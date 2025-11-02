Khung giờ đẹp động thổ, khai trương, xuất hành tuần mới 3/11 - 9/11 giúp gia chủ ‘tiền vô như nước’
GĐXH – Bạn có thể tham khảo các khung giờ đẹp động thổ, khai trương, xuất hành tuần mới 3/11 - 9/11 dưới đây theo lời khuyên của chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà giúp gia chủ ‘tiền vô như nước’.
1. Khung giờ đẹp động thổ, khai trương, xuất hành thứ hai ngày 3/11/2025
Âm lịch: 14/09/2025 tức ngày Bính Tý, tháng Bính Tuất, năm Ất Tỵ. Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà cho biết, các khung giờ hoàng đạo trong ngày:
+ Tân Mão (5h-7h): Ngọc Đường
+ Giáp Ngọ (11h-13h): Tư Mệnh
+ Bính Thân (15h-17h): Thanh Long
Thiên Can Địa Chi của ngày là Bính Tý; tức Chi khắc Can (Thủy, Hỏa) – ngày xấu. Để hóa giải điều không may, thực hiện các công việc được thuận lợi, chuyên gia khuyên mọi người nên chọn hướng xuất hành tốt trong ngày 3/11 là: hướng Tây Nam và hướng Đông. Cùng với đó, chọn giờ xuất hành theo Lý Thuần Phong: 1h-3h và 13h-15h (Tiểu cát); 5h-7h và 17h-19h (Đại an); 7h-9h và 19h-21h (Tốc hỷ).
Ngày này tiến hành các công việc như cưới gả, trổ cửa dựng cửa, đào kênh, tháo nước, khai mương, móc giếng, xuất hành, khai trương… đều tốt.
2. Khung giờ đẹp động thổ, khai trương, xuất hành thứ ba ngày 4/11/2025
Âm lịch: 15/09/2025 tức ngày Đinh Sửu, tháng Bính Tuất, năm Ất Tỵ. Các giờ hoàng đạo trong ngày:
+ Nhâm Dần (3h-5h): Kim Quỹ
+ Quý Mão (5h-7h): Bảo Quang
+ Ất Tị (9h-11h): Ngọc Đường
+ Mậu Thân (15h-17h): Tư Mệnh
Thiên Can Địa Chi của ngày là Đinh Sửu; tức Can sinh Chi (Hỏa, Thổ) – ngày tốt.
Ngày thuộc hành Thủy khắc hành Hỏa, đặc biệt tuổi: Kỷ Sửu, Đinh Dậu, Kỷ Mùi thuộc hành Hỏa không sợ Thủy.
Ngày Sửu lục hợp Tý, tam hợp Tỵ và Dậu thành Kim cục. Xung Mùi, hình Tuất, hại Ngọ, phá Thìn, tuyệt Mùi. Tam Sát kị mệnh tuổi Dần, Ngọ, Tuất.
Theo chuyên gia, trong ngày 4/11 nên chọn hướng xuất hành tốt gia tăng tài lộc là hướng Đông và mang lại may mắn là hướng Nam; tránh xuất hành hướng Tây. Ngoài ra, chọn giờ xuất hành Lý Thuần Phong: 11h-13h và 23h- 1h (Tiểu cát); 3h-5h và 15h-17h (Đại an); 5h-7h và 17h-19h (Tốc hỷ).
3. Khung giờ đẹp động thổ, khai trương, xuất hành thứ tư ngày 5/11/2025
Âm lịch: 16/09/2025 tức ngày Mậu Dần, tháng Bính Tuất, năm Ất Tỵ. Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà cho biết, chọn khung giờ đẹp động thổ, khai trương, xuất hành có thể tham khảo giờ hoàng đạo:
+ Bính Thìn (7h-9h): Kim Quỹ
+ Đinh Tị (9h-11h): Bảo Quang
+ Kỷ Mùi (13h-15h): Ngọc Đường
Thiên Can Địa Chi của ngày là Mậu Dần; tức Chi khắc Can (Mộc, Thổ) – ngày xấu.
Ngày thuộc hành Thổ khắc hành Thủy, đặc biệt tuổi: Bính Ngọ, Nhâm Tuất thuộc hành Thủy không sợ Thổ.
Ngày Dần lục hợp Hợi, tam hợp Ngọ và Tuất thành Hỏa cục. Xung Thân, hình Tỵ, hại Tỵ, phá Hợi, tuyệt Dậu.
Hướng xuất hành tốt trong ngày 5/11 là hướng Đông Nam và hướng Bắc sẽ mang đến những may mắn, tài lộc. Ngoài ra, mọi người lưu ý chọn giờ xuất hành theo Lý Thuần Phong nếu đi xa để thực hiện các việc thuận lợi: 1h-3h và 13h-15h (Đại an); 3h-5h và 15h-17h (Tốc hỷ); 9h-11h và 21h-23h (Tiểu cát).
Ngày này khởi công tạo tác nhiều việc tốt như: xây cất nhà, dựng cửa trổ cửa, nhập học, đi thuyền, làm thủy lợi, tháo nước đào mương.
4. Khung giờ đẹp động thổ, khai trương, xuất hành thứ năm ngày 6/11/2025
Âm lịch: 17/09/2025 tức ngày Kỷ Mão, tháng Bính Tuất, năm Ất Tỵ. Các giờ hoàng đạo:
+ Bính Dần (3h-5h): Thanh Long
+ Đinh Mão (5h-7h): Minh Đường
+ Canh Ngọ (11h-13h): Kim Quỹ
+ Tân Mùi (13h-15h): Bảo Quang
Thiên Can Địa Chi của ngày là Kỷ Mão; tức Chi khắc Can (Mộc, Thổ) – ngày xấu.
Ngày thuộc hành Thổ khắc hành Thủy, đặc biệt tuổi: Đinh Mùi, Quý Hợi thuộc hành Thủy không sợ Thổ.
Ngày Mão lục hợp Tuất, tam hợp Mùi và Hợi thành Mộc cục. Xung Dậu, hình Tý, hại Thìn, phá Ngọ, tuyệt Thân.
Theo chuyên gia, dù ngày xấu nhưng chọn hướng xuất hành trong ngày vẫn sẽ tiến hành được nhiều việc thuận lợi. Hướng xuất hành tốt trong ngày 6/11 là hướng Đông Bắc và hướng Nam mang lại nhiều may mắn, tài lộc. Ngoài ra, các giờ xuất hành thuận lợi cho việc đi xa may mắn: 11h-13h và 23h- 1h (Đại an); 1h-3h và 13h-15h (Tốc hỷ); 7h-9h và 19h-21h (Tiểu cát).
Ngày này tạo tác nhiều việc tốt như xây cất, trổ cửa dựng cửa, mở thông đường nước, đào mương móc giếng, nhậm chức, nhập học, đi thuyền.
5. Khung giờ đẹp động thổ, khai trương, xuất hành thứ sáu ngày 7/11/2025
Âm lịch: 18/09/2025 tức ngày Canh Thìn, tháng Bính Tuất, năm Ất Tỵ. Các giờ hoàng đạo trong ngày:
+ Mậu Dần (3h-5h): Tư Mệnh
+ Canh Thìn (7h-9h): Thanh Long
+ Tân Tị (9h-11h): Minh Đường
+ Giáp Thân (15h-17h): Kim Quỹ
Thiên Can Địa Chi của ngày là Canh Thìn; tức Chi sinh Can (Thổ, Kim) – ngày tốt.
Ngày thuộc hành Kim khắc hành Mộc, đặc biệt tuổi: Mậu Tuất nhờ Kim khắc mà được lợi.
Ngày Thìn lục hợp Dậu, tam hợp Tý và Thân thành Thủy cục. Xung Tuất, hình Thìn, hình Mùi, hại Mão, phá Sửu, tuyệt Tuất. Tam Sát kị mệnh tuổi Tỵ, Dậu, Sửu.
Hướng xuất hành tốt trong ngày 7/11 là hướng Tây Bắc và hướng Tây Nam; tránh xuất hành hướng Tây là hướng xấu. Cùng với đó, chọn giờ xuất hành theo Lý Thuần Phong: 11h-13h và 23h- 1h (Tốc hỷ); 5h-7h và 17h-19h (Tiểu cát); 9h-11h và 21h-23h (Đại an).
6. Khung giờ đẹp động thổ, khai trương, xuất hành thứ bảy ngày 8/11/2025
Âm lịch: 19/09/2025 tức ngày Tân Tỵ, tháng Bính Tuất, năm Ất Tỵ. Chọn khung giờ đẹp động thổ, khai trương, xuất hành, chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà khuyên:
+ Nhâm Thìn (7h-9h): Tư Mệnh
+ Giáp Ngọ (11h-13h): Thanh Long
+ Ất Mùi (13h-15h): Minh Đường
Thiên Can Địa Chi của ngày là Tân Tỵ; tức Chi khắc Can (Hỏa, Kim) – ngày xấu.
Ngày thuộc hành Kim khắc hành Mộc, đặc biệt tuổi: Kỷ Hợi nhờ Kim khắc mà được lợi.
Ngày Tỵ lục hợp Thân, tam hợp Sửu và Dậu thành Kim cục. Xung Hợi, hình Thân, hại Dần, phá Thân, tuyệt Tý.
Hướng xuất hành tốt trong ngày 8/11 là hướng Tây Nam sẽ mang lại nhiều may mắn, tài lộc. Để mọi việc thuận lợi, mọi người nên lưu ý thêm giờ xuất hành theo Lý Thuần Phong: 3h-5h và 15h-17h (Tiểu cát); 7h-9h và 19h-21h (Đại an); 9h-11h và 21h-23h (Tốc hỷ).
7. Khung giờ đẹp động thổ, khai trương, xuất hành chủ nhật ngày 9/11/2025
Âm lịch: 20/09/2025 tức ngày Nhâm Ngọ, tháng Bính Tuất, năm Ất Tỵ. Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà cho biết, các giờ hoàng đạo trong ngày:
+ Quý Mão (5h-7h): Ngọc Đường
+ Bính Ngọ (11h-13h): Tư Mệnh
+ Mậu Thân (15h-17h): Thanh Long
Thiên Can Địa Chi của ngày là Nhâm Ngọ; tức Can khắc Chi (Thủy, Hỏa), là ngày bình thường.
Ngày thuộc hành Mộc khắc hành Thổ, đặc biệt tuổi: Canh Ngọ, Mậu Thân, Bính Thìn thuộc hành Thổ không sợ Mộc.
Ngày Ngọ lục hợp Mùi, tam hợp Dần và Tuất thành Hỏa cục. Xung Tý, hình Ngọ, hình Dậu, hại Sửu, phá Mão, tuyệt Hợi.
Hướng xuất hành tốt trong ngày là hướng Nam và hướng Tây. Ngoài ra, các giờ xuất hành theo Lý Thuần Phong nên tham khảo: 1h-3h và 13h-15h (Tiểu cát); 5h-7h và 17h-19h (Đại An); 7h-9h và 19h-21h (Tốc hỷ).
* Thông tin trong bài mang tính tham khảo.
