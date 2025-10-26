Khung giờ đẹp động thổ và khai trương đem may mắn cho gia chủ tuần mới 27/10 - 2/11

Tiết Sương Giáng và cách thu hút vận may cho những tháng cuối năm 2025 không phải ai cũng biết? GĐXH - Năm 2025 tiết Sương Giáng bắt đầu từ 10h51 ngày 23/10/2025 đến 11h04 ngày 7/11/2025. Theo chuyên gia phong thủy trong tiết Sương Giáng, mọi người cần lưu ý những điều dưới đây.

1. Khung giờ đẹp động thổ, khai trương, xuất hành ngày 27/10/2025

Âm lịch: 07/09/2025 tức ngày Kỷ Tỵ, tháng Bính Tuất, năm Ất Tỵ. Theo chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà, chọn khung giờ đẹp động thổ, khai trương, xuất hành có thể tham khảo:

+ Mậu Thìn (7h-9h): Tư Mệnh

+ Canh Ngọ (11h-13h): Thanh Long

+ Tân Mùi (13h-15h): Minh Đường

Thiên Can Địa Chi của ngày Kỷ Tỵ; tức Chi sinh Can (Hỏa, Thổ) – ngày tốt.

Ngày thuộc hành Mộc khắc hành Thổ, đặc biệt tuổi: Tân Mùi, Kỷ Dậu, Đinh Tỵ thuộc hành Thổ không sợ Mộc.

Ngày Tỵ lục hợp Thân, tam hợp Sửu và Dậu thành Kim cục. Xung Hợi, hình Thân, hại Dần, phá Thân, tuyệt Tý.

Hướng xuất hành tốt vào ngày 27/10 là hướng Đông Bắc và hướng Nam là những hướng đem lại may mắn, tài lộc. Ngoài ra, để tiến hành mọi việc thuận lợi, mọi người có thể chọn thêm giờ xuất hành: 3h-5h và 15h-17h (Tiểu cát); 7h-9h và 19h-21h (Đại an); 9h-11h và 21h-23h (Tốc hỷ).

Ảnh minh họa

2. Khung giờ đẹp động thổ, khai trương, xuất hành thứ ba ngày 28/10/2025

Âm lịch: 08/09/2025 tức ngày Canh Ngọ, tháng Bính Tuất, năm Ất Tỵ. Các giờ hoàng đạo trong ngày:

+ Kỷ Mão (5h-7h): Ngọc Đường

+ Nhâm Ngọ (11h-13h): Tư Mệnh

+ Giáp Thân (15h-17h): Thanh Long

Thiên Can Địa Chi của ngày là Canh Ngọ; tức Chi khắc Can (Hỏa, Kim) – ngày xấu. Để hóa giải, thực hiện các việc được may mắn,chuyên gia khuyên nên chọn hướng xuất hành tốt trong ngày 28/10 là hướng Tây Bắc và Tây Nam là hai hướng mang may mắn, tiền bạc. Cùng với đó, chọn giờ theo Lý Thuần Phong: 1h-3h và 13h-15h (Tiểu cát); 5h-7h và 17h-19h (Đại an); 7h-9h và 19h-21h (Tốc hỷ).

Ngày này, khởi công trăm việc đều tốt, tốt nhất là xây cất nhà cửa, cưới gả, chôn cất, trổ cửa, tháo nước, các việc thủy lợi, đi thuyền.

3. Khung giờ đẹp động thổ, khai trương, xuất hành thứ tư ngày 29/10/2025

Âm lịch: 09/09/2025 tức ngày Tân Mùi, tháng Bính Tuất, năm Ất Tỵ. Theo chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà, chọn khung giờ đẹp động thổ, khai trương, xuất hành có thể tham khảo các giờ hoàng đạo:

+ Canh Dần (3h-5h): Kim Quỹ

+ Tân Mão (5h-7h): Bảo Quang

+ Quý Tị (9h-11h): Ngọc Đường

+ Bính Thân (15h-17h): Tư Mệnh

Thiên Can Địa Chi của ngày là Tân Mùi; tức Chi sinh Can (Thổ, Kim), là ngày tốt.

Ngày thuộc hành Thổ khắc hành Thủy, đặc biệt tuổi: Đinh Mùi, Quý Hợi thuộc hành Thủy không sợ Thổ.

Ngày Mùi lục hợp Ngọ, tam hợp Mão và Hợi thành Mộc cục. Xung Sửu, hình Sửu, hại Tý, phá Tuất, tuyệt Sửu. Tam Sát kị mệnh tuổi Thân, Tý, Thìn.

Hướng xuất hành tốt trong ngày 29/10 là hướng Tây Nam, ngoài ra nên chọn các giờ xuất hành Lý Thuần Phong để tiến hành mọi việc thuận lợi: 11h-13h và 23h- 1h (Tiểu cát); 3h-5h và 15h-17h (Đại an); 5h-7h và 17h-19h (Tốc hỷ).

Ngày này khởi công tạo tác việc gì cũng tốt. Trong đó, tốt nhất là xây cất nhà, cưới gả, chôn cất, trổ cửa, dựng cửa, tháo nước, các vụ thủy lợi, khai trương, xuất hành, làm việc thiện ắt Thiện quả tới mau hơn.

4. Khung giờ đẹp động thổ, khai trương, xuất hành thứ năm ngày 30/10/2025

Âm lịch: 10/09/2025 tức ngày Nhâm Thân, tháng Bính Tuất, năm Ất Tỵ. Các khung giờ hoàng đạo trong ngày:

+ Giáp Thìn (7h-9h): Kim Quỹ

+ Ất Tị (9h-11h): Bảo Quang

+ Đinh Mùi (13h-15h): Ngọc Đường

Thiên Can Địa Chi của ngày là Nhâm Thân; tức Chi sinh Can (Kim, Thủy), là ngày tốt.

Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà khuyên, mọi người nên chọn hướng xuất hành tốt trong ngày cuối tháng 10 này là hướng Nam và hướng Tây, tránh xuất hành hướng Tây Nam. Đồng thời, mọi người lưu ý chọn giờ xuất hành theo Lý Thuần Phong để thực hiện các việc được thuận lợi, nhất là khi đi xa: 1h-3h và 13h-15h (Đại an); 3h-5h và 15h-17h (Tốc hỷ); 9h-11h và 21h-23h (Tiểu cát). Vào ngày này, tạo dựng nhà phòng, nhập học, ra đi cầu công danh, cắt áo đều tốt.

5. Khung giờ đẹp động thổ, khai trương, xuất hành thứ sáu ngày 31/10/2025

Âm lịch: 11/09/2025 tức ngày Quý Dậu, tháng Bính Tuất, năm Ất Tỵ. Các khung giờ hoàng đạo trong ngày:

+ Giáp Dần (3h-5h): Thanh Long

+ Ất Mão (5h-7h): Minh Đường

+ Mậu Ngọ (11h-13h): Kim Quỹ

+ Kỷ Mùi (13h-15h): Bảo Quang

Thiên Can Địa Chi của ngày là Quý Dậu; tức Chi sinh Can (Kim, Thủy) - ngày tốt. Khởi công mọi việc đều tốt. Tốt nhất là dựng cột, cất lầu, làm dàn gác, cưới gả, trổ cửa, dựng cửa, tháo nước hay các việc liên quan đến thủy lợi, cắt áo.

Ngày thuộc hành Kim khắc hành Mộc, đặc biệt tuổi: Kỷ Hợi nhờ Kim khắc mà được lợi.

Ngày Dậu lục hợp Thìn, tam hợp Sửu và Tỵ thành Kim cục. Xung Mão, hình Dậu, hại Tuất, phá Tý, tuyệt Dần.

Hướng xuất hành Đông Nam và hướng Tây sẽ là hai hướng tốt trong ngày 31/10. Để tiến hành các việc may mắn, ngoài các hướng xuất hành tốt này, mọi người lưu ý thêm giờ xuất hành theo Lý Thuần Phong: 11h-13h và 23h- 1h (Đại an); 1h-3h và 13h-15h (Tốc hỷ); 7h-9h và 19h-21h (Tiểu cát).

6. Khung giờ đẹp động thổ, khai trương, xuất hành thứ bảy ngày 1/11/2025

Âm lịch: 12/09/2025 tức ngày Giáp Tuất, tháng Bính Tuất, năm Ất Tỵ. Các giờ hoàng đạo trong ngày 1/11:

+ Bính Dần (3h-5h): Tư Mệnh

+ Mậu Thìn (7h-9h): Thanh Long

+ Kỷ Tị (9h-11h): Minh Đường

+ Nhâm Thân (15h-17h): Kim Quỹ

Thiên Can Địa Chi của ngày là Giáp Tuất; tức Can khắc Chi (Mộc, Thổ), là ngày bình thường.

Ngày thuộc hành Hỏa khắc hành Kim, đặc biệt tuổi: Nhâm Thân, Giáp Ngọ thuộc hành Kim không sợ Hỏa.

Ngày Tuất lục hợp Mão, tam hợp Dần và Ngọ thành Hỏa cục. Xung Thìn, hình Mùi, hại Dậu, phá Mùi, tuyệt Thìn. Tam Sát kị mệnh tuổi Hợi, Mão, Mùi.

Hướng xuất hành may mắn là hướng Đông Bắc và hướng xuất hành tài lộc là hướng Đông Nam.

Chuyên gia khuyên mọi người nếu tiến hành các công việc khi đi xa thì chọn các giờ xuất hành theo Lý Thuần Phong: 11h-13h và 23h- 1h (Tốc hỷ); 5h-7h và 17h-19h (Tiểu cát); 9h-11h và 21h-23h (Đại an). Ngày đầu tháng 1 dương lịch tiến hành các việc đều thuận, tốt nhất là xây cất, cưới gả, chôn cất, dọn cỏ phá đất, gieo trồng, lấy giống.

7. Khung giờ đẹp động thổ, khai trương, xuất hành chủ nhật ngày 2/11/2025

Âm lịch: 13/09/2025 tức ngày Ất Hợi, tháng Bính Tuất, năm Ất Tỵ. Các giờ hoàng đạo trong ngày:

+ Canh Thìn (7h-9h): Tư Mệnh

+ Nhâm Ngọ (11h-13h): Thanh Long

+ Quý Mùi (13h-15h): Minh Đường

Thiên Can Địa Chi của ngày là Ất Hợi; tức Chi sinh Can (Thủy, Mộc) – ngày tốt.

Ngày thuộc hành Hỏa khắc hành Kim, đặc biệt tuổi: Quý Dậu, Ất Mùi thuộc hành Kim không sợ Hỏa.

Ngày Hợi lục hợp Dần, tam hợp Mão và Mùi thành Mộc cục. Xung Tỵ, hình Hợi, hại Thân, phá Dần, tuyệt Ngọ.

Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà cho biết, hướng xuất hành tốt trong ngày mang đến may mắn là hướng Tây Bắc và hướng Đông Nam gia tăng tài lộc; cần tránh xuất hành hướng xấu Tây Nam. Ngoài ra, chọn các giờ xuất hành theo Lý Thuần Phong: 3h-5h và 15h-17h (Tiểu cát); 7h-9h và 19h-21h (Đại an); 9h-11h và 21h-23h (Tốc hỷ).

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo.