Để có giấc ngủ ngon, giảm stress, nên đặt cây này trong phòng ngủ
GĐXH - Cây xanh không chỉ làm đẹp không gian sống mà còn mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe, đặc biệt là trong phòng ngủ. Dưới đây là loại cây đặt trong phòng ngủ giúp ngủ ngon.
Cây lô hội (cây nha đam)
Cây nha đam là một trong những cây dễ chăm sóc và có tác dụng tốt trong việc cải thiện chất lượng không khí. Nha đam có khả năng hấp thụ carbon dioxide và thải oxy vào ban đêm, giúp tăng cường không khí trong lành.
Việc đặt cây nha đam trong phòng ngủ sẽ giúp bạn hít thở dễ dàng hơn, từ đó tạo điều kiện tốt cho giấc ngủ sâu và thư giãn.
Cây trầu bà vàng
Trầu bà vàng không chỉ là cây trang trí đẹp mắt mà còn nổi bật với khả năng lọc không khí cực kỳ hiệu quả. Cây này có thể loại bỏ các chất độc hại như formaldehyde, benzene và trichloroethylene - những chất có thể gây ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe.
Khi đặt cây trầu bà vàng trong phòng ngủ, không khí trở nên trong lành hơn, giúp bạn dễ dàng đi vào giấc ngủ và ngủ ngon hơn.
Cây lưỡi hổ
Cây lưỡi hổ là một loại cây rất dễ trồng và có khả năng cải thiện không khí hiệu quả. Một trong những đặc điểm đặc biệt của cây lưỡi hổ là khả năng thải oxy vào ban đêm. Điều này giúp làm sạch không khí và cung cấp lượng oxy cần thiết, tạo cảm giác thư giãn cho người sử dụng.
Đặc biệt, cây lưỡi hổ còn giúp giảm bớt căng thẳng và tạo không gian yên tĩnh, dễ chịu trong phòng ngủ.
Cây ngọc bích
Cây ngọc bích không chỉ có lá xanh mượt mà còn là cây lọc không khí hiệu quả. Cây ngọc bích giúp loại bỏ các tạp chất trong không khí, đồng thời hấp thụ ánh sáng yếu và biến thành năng lượng, từ đó cung cấp oxy sạch cho không gian sống.
Đặt cây ngọc bích trong phòng ngủ giúp cải thiện chất lượng giấc ngủ, đồng thời mang lại cảm giác thư giãn và tươi mới khi thức dậy.
Cây lan quân tử
Cây lan quân tử không chỉ là một loài cây đẹp mà còn mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe. Cây này có khả năng thải oxy và làm sạch không khí, giúp phòng ngủ trở nên trong lành hơn.
Ngoài ra, lan quân tử còn được cho là có tác dụng giảm stress và căng thẳng, hỗ trợ quá trình thư giãn, giúp bạn dễ dàng ngủ ngon và cảm thấy tinh thần thoải mái hơn khi thức dậy.
Cây kim tiền
Kim tiền không chỉ mang lại may mắn và tài lộc mà còn giúp thanh lọc không khí trong nhà. Cây này hấp thụ các chất độc hại như formaldehyde, benzen và các khí độc khác, giúp không gian phòng ngủ trở nên trong lành và dễ chịu hơn.
Việc đặt cây kim tiền trong phòng ngủ giúp bạn có một không gian sạch sẽ, yên tĩnh, lý tưởng cho giấc ngủ sâu và thư giãn.
Cây phát tài
Cây phát tài là loại cây phổ biến trong các không gian nội thất, đặc biệt là phòng ngủ. Cây có khả năng lọc không khí, hấp thụ các chất độc hại và tạo ra một môi trường trong lành.
Ngoài ra, cây phát tài còn có khả năng cải thiện độ ẩm trong không khí, giúp bạn ngủ ngon hơn, đặc biệt là trong những ngày thời tiết khô hanh.
Việc chọn cây đặt trong phòng ngủ không chỉ giúp trang trí mà còn mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe. Những loại cây như lô hội, trầu bà vàng, hay lưỡi hổ giúp thanh lọc không khí, tạo ra không gian sạch sẽ và thoải mái, giúp bạn có giấc ngủ ngon hơn.
Những lưu ý với cây đặt trong phòng ngủ
Khi bạn đã chọn được cây đặt trong phòng ngủ để giúp giấc ngủ ngon hơn, việc chăm sóc và bài trí cây sao cho hợp lý cũng vô cùng quan trọng.
Mặc dù các cây đặt phòng ngủ giúp giấc ngủ ngon hơn có thể mang lại nhiều lợi ích, nhưng để tận dụng tối đa những tác dụng của chúng, bạn cần chú ý đến cách lựa chọn vị trí, chăm sóc và đảm bảo không gian thông thoáng cho cây.
- Vị trí đặt cây: Đặt cây ở những nơi có ánh sáng nhẹ nhàng, tránh để cây gần giường để không khí trong phòng không bị quá ẩm ướt hoặc ảnh hưởng đến giấc ngủ. Bạn có thể để cây trên kệ cao hoặc gần cửa sổ.
- Chăm sóc đúng cách: Cung cấp đủ ánh sáng nhưng tránh ánh sáng trực tiếp, đặc biệt đối với những cây yêu cầu ít ánh sáng. Chú ý tưới nước vừa phải để tránh làm cây bị úng.
- Không gian thông thoáng: Đảm bảo phòng ngủ có sự lưu thông không khí tốt. Đừng để cây gây cảm giác bí bách hoặc quá nhiều cây trong một không gian nhỏ, điều này có thể làm giảm chất lượng không khí và ảnh hưởng đến giấc ngủ của bạn.
* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.
Những kiêng kị tráp lại quả ăn hỏi bạn nên biếtỞ - 13 giờ trước
GĐXH - Sau lễ ăn hỏi có một nghi thức là lễ lại quả. Đây không chỉ là một lời đáp lễ, mà còn là cách nhà gái thể hiện sự trân trọng, khéo léo và tấm lòng hiếu khách, mở đầu cho mối quan hệ thông gia tốt đẹp.
Mộ phần tổ tiên và vận may, sự phát triển của con cháuỞ - 19 giờ trước
GĐXH - Trong đời sống văn hóa tâm linh của người Việt, mộ phần tổ tiên không chỉ đơn thuần là nơi an nghỉ của người đã khuất, mà còn là sợi dây kết nối linh thiêng giữa các thế hệ trong gia đình.
Đặt bếp theo Huyền Không Phi Tinh để hút tài lộc, gia đạo bình anỞ - 21 giờ trước
GĐXH - Nhiều gia chủ hiện nay quan tâm đến việc đặt bếp theo Huyền Không Phi Tinh nhằm xác định vị trí và hướng bếp phù hợp với vận khí của ngôi nhà.
Ý nghĩa đặc biệt của nghi thức trao nhẫn cướiỞ - 1 ngày trước
GĐXH - Nhiều trẻ nghĩ rằng tình yêu đi đến hôn nhân là một tình yêu hạnh phúc nhất. Nhưng thực chất, một trong những vật để đánh dấu chính thức nhất đó là chiếc nhẫn cưới. Vì thế, trao nhẫn cưới là nghi thức vô cùng thiêng liêng trong đám cưới.
Bàn thờ gia tiên bài trí đúng phong thủy mang lại bình an cho con cháuỞ - 1 ngày trước
GĐXH - Làm thế nào để bài trí một ban thờ gia tiên đúng phong thủy? Hãy cùng tham khảo những chia sẻ có trong bài viết dưới đây.
Phạm Thái Tuế có nên cưới hỏi không?Ở - 2 ngày trước
GĐXH - Không ít cặp đôi dù đã sẵn sàng về tình cảm vẫn bị trì hoãn cưới hỏi chỉ vì rơi vào "năm tuổi" hay lo ngại phạm Thái Tuế. Vậy Thái Tuế thực chất là gì? Liệu có nên cưới trong năm này hay không? Bài viết dưới đây sẽ giúp bạn lý giải rõ ràng.
Chọn vị trí đặt bàn thờ trong nhà không phù hợp sẽ ảnh hưởng xấu đến vận khí và sự may mắn của gia đìnhỞ - 2 ngày trước
GĐXH - Trong phong thủy phòng thờ, việc xác định vị trí đặt bàn thờ rất quan trọng. Bởi nếu chọn vị trí đặt bàn thờ trong nhà không phù hợp sẽ ảnh hưởng xấu đến vận khí và sự may mắn của cả gia đình.
Những đồ thờ cúng cần có trên bàn thờ gia tiênỞ - 2 ngày trước
GĐXH - Trong văn hóa thờ cúng của Việt Nam, việc thờ cúng gia tiên rất được coi trọng. Việc mua sắm các vật phẩm trên ban thờ sao cho đầy đủ, chuẩn phong thủy cũng được nhiều người quan tâm.
Khám phá những tháng kiêng kỵ cưới hỏi trong năm 2026Ở - 3 ngày trước
GĐXH - Trong phong tục cưới hỏi của người Việt, việc lựa chọn thời gian tổ chức đám cưới luôn được coi trọng. Theo quan niệm xưa, có những tháng và ngày được xem là kiêng kỵ, không phù hợp để tổ chức lễ cưới.
Ý nghĩa và lưu ý phong thủy của tráp ăn hỏi trong văn hóa người ViệtỞ - 3 ngày trước
GĐXH - Bên cạnh vai trò là lễ vật quan trọng trong lễ ăn hỏi, tráp ăn hỏi còn mang nhiều lớp ý nghĩa sâu sắc về mặt truyền thống, tinh thần, văn hóa.
Những thời điểm nên xông trầm hương để trừ tà và chiêu tài, dẫn lộcỞ
GĐXH - Về phương diện phong thủy, trầm hương có luồng khí dương mạnh mẽ. Vì vậy, trầm hương được xem là có khả năng trừ tà, hóa sát vô cùng hiệu quả. Trầm cũng giúp gia chủ thu hút tài lộc, vượng khí, mang lại nhiều may mắn và xua đuổi vận xui.