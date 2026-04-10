Vân Trang nêu lý do đầu tư hơn chục tỷ đồng xây vườn sinh thái 50.000 m2
GĐXH - Diễn viên Vân Trang rót hơn chục tỷ đồng cải tạo mảnh đất của gia đình thành khu du lịch sinh thái kết hợp nghỉ dưỡng, quán cà phê ở tỉnh Đồng Tháp.
Bà mẹ bốn con Vân Trang gần đây trở lại màn ảnh với dự án Bus: Chuyến xe một chiều . Bên cạnh công việc diễn xuất, cô còn tham gia đóng kịch, kinh doanh thực phẩm và đầu tư khu du lịch hàng nghìn m2 tại quê nhà.
Trong bài phỏng vấn với Ngôi Sao mới đây, Vân Trang chia sẻ: "Tôi không có nhiều nhà đất đến mức gọi là "đại gia". Trước đây, tôi sống cùng bố mẹ chồng, đến khi gia đình đông con mới dọn ra riêng và mua một nơi đủ rộng rãi cho cả nhà.
Còn vườn sinh thái không phải của riêng của tôi, mà là đất ông bà để lại, hiện do mẹ tôi và các bác, dì cùng quản lý.
Mảnh đất có ý nghĩa đặc biệt, gắn với nhiều thăng trầm của đại gia đình. Có thời điểm khó khăn, ông bà vẫn quyết giữ lại, không bán mà để dành cho con cháu. Sau này, nơi đây trở thành ký ức tuổi thơ của tôi và các anh chị em họ. Mỗi dịp lễ, Tết, chúng tôi lại trở về quây quần bên nhau.
Ban đầu, tôi chỉ cải tạo khu đất với ý tưởng làm nơi vui chơi cho các con và đón tiếp bạn bè. Tôi muốn giữ lại sự bình yên vốn có nên không xây dựng kiên cố, mà ưu tiên vật liệu như gỗ, tre... kiểu sông nước miền Tây.
Trong vài năm qua, tôi đã đầu tư hơn chục tỷ đồng nhưng khu sinh thái vẫn chưa hoàn thiện. Thỉnh thoảng, cậu ruột - người đang phụ tôi trông nom - lại gọi điện báo cần sửa chữa, chỉnh trang thêm, còn tôi thì chỉ biết cười và nói "con hết tiền rồi".
Tổng diện tích cơ ngơi này của Vân Trang lên đến 50.000m2. Khu vườn sinh thái nằm ngay bên cạnh một con sông yên ả ở Tiền Giang. Nội thất đều được làm bằng gỗ, tre, nứa. Xung quanh nơi này được che phủ bởi cây xanh nên trông vô cùng mát mẻ, thoáng đãng. Nữ diễn viên giữ nguyên hệ sinh thái ban đầu để mọi thứ tự nhiên nhất có thể.
Bên cạnh đó, người đẹp cải tạo, xây dựng thêm một số hạng mục khác để không gian thêm phong phú, phù hợp với nhu cầu của các thành viên trong gia đình.
Diễn viên Vân Trang muốn xây dựng khu vườn sinh thái để gia đình có nơi nghỉ dưỡng.
Khi rảnh rỗi, gia đình Vân Trang về khu vườn này thư giãn.
Không gian gần gũi thiên nhiên thích hợp để cả gia đình về nghỉ dưỡng sau những giờ học tập, làm việc căng thẳng.
Nữ diễn viên bỏ tâm tư cải tạo rất nhiều hạng mục cho cơ ngơi này. Khi rảnh rỗi, Vân Trang cùng gia đình nhỏ của mình về khu vườn này để thư giãn, ngồi trên thuyền đi dạo trên sông và hòa mình vào không gian thiên nhiên. Đáng nói hơn, nữ diễn viên còn cho con gái trải nghiệm cũng trò chơi tuổi thơ của trẻ em miền Tây như vớt lục bình, lên chơi "nhà chòi" khiến nhóc tì vô cùng thích thú.
