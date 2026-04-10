Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt

Vân Trang nêu lý do đầu tư hơn chục tỷ đồng xây vườn sinh thái 50.000 m2

Thứ sáu, 14:40 10/04/2026 |
Phương Nghi (t/h)
Phương Nghi (t/h)
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Diễn viên Vân Trang rót hơn chục tỷ đồng cải tạo mảnh đất của gia đình thành khu du lịch sinh thái kết hợp nghỉ dưỡng, quán cà phê ở tỉnh Đồng Tháp.

Bà mẹ bốn con Vân Trang gần đây trở lại màn ảnh với dự án Bus: Chuyến xe một chiều . Bên cạnh công việc diễn xuất, cô còn tham gia đóng kịch, kinh doanh thực phẩm và đầu tư khu du lịch hàng nghìn m2 tại quê nhà.

Trong bài phỏng vấn với Ngôi Sao mới đây, Vân Trang chia sẻ: "Tôi không có nhiều nhà đất đến mức gọi là "đại gia". Trước đây, tôi sống cùng bố mẹ chồng, đến khi gia đình đông con mới dọn ra riêng và mua một nơi đủ rộng rãi cho cả nhà.

Còn vườn sinh thái không phải của riêng của tôi, mà là đất ông bà để lại, hiện do mẹ tôi và các bác, dì cùng quản lý.

Mảnh đất có ý nghĩa đặc biệt, gắn với nhiều thăng trầm của đại gia đình. Có thời điểm khó khăn, ông bà vẫn quyết giữ lại, không bán mà để dành cho con cháu. Sau này, nơi đây trở thành ký ức tuổi thơ của tôi và các anh chị em họ. Mỗi dịp lễ, Tết, chúng tôi lại trở về quây quần bên nhau.

Vân Trang đầu tư 10 tỷ đồng xây vườn sinh thái 50 . 000 M2 tại Đồng Tháp - Ảnh 1.

Vân Trang cùng chồng con ở vườn sinh thái.

Ban đầu, tôi chỉ cải tạo khu đất với ý tưởng làm nơi vui chơi cho các con và đón tiếp bạn bè. Tôi muốn giữ lại sự bình yên vốn có nên không xây dựng kiên cố, mà ưu tiên vật liệu như gỗ, tre... kiểu sông nước miền Tây.

Trong vài năm qua, tôi đã đầu tư hơn chục tỷ đồng nhưng khu sinh thái vẫn chưa hoàn thiện. Thỉnh thoảng, cậu ruột - người đang phụ tôi trông nom - lại gọi điện báo cần sửa chữa, chỉnh trang thêm, còn tôi thì chỉ biết cười và nói "con hết tiền rồi".

Vân Trang đầu tư 10 tỷ đồng xây vườn sinh thái 50 . 000 M2 tại Đồng Tháp - Ảnh 2.

Vân Trang trang trí Tết tại vườn sinh thái.

Tổng diện tích cơ ngơi này của Vân Trang lên đến 50.000m2. Khu vườn sinh thái nằm ngay bên cạnh một con sông yên ả ở Tiền Giang. Nội thất đều được làm bằng gỗ, tre, nứa. Xung quanh nơi này được che phủ bởi cây xanh nên trông vô cùng mát mẻ, thoáng đãng. Nữ diễn viên giữ nguyên hệ sinh thái ban đầu để mọi thứ tự nhiên nhất có thể.

Vân Trang đầu tư 10 tỷ đồng xây vườn sinh thái 50 . 000 M2 tại Đồng Tháp - Ảnh 3.

Bên cạnh đó, người đẹp cải tạo, xây dựng thêm một số hạng mục khác để không gian thêm phong phú, phù hợp với nhu cầu của các thành viên trong gia đình.

Vân Trang đầu tư 10 tỷ đồng xây vườn sinh thái 50 . 000 M2 tại Đồng Tháp - Ảnh 4.
Vân Trang đầu tư 10 tỷ đồng xây vườn sinh thái 50 . 000 M2 tại Đồng Tháp - Ảnh 5.
Vân Trang đầu tư 10 tỷ đồng xây vườn sinh thái 50 . 000 M2 tại Đồng Tháp - Ảnh 6.

Khu vườn sinh thái của Vân Trang nằm ngay bên cạnh một con sông yên ả ở Tiền Giang.


Vân Trang đầu tư 10 tỷ đồng xây vườn sinh thái 50 . 000 M2 tại Đồng Tháp - Ảnh 7.

Khu vườn được che phủ rất nhiều cây xanh nên vô cùng thoáng mát.

Vân Trang đầu tư 10 tỷ đồng xây vườn sinh thái 50 . 000 M2 tại Đồng Tháp - Ảnh 8.

Không gian rất đẹp, thoáng và gần gũi thiên nhiên.


Vân Trang đầu tư 10 tỷ đồng xây vườn sinh thái 50 . 000 M2 tại Đồng Tháp - Ảnh 9.

Diễn viên Vân Trang muốn xây dựng khu vườn sinh thái để gia đình có nơi nghỉ dưỡng.

Vân Trang đầu tư 10 tỷ đồng xây vườn sinh thái 50 . 000 M2 tại Đồng Tháp - Ảnh 10.

Khi rảnh rỗi, gia đình Vân Trang về khu vườn này thư giãn.

Vân Trang đầu tư 10 tỷ đồng xây vườn sinh thái 50 . 000 M2 tại Đồng Tháp - Ảnh 11.

Không gian gần gũi thiên nhiên thích hợp để cả gia đình về nghỉ dưỡng sau những giờ học tập, làm việc căng thẳng.

Vân Trang đầu tư 10 tỷ đồng xây vườn sinh thái 50 . 000 M2 tại Đồng Tháp - Ảnh 12.

Vân Trang đầu tư 10 tỷ đồng xây vườn sinh thái 50 . 000 M2 tại Đồng Tháp - Ảnh 13.
Vân Trang đầu tư 10 tỷ đồng xây vườn sinh thái 50 . 000 M2 tại Đồng Tháp - Ảnh 14.

Nữ diễn viên bỏ tâm tư cải tạo rất nhiều hạng mục cho cơ ngơi này. Khi rảnh rỗi, Vân Trang cùng gia đình nhỏ của mình về khu vườn này để thư giãn, ngồi trên thuyền đi dạo trên sông và hòa mình vào không gian thiên nhiên. Đáng nói hơn, nữ diễn viên còn cho con gái trải nghiệm cũng trò chơi tuổi thơ của trẻ em miền Tây như vớt lục bình, lên chơi "nhà chòi" khiến nhóc tì vô cùng thích thú.

Khi rảnh rỗi, gia đình Vân Trang về khu vườn này thư giãn.

GĐXH - Vợ chồng nhạc sĩ Minh Khang sống trong căn biệt thự hai mặt tiền thiết kế theo phong cách tân cổ điển, xung quanh là khu sân vườn xanh mát.


Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tin liên quan

Những đại kỵ cần tránh trong phong thủy sau nhà bạn nên biết để không bị mất lộc

Những đại kỵ cần tránh trong phong thủy sau nhà bạn nên biết để không bị mất lộc

Để có giấc ngủ ngon, giảm stress, nên đặt cây này trong phòng ngủ

Để có giấc ngủ ngon, giảm stress, nên đặt cây này trong phòng ngủ

Những kiêng kị tráp lại quả ăn hỏi bạn nên biết

Những kiêng kị tráp lại quả ăn hỏi bạn nên biết

Mộ phần tổ tiên và vận may, sự phát triển của con cháu

Mộ phần tổ tiên và vận may, sự phát triển của con cháu

Đặt bếp theo Huyền Không Phi Tinh để hút tài lộc, gia đạo bình an

Đặt bếp theo Huyền Không Phi Tinh để hút tài lộc, gia đạo bình an

Cùng chuyên mục

Những đại kỵ cần tránh trong phong thủy sau nhà bạn nên biết để không bị mất lộc

Những đại kỵ cần tránh trong phong thủy sau nhà bạn nên biết để không bị mất lộc

- 5 giờ trước

GĐXH - Để giữ cho ngôi nhà luôn an lành và mang lại nhiều tài lộc, gia chủ cần lưu ý những đại kỵ trong phong thủy sau nhà sau đây.

Để có giấc ngủ ngon, giảm stress, nên đặt cây này trong phòng ngủ

Để có giấc ngủ ngon, giảm stress, nên đặt cây này trong phòng ngủ

- 8 giờ trước

GĐXH - Cây xanh không chỉ làm đẹp không gian sống mà còn mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe, đặc biệt là trong phòng ngủ. Dưới đây là loại cây đặt trong phòng ngủ giúp ngủ ngon.

Những kiêng kị tráp lại quả ăn hỏi bạn nên biết

Những kiêng kị tráp lại quả ăn hỏi bạn nên biết

- 20 giờ trước

GĐXH - Sau lễ ăn hỏi có một nghi thức là lễ lại quả. Đây không chỉ là một lời đáp lễ, mà còn là cách nhà gái thể hiện sự trân trọng, khéo léo và tấm lòng hiếu khách, mở đầu cho mối quan hệ thông gia tốt đẹp.

Mộ phần tổ tiên và vận may, sự phát triển của con cháu

Mộ phần tổ tiên và vận may, sự phát triển của con cháu

- 1 ngày trước

GĐXH - Trong đời sống văn hóa tâm linh của người Việt, mộ phần tổ tiên không chỉ đơn thuần là nơi an nghỉ của người đã khuất, mà còn là sợi dây kết nối linh thiêng giữa các thế hệ trong gia đình.

Đặt bếp theo Huyền Không Phi Tinh để hút tài lộc, gia đạo bình an

Đặt bếp theo Huyền Không Phi Tinh để hút tài lộc, gia đạo bình an

- 1 ngày trước

GĐXH - Nhiều gia chủ hiện nay quan tâm đến việc đặt bếp theo Huyền Không Phi Tinh nhằm xác định vị trí và hướng bếp phù hợp với vận khí của ngôi nhà.

Ý nghĩa đặc biệt của nghi thức trao nhẫn cưới

Ý nghĩa đặc biệt của nghi thức trao nhẫn cưới

- 1 ngày trước

GĐXH - Nhiều trẻ nghĩ rằng tình yêu đi đến hôn nhân là một tình yêu hạnh phúc nhất. Nhưng thực chất, một trong những vật để đánh dấu chính thức nhất đó là chiếc nhẫn cưới. Vì thế, trao nhẫn cưới là nghi thức vô cùng thiêng liêng trong đám cưới.

Bàn thờ gia tiên bài trí đúng phong thủy mang lại bình an cho con cháu

Bàn thờ gia tiên bài trí đúng phong thủy mang lại bình an cho con cháu

- 2 ngày trước

GĐXH - Làm thế nào để bài trí một ban thờ gia tiên đúng phong thủy? Hãy cùng tham khảo những chia sẻ có trong bài viết dưới đây.

Phạm Thái Tuế có nên cưới hỏi không?

Phạm Thái Tuế có nên cưới hỏi không?

- 2 ngày trước

GĐXH - Không ít cặp đôi dù đã sẵn sàng về tình cảm vẫn bị trì hoãn cưới hỏi chỉ vì rơi vào "năm tuổi" hay lo ngại phạm Thái Tuế. Vậy Thái Tuế thực chất là gì? Liệu có nên cưới trong năm này hay không? Bài viết dưới đây sẽ giúp bạn lý giải rõ ràng.

Chọn vị trí đặt bàn thờ trong nhà không phù hợp sẽ ảnh hưởng xấu đến vận khí và sự may mắn của gia đình

Chọn vị trí đặt bàn thờ trong nhà không phù hợp sẽ ảnh hưởng xấu đến vận khí và sự may mắn của gia đình

- 3 ngày trước

GĐXH - Trong phong thủy phòng thờ, việc xác định vị trí đặt bàn thờ rất quan trọng. Bởi nếu chọn vị trí đặt bàn thờ trong nhà không phù hợp sẽ ảnh hưởng xấu đến vận khí và sự may mắn của cả gia đình.

Những đồ thờ cúng cần có trên bàn thờ gia tiên

Những đồ thờ cúng cần có trên bàn thờ gia tiên

- 3 ngày trước

GĐXH - Trong văn hóa thờ cúng của Việt Nam, việc thờ cúng gia tiên rất được coi trọng. Việc mua sắm các vật phẩm trên ban thờ sao cho đầy đủ, chuẩn phong thủy cũng được nhiều người quan tâm.

Xem nhiều

Những thời điểm nên xông trầm hương để trừ tà và chiêu tài, dẫn lộc

Những thời điểm nên xông trầm hương để trừ tà và chiêu tài, dẫn lộc

GĐXH - Về phương diện phong thủy, trầm hương có luồng khí dương mạnh mẽ. Vì vậy, trầm hương được xem là có khả năng trừ tà, hóa sát vô cùng hiệu quả. Trầm cũng giúp gia chủ thu hút tài lộc, vượng khí, mang lại nhiều may mắn và xua đuổi vận xui.

Cách bố trí cây cảnh trước nhà để mang lộc về nhà

Cách bố trí cây cảnh trước nhà để mang lộc về nhà

Áp dụng ngay mẹo phong thủy cửa chính này để thu hút tiền tài vào nhà ngay lập tức

Áp dụng ngay mẹo phong thủy cửa chính này để thu hút tiền tài vào nhà ngay lập tức

Để loại cây cảnh này trong bếp vừa giúp không gian có thêm sinh khí, vừa hút tài lộc

Để loại cây cảnh này trong bếp vừa giúp không gian có thêm sinh khí, vừa hút tài lộc

Mộ phần tổ tiên và vận may, sự phát triển của con cháu

Mộ phần tổ tiên và vận may, sự phát triển của con cháu

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top