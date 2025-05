Xem phim "Sex Education" rồi nhìn tờ giấy xét nghiệm ADN đặt trên bàn, tôi căm phẫn đập vỡ ảnh cưới rồi bỏ đi

Vợ chồng tôi mới cưới được 3 năm thôi. Với nhiều người, đây có lẽ là thời gian vợ chồng hạnh phúc. Nhưng với tôi thì không.

Sau khi cưới, tôi có bầu ngay trong tháng ấy. Oái oăm thay, tôi lại sinh non trước 7 tuần so với ngày dự sinh. Thay vì thương vợ thương con, chồng tôi lại nghi ngờ. Anh ấy cho rằng, tôi qua lại với người yêu cũ, có bầu rồi mới hối thúc cưới gấp để khỏi xấu hổ. Mặc dù trước đó, chính anh ấy là người hối cưới với lý do: "Sợ mất em".

Vì thương con, tôi cố nhẫn nhịn, chịu đựng sự nghi ngờ của chồng suốt 3 năm qua. Thái độ của anh đối với con trai rất hờ hững. Con thích chơi cùng bố nhưng anh chỉ dán mắt vào điện thoại. Anh chưa từng bế con, hôn con một lần. Chồng càng lạnh nhạt, hờ hững với con, tôi càng đau đớn và chênh vênh.

Rồi một tháng nay, anh ấy thay đổi thái độ, hành động 360 độ. Về nhà là bế con, chở con đi chơi, mua đồ chơi mới, quần áo mới, tối dỗ con ngủ... Cứ như anh ấy đang bù đắp thiệt thòi cho con vậy.

Và rồi tôi tìm thấy tờ giấy xét nghiệm ADN trong hộc tủ làm việc của chồng. Cầm ra hỏi, anh ấy vẫn ngang nhiên cho rằng mình không sai, mình chỉ đang tìm kiếm câu trả lời cho những nghi ngờ 3 năm qua. Dù uất ức nhưng thấy chồng thương con, chăm con, tôi vẫn cố dằn lòng xuống.

Mấy ngày nay, cứ rảnh rỗi là tôi xem phim "Sex Education". Tôi nghe chị đồng nghiệp khen phim hay lắm, không chỉ có cảnh nóng bỏng mắt mà còn có những bài học triết lý để dạy con hay ứng xử trong hôn nhân.



Trong phim, Jean Milburn (mẹ nam chính Otis), một nhà tâm lý học lại mắc chứng chứng trầm cảm sau sinh. Ở độ tuổi trung niên, bà lại tiếp tục làm mẹ trong sự nghi ngờ của chồng.

Quãng đường làm mẹ chông chênh, đầy tổn thương và những nút thắt tâm lý khiến bà bị khủng hoảng - dù bản thân là một người tư vấn tâm lý.

Xem những diễn biến tâm lý của Jean Milburn, tôi lại nhớ về chuỗi ngày chật vật, những đêm khóc cạn nước mắt, những tin nhắn cầu xin chồng hãy tin tưởng mình...

Tôi đã trải qua những ngày thật sự rất tồi tệ. Và tôi cũng từng bị trầm cảm sau sinh nhưng lại không có ai đồng hành để chia sẻ cùng.

Chồng tôi chỉ biết chỉ trích, bới móc chuyện cũ và lấy con ra để dằn vặt vợ.

Mọi thứ như một thước phim quay chậm khiến cảm xúc trong tôi bùng nổ.

Tờ giấy xét nghiệm ADN tôi vẫn đặt trên bàn, những lời cay đắng của chồng lại vang bên tai. Tôi đã đập vỡ ảnh cưới trong sự tức giận.

Chồng tôi hốt hoảng, lần đầu tiên anh xin lỗi và năn nỉ tôi. Nhưng tôi vẫn bế con về ngoại, mặc kệ chồng níu kéo.

Anh ta gây ra bao đau khổ cho tôi, khiến tôi sống mà lúc nào cũng nơm nớp lo sợ. Anh ta nghi ngờ và xúc phạm tôi bằng tờ giấy xét nghiệm ADN.

Vậy thì chẳng có lý do gì để tôi tha thứ cho anh ta cả.