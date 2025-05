Yêu cùng một người đàn ông, 3 cô gái lên kế hoạch 'vạch mặt' kẻ lừa tình, tiền

Vụ việc tưởng như chỉ có trong phim vừa xảy ra tại Thượng Hải, Trung Quốc khiến mạng xã hội xôn xao: 3 người phụ nữ trẻ phát hiện mình đang yêu cùng một người đàn ông, sau đó cùng nhau lật tẩy sự thật và đưa hắn ra trước pháp luật.

Kẻ "đa tình" trong câu chuyện là He Shiwei, người đã tiếp cận, hẹn hò cùng lúc 3 cô gái, lừa họ cho vay tổng cộng 15.000 USD nhưng không hề có ý định hoàn trả.

Bắt đầu từ một tin nhắn lạ – bí mật vỡ lở

Câu chuyện bắt đầu khi Chen Hong, một trong ba cô gái, cùng He đi ăn tối và uống rượu.

Sau đó, khi He đã ngủ say tại nhà cô, Chen tò mò kiểm tra điện thoại anh ta và phát hiện nhiều tin nhắn từ một người phụ nữ khác hỏi lý do He không nghe máy.

Bàng hoàng, Chen liên hệ với người gửi tin – một cô gái tên Xiao Fan, và hai người nhanh chóng nhận ra họ đang... yêu chung một người đàn ông.

Không chỉ thế, cả hai đều từng được He nói lời yêu và hứa hẹn kết hôn.

Sự việc chưa dừng lại khi một cô gái thứ ba – Zhao Lin – bất ngờ liên lạc với Chen, nói rằng cô cũng là bạn gái của He.

Zhao biết Chen qua lời kể của một người họ hàng, người từng nghe He nhắc đến "bạn gái khác".

Ba cô gái xa lạ bắt đầu trò chuyện, đối chiếu câu chuyện và sốc nặng khi nhận ra mình đều là nạn nhân của một kẻ lừa tình chuyên nghiệp, không chỉ lợi dụng tình cảm mà còn mượn tiền từ cả ba mà không trả.

Gửi đơn tố cáo – và một tình bạn bất ngờ được hình thành

Ba cô gái đến đồn cảnh sát tố cáo bạn trai lừa tình, lừa tiền

Ba cô gái quyết định cùng nhau đến đồn cảnh sát ở quận Yangpu để trình báo hành vi lừa đảo của He Shiwei.

Qua điều tra, cảnh sát xác nhận: He đã hẹn hò với Zhao từ năm 2021, Xiao từ tháng 6/2022 và Chen từ tháng 10/2022.

He nói dối rằng mình làm việc ở cửa hàng điện thoại di động, nhưng thực tế đã thất nghiệp từ năm 2020 và sống nhờ vào tiền của các cô gái.

Khi bị bắt, He chỉ thừa nhận Chen là bạn gái và phủ nhận hai mối quan hệ còn lại.

Đáng chú ý, He còn thản nhiên nói: "Tôi đẹp trai và biết cách khiến phụ nữ yêu mình. Chuyện này rất phổ biến, đâu có gì to tát."

Từ đau khổ đến hành trình "hàn gắn" bằng... du lịch

Câu chuyện tưởng sẽ kết thúc sau phiên tòa, nhưng điều bất ngờ là ba cô gái – từ những người xa lạ – dần trở thành bạn thân.

Chen chia sẻ:"Tôi suy sụp hoàn toàn sau khi biết sự thật. Ba ngày đầu tôi sụt 2,5kg vì sốc, không ăn không ngủ. Nhưng chính Xiao và Zhao đã ở bên tôi, chia sẻ và vực tôi dậy."

Sau khi He bị kết án 2 năm 6 tháng tù, Chen đề xuất cả nhóm đi du lịch để chữa lành. Cả ba đồng ý ngay.

"Chúng tôi đã cười, đã kể lại mọi chuyện trong suốt chuyến đi. Mỗi ngày lại nhắc đến anh ta – như một 'bài học sống'. Điều kỳ lạ là chúng tôi hợp nhau đến bất ngờ. Tình bạn từ tro tàn của một mối tình giả dối thật sự là điều đáng quý." – Chen nói thêm.

Sau khi He bị kết án 2 năm 6 tháng tù, Chen đề xuất cả nhóm đi du lịch để chữa lành. Cả ba đồng ý ngay. Ảnh minh hoạ

Câu chuyện đáng nhớ: Tình yêu dối trá, tình bạn thật lòng

Câu chuyện về ba cô gái trẻ ở Thượng Hải không chỉ khiến cộng đồng mạng phẫn nộ trước hành vi lừa đảo của He Shiwei, mà còn truyền cảm hứng vì sự mạnh mẽ, đoàn kết và tình bạn bất ngờ của những người phụ nữ tưởng như chỉ là nạn nhân.

Tình yêu có thể là trò chơi của kẻ lừa dối, nhưng sự thật và lòng tin sẽ luôn tìm được cách để chiến thắng.

5 lời khuyên các cô gái trẻ cần nhớ khi hẹn hò

Trong thời đại số, tình yêu có thể đến nhanh hơn bao giờ hết – chỉ sau vài dòng tin nhắn, vài cuộc gọi video.

Nhưng cũng vì quá dễ dàng, nó cũng trở nên mong manh và nhiều cạm bẫy hơn.

Dưới đây là một số nguyên tắc "tự vệ" quan trọng phụ nữ hiện đại nên nắm rõ:

1. Đừng "yêu vội" khi chưa hiểu rõ đối phương

Đừng để những lời ngọt ngào hay cử chỉ lãng mạn đánh lừa. Ảnh minh hoạ

Đừng để những lời ngọt ngào hay cử chỉ lãng mạn đánh lừa.

Cảm xúc có thể đến nhanh, nhưng niềm tin và sự hiểu biết cần thời gian.

Luôn giữ khoảng cách hợp lý, nhất là trong giai đoạn đầu.

2. Tuyệt đối không cho mượn tiền nếu chưa thật sự tin tưởng

Một người đàn ông đàng hoàng sẽ không đặt gánh nặng tài chính lên người yêu.

Dù lý do nghe có vẻ hợp lý (bệnh tật, gia đình, kinh doanh), hãy giữ nguyên tắc: "Tiền và tình không trộn lẫn khi chưa có cam kết rõ ràng."

3. Tìm hiểu lý lịch thực tế – đừng tin 100% những gì họ nói

Nếu họ nói làm nghề gì, hãy kiểm tra nhẹ nhàng (xem mạng xã hội, hỏi thăm môi trường xung quanh nếu có).

Tránh yêu người luôn tạo vỏ bọc hoàn hảo, đặc biệt khi họ ít chia sẻ thông tin thật.

4. Nghe theo cảm giác, nhưng đừng bỏ qua lý trí

Nếu bạn cảm thấy có gì đó "sai sai" – hãy tin vào trực giác. Nó thường đúng hơn bạn nghĩ.

Lưu lại tin nhắn, ghi chép những dấu hiệu bất thường – để đối chiếu sau này nếu cần.

5. Chia sẻ với bạn bè hoặc người thân

Đừng để tình yêu biến bạn thành "người duy nhất biết bí mật".

Khi chia sẻ, bạn sẽ có góc nhìn khách quan hơn, và nếu có chuyện không may, người thân có thể giúp bạn kịp thời.

Tình yêu là món quà, không phải là cái bẫy

Không ai mong mình trở thành nạn nhân trong tình yêu. Nhưng nếu điều đó xảy ra, đừng tự trách mình – hãy đứng dậy, học bài học và bước tiếp một cách mạnh mẽ hơn.

Và nhớ: Một tình yêu tử tế không bao giờ khiến bạn cảm thấy mình phải đánh đổi quá nhiều – nhất là lòng tin, tự trọng và tiền bạc.

Vợ bị 'bắt sống' khi đang hẹn hò trai Tây, chồng và nhân tình kéo đến đối chất: Màn vạch mặt gây sửng sốt GĐXH - Đang vui vẻ ăn uống với bạn trai ngoại quốc, cô bất ngờ nhận cuộc gọi từ chồng hợp pháp và người tình bí mật, cả hai yêu cầu cô tiết lộ vị trí.