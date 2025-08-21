Mới nhất
Xét nghiệm ký sinh trùng tại DIAG bao nhiêu tiền?

Thứ năm, 08:00 21/08/2025 | Sống khỏe
Trong nửa đầu năm 2025, số ca nhiễm ký sinh trùng tại Việt Nam vẫn ở mức đáng lưu ý. Nhiều trường hợp không phát hiện kịp thời dẫn đến những biến chứng ảnh hưởng sức khỏe lâu dài.

Tỷ lệ nhiễm ký sinh trùng tại Việt Nam có xu hướng tiếp tục tăng

Theo thống kêm năm 2020, hơn 1,5 tỷ người mắc các bệnh ký sinh trùng đường ruột, với tỷ lệ nhiễm giun sán lên đến 24% dân số toàn cầu. Tại Việt Nam, tỷ lệ nhiễm ký sinh trùng, đặc biệt giun truyền qua đất, vẫn còn cao khoảng 30% trung bình cả nước, cao hơn nhiều ở các vùng miền núi và Tây Nguyên.

Xét nghiệm ký sinh trùng tại DIAG bao nhiêu tiền?- Ảnh 1.

Xét nghiệm ký sinh trùng tại DIAG phát hiện hơn 10 bệnh giun sán ở người lớn và trẻ nhỏ. Ảnh: DIAG

Ký sinh trùng ký sinh phổ biến ở ngoài da, gan, phổi, não, hệ thần kinh và mắt. Những trường hợp này nếu không được phát hiện kịp thời có thể phát triển thành ổ, ảnh hưởng đến sức khỏe. Nếu ấu trùng chui vào mắt, có nguy cơ cao dẫn đến mù lòa nếu không được chẩn đoán sớm.

Xét nghiệm ký sinh trùng nhằm nhận biết sự hiện diện của các tác nhân gây bệnh truyền nhiễm. Việc xác định được chính xác loại ký sinh có thể giúp xác định phương pháp điều trị phù hợp và phòng ngừa lây nhiễm trong cộng đồng.

Xét nghiệm ký sinh trùng tại DIAG bao nhiêu tiền?

Trung tâm Y khoa DIAG là một trong những địa chỉ uy tín tại Việt Nam chuyên cung cấp các dịch vụ xét nghiệm y khoa hiện đại, chính xác và nhanh chóng. Với đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm cùng hệ thống trang thiết bị tiên tiến, DIAG mang đến cho người bệnh những kết quả xét nghiệm đáng tin cậy, hỗ trợ hiệu quả cho công tác chẩn đoán và điều trị bệnh.

Trong bối cảnh các bệnh ký sinh trùng vẫn còn phổ biến và gây ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng, Trung tâm Y khoa DIAG đã triển khai gói xét nghiệm ký sinh trùng chuyên sâu nhằm phát hiện hơn 10 bệnh giun sán ở người lớn và trẻ nhỏ. Gói xét nghiệm từ những trường hợp nhẹ như da kích ứng, tiêu chảy, nôn mửa, đau bụng đến các vấn đề nghiêm trọng hơn như tầm soát nguy cơ nhiễm trùng gây tổn thương não, phổi, hệ thần kinh.

Xét nghiệm ký sinh trùng tại DIAG bao nhiêu tiền?- Ảnh 2.

Gói xét nghiệm ký sinh trùng tại DIAG 12 chỉ số có giá hợp lý. Ảnh: DIAG

Các xét nghiệm chuyên biệt này giúp phát hiện các loại giun, sán và ký sinh trùng khác nhau một cách toàn diện, từ đó hỗ trợ bác sĩ đưa ra phác đồ điều trị phù hợp, kịp thời.

Về chi phí, gói xét nghiệm ký sinh trùng tại DIAG được thiết kế với mức giá hợp lý, phù hợp với nhu cầu tầm soát và chẩn đoán của mỗi khách hàng. Cụ thể, giá gói xét nghiệm ký sinh trùng tại DIAG là 1.709.000 đồng với 12 chỉ số, tiện lợi cho khách hàng khi muốn kiểm tra sức khỏe toàn diện liên quan đến ký sinh trùng.

Với sự kết hợp giữa công nghệ hiện đại, đội ngũ chuyên gia tận tâm và dịch vụ chăm sóc khách hàng chuyên nghiệp, Trung tâm Y khoa DIAG là lựa chọn tin cậy cho những ai quan tâm đến sức khỏe và muốn phát hiện sớm các bệnh ký sinh trùng để có biện pháp xử lý kịp thời.

CÔNG TY TNHH LAB GROUP INTERNATIONAL VIỆT NAM

Hotline: 1900 1717

Doanh nghiệp tự giới thiệu

