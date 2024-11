Xin đi nhờ xe, dùng dao nhọn dí vào cổ giật sợi dây chuyền

Công an huyện Hoằng Hóa (Thanh Hóa) đã bắt giữ đối tượng Đồng Văn Đại (SN 1985, ở xã Hoằng Hợp, huyện Hoằng Hóa) về hành vi cướp tài sản.

Trước đó, Công an huyện Hoằng Hóa nhận được tin báo của chị L. T. N. (ở xã Hoằng Phượng, huyện Hoằng Hoá) về việc: Tối 7/11, chị bị một đối tượng là nam giới khoảng 40 đeo khẩu trang, trên trán đeo đèn pin (dạng đèn di man) chặn đường xin đi nhờ. Khi chị dừng xe, đối tượng ngồi lên phía sau xe và đòi cầm lái nhưng chị không đồng ý thì bị đối tượng dùng dao nhọn dí vào cổ, dùng tay bóp cổ và giật sợi dây chuyền (bị hại khai là vàng tây).

Đối tượng Đồng Văn Đại

Sau đó đối tượng yêu cầu chị N. đi vào khu nghĩa địa nhưng chị N. không nghe và giằng co, kêu cứu. Khi thấy có ánh đèn xe máy đang đi đến gần, đối tượng đã nhảy xuống xe và bỏ chạy vào phía trong nghĩa trang thôn Phượng Mao, xã Hoằng Phượng.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Công an huyện Hoằng Hóa đã huy động lực lượng, phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh nhanh chóng tiến hành điều tra, truy bắt thủ phạm. Đến 16h ngày 10/11, Công an huyện Hoằng Hóa đã xác minh, làm rõ và bắt giữ đối tượng Đồng Văn Đại là thủ phạm gây ra vụ cướp nói trên, thu giữ 1 sợi dây chuyền màu vàng.

Tại cơ quan Công an, đối tượng đã khai nhận do cần tiền tiêu sài nên đã mang theo dao trong người đứng ở quãng đường vắng, thấy chị em phụ nữ đi một mình thì chặn đường cướp tài sản.

Qua vụ việc trên, cơ quan Công an khuyến cáo: Hiện nay, tình hình tội phạm cướp, cướp giật, cưỡng đoạt tài sản đang có nhiều diễn biến phức tạp. Các đối tượng thường lợi dụng thời gian chập choạng tối, ban đêm, chọn những khu vực vắng vẻ, ít người qua lại để gây án với những thủ đoạn rất manh động và liều lĩnh.

Do đó, mỗi người dân cần nêu cao tinh thần cảnh giác, tự quản, tự phòng, tự bảo vệ tài sản; hạn chế ra đường lúc đêm khuya nếu không thật sự cần thiết hoặc đi qua những đoạn đường tối, vắng người qua lại; không nên mang theo những tài sản có giá trị hoặc phải có biện pháp tự bảo vệ, như: Không nên dừng, đậu xe ở những khu vực vắng người; nếu có việc ra ngoài vào buổi tối hoặc đi qua các khu vực vắng người nên đi từ 02 người trở lên; luôn đề cao cảnh giác, chú ý quan sát xung quanh để phát hiện đối tượng khả nghi để phòng tránh..