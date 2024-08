Xinh đẹp, sành điệu, lương cao nhưng vẫn bị bạn trai bỏ vì một điều không ngờ tới

Qin Fei, 29 tuổi ở Trùng Khánh, rất tức giận vì bị bạn trai mới quen phũ phàng ngay khi biết cô không thể nấu ăn, làm việc nhà.

Dáng người cao, ăn mặc đẹp, Qin Fei đang là quản lý khách hàng của một công ty tài chính. Cô gái cho biết sau khi chia tay mối tình 3 năm, cô dành hết tâm huyết cho công việc và không muốn yêu đương. Cô trở thành "bà cô già" trong mắt gia đình.

Giữa tháng 3 năm nay, qua giới thiệu của bạn bè, Qin quen anh He, 28 tuổi, là lập trình viên. Cả hai có mức lương tương đương và sự nghiệp rộng mở. Vừa gặp họ đã ấn tượng tốt về nhau.

Qin Fei cho rằng phụ nữ kiếm tiền giỏi không cần biết nấu cơm và làm việc nhà, gây ra mâu thuẫn với bạn trai cô. Ảnh: Sina.

Dù cả hai làm việc về rất muộn, nhà ở cách xa nhau, nhưng không vì vậy họ không dành thời gian tìm hiểu nhau. Ban đầu cả hai rất hoà hợp, nhưng một cuộc trò chuyện gần đây đã gây rạn nứt.

Vào kỳ nghỉ, cả hai hẹn đi du lịch. Anh He đề nghị ở homestay, nấu ăn cùng nhau. Qin nói cô không nấu cơm, ngoại trừ luộc rau và nấu mì. Anh He nói cũng không làm các việc nhà tới thời điểm hiện tại. Việc dọn dẹp trong nhà trước nay đều do các bà, các mẹ của anh.

"Em có thể học. Phụ nữ cần phải có những kỹ năng này", He nói, song Qin quả quyết: "Em không học, em không cần phải học. Em kiếm tiền là đủ".

Cuộc tranh cãi hôm đó khá gay gắt. Sau một đêm suy nghĩ, He gửi cho Qin một bức thư vào sáng hôm sau, nói rằng không thể chấp nhận nửa kia không nấu ăn và làm việc nhà. Từ đó He thờ ơ với Qin.

Qin Fei bộc bạch, trước đây sống cùng bạn trai cô vẫn nấu ăn mỗi ngày. Khi độc thân, cô ăn ở công ty, những ngày khác ăn tiệm. Cô cũng thuê người giúp việc theo giờ, hoặc đôi khi mẹ sẽ đến giúp con gái dọn dẹp nhà cửa.

"Để giải quyết những việc nhỏ nhặt này, tại sao phải lãng phí thời gian và năng lượng?", cô nói.

Về phần He, anh không phủ nhận năng lực và khả năng kiếm tiền của Qin, nhưng anh thấy rằng phụ nữ nấu ăn và làm việc nhà sẽ đảm bảo cho một ngôi nhà ấm cúng trong tương lai.

Vì sao đàn ông thích phụ nữ đảm đang?

Bản tính con người thường yêu cái đẹp, họ sẵng sàng bỏ thời gian, công sức để đi chinh phục một cô gái đẹp, một nàng thơ tuyệt mĩ. Tuy nhiên, bản chất của đàn ông luôn ích kỉ, họ sẽ chọn một người phụ nữ đảm đang để cùng nhau đi hết chặng đường. Lý do rất đơn giản:

Khi yêu, họ chọn những cô gái xinh đẹp, để tự hào khoe với bạn bè, đồng nghiệp về cô gái đứng bên cạnh mình. Quyết định này có phần bốc đồng và tự mãn.

Tuy nhiên, khi họ đi đến quyết định muốn chung sống lâu dài với một cô gái, họ lựa chọn, suy xét, đấu tranh mạnh mẽ hơn để đi đến kết luận. Những bình hoa chưng đẹp căn phòng hay cả vườn hoa ngào ngạt hương sắc, sức sống trường tồn và cho họ sức mạnh.

Đối với đàn ông, công việc bộn bề bên ngoài luôn với những lo toan, tính toán cực nhọc, họ chỉ muốn về bên gia đình, bão dừng sau cánh cửa. Chơi đùa với những đứa con, cùng chăm sóc tổ ấm.

Với đàn ông, họ cần một người phụ nữ biết điều, biết chia sẻ, lo toan việc nhà, chăm sóc gia đình, chồng con. Ảnh minh hoạ

Với đàn ông, họ cần một người phụ nữ biết điều, biết chia sẻ, lo toan việc nhà, chăm sóc gia đình, chồng con. Một người phụ nữ đảm đang sẽ tạo cho chồng mình cảm giác yên tâm mà phấn đấu sự nghiệp bên ngoài và cuộc sống vì thế sẽ êm đềm hạnh phúc hơn.

Sự thấu hiểu và lo toan của vợ chính là chỗ dựa tinh thần vững chãi nhất của chồng. Đó chính là thứ đàn ông cần ở người bạn đời của mình.

Vậy thì đàn ông cần gì nhỉ? Đàn ông cần một người phụ nữ thấu hiểu nội tâm mình. Sau một ngày đi làm mệt nhọc về nhà, đàn ông thường có nhu cầu tâm sự và trò chuyện vui cười với vợ. Những buồn vui, suy nghĩ và những vấp váp trong công việc nếu được người bạn đời của mình chia sẻ thì còn gì bằng. Còn gì yêm ấm hơn khi có người phụ nữ đảm đang luôn kề vai sát cánh.

Chính phục một người đàn ông đầu tiên là từ cái dạ dày. Hạnh phúc đơn giản chỉ từ bữa cơm canh mỗi khi đi làm về hay chiếc khăn ấm khi ra ngoài lạnh hay những câu chuyện, chia sẻ, tâm tình rất đỗi bình dị mà ấm lòng. Thấy con cái chăm ngoan, nhà cửa tươm tất, vợ chồng hòa thuận, hiếu thảo với bố mẹ là điều người đàn ông nào cũng quan tâm.

Vì sao đàn ông luôn yêu những người phụ nữ đảm đang? Người phụ nữ tốt là người lo chu toàn được chuyện gia đình, giỏi nữ công gia chánh, quan tâm chồng con. Một cô vợ vừa đẹp lại vừa đảm, tất nhiên sẽ là lựa chọn số 1. Nhưng một cô vợ chỉ biết làm đẹp cho mình, chỉ biết mua sắm, trang hoàng bản thân sẽ không phải là lựa chọn hàng đầu.

Chồng sửng sốt khi phát hiện lý do thực sự việc vợ thường xuyên phải về quê thăm bố mẹ GĐXH - Bị giày vò bởi sự nghi ngờ, anh quyết định theo dõi hành tung của vợ mình trong một lần cô nói về quê thăm bố mẹ.