Sau vụ trekking ở Cúc Phương bị mất tích và lời nhắc: 5 mẹo sinh tồn cha mẹ phải dạy con ngay

Theo tìm hiểu của PV Gia đình & Xã hội, ngày 14/8 vừa qua, một du khách 33 tuổi (quê Hải Phòng) mất tích khi đi trekking trong Vườn quốc gia Cúc Phương, Ninh Bình. Trước đó, anh thuê phòng nghỉ tại khu Bống – nơi cách trung tâm vườn hơn 20 km và không có sóng điện thoại. Sáng hôm sau, anh vào tham quan cây chò ngàn năm và sau đó ghé hang Sơn Cung, để lại balo cùng điện thoại, giấy tờ ngay cửa hang rồi mất liên lạc. Đến chiều cùng ngày, một hướng dẫn viên nước ngoài tình cờ phát hiện balo này và báo cho kiểm lâm.

Ngay lập tức, lực lượng chức năng đã triển khai tìm kiếm trên diện rộng. Hơn 100 người, bao gồm kiểm lâm, công an, dân quân địa phương cùng chó nghiệp vụ đã được huy động, phối hợp từ cả phía Ninh Bình, Thanh Hóa và Hòa Bình. Tuy nhiên, đến nay (sáng ngày 19/8), sau nhiều ngày nỗ lực, tung tích của du khách này vẫn chưa được xác định. Địa hình hiểm trở, rừng rậm rộng hơn 22.000 ha, lại thêm mưa lớn kéo dài khiến công tác tìm kiếm gặp muôn vàn khó khăn.

Vụ việc đã khiến dư luận cả nước bàng hoàng và lo lắng, đồng thời gióng lên hồi chuông cảnh báo về những rủi ro tiềm ẩn trong các chuyến đi trekking. Thiên nhiên đẹp nhưng cũng ẩn chứa nhiều hiểm nguy: kiệt sức, chấn thương, thú hoang, mất phương hướng và đặc biệt là mất liên lạc khi không có sóng. Những nguy cơ này không chỉ nhắm đến người trưởng thành mà còn có thể xảy ra với trẻ em đối tượng vốn hiếu động, tò mò nhưng thiếu kỹ năng bảo vệ bản thân.

Chính vì vậy, infographic dưới đây sẽ tổng hợp 5 kỹ năng an toàn trẻ em cần ghi nhớ khi đi trekking – những quy tắc đơn giản nhưng có thể trở thành "bùa hộ mệnh", giúp các em vừa vui chơi hết mình, vừa trở về trọn vẹn.

Cha mẹ cần dạy con ngay những kỹ năng sinh tồn để tránh bị lạc khi đi khám phá các khu vui chơi.

