Đối tượng hình sự bị truy nã xin về nước đầu thú

Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

Ngày 28/12, Công an tỉnh Quảng Trị phối hợp với các đơn vị tiếp nhận đối tượng truy nã Lê Văn Hùng (SN 1990, trú tại thôn 1 Phúc Khê, xã Phong Nha, tỉnh Quảng Trị) ra đầu thú.

Tiếp nhận Lê Văn Hùng về nước đầu thú (ảnh: CAQT).

Trước đó, Lê Văn Hùng bị khởi tố bị can vì liên quan đến vụ án hình sự "cố ý gây thương tích" xảy ra ngày 30/7/2022, tại thôn 3 Phúc Khê, xã Phúc Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình (nay là thôn 3 Phúc Khê, xã Phong Nha, tỉnh Quảng Trị). Lê Văn Hùng trốn khỏi địa phương, xuất cảnh ra nước ngoài và bị truy nã

Cơ quan điều tra Công an tỉnh Quảng Trị phối hợp Công an xã Phong Nha và gia đình bị can để vận động, thuyết phục Lê Văn Hùng tự nguyện đầu thú. Sau đó, Lê Văn Hùng tự nguyện xin về nước đầu thú để được hưởng khoan hồng của pháp luật.

Đến ngày 28/12, lực lượng chức năng tiếp nhận đối tượng truy nã Lê Văn Hùng ra đầu thú ngay khi người này vừa xuống máy bay.

Hiện cơ quan chức năng tiếp tục hoàn tất thủ tục, hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.