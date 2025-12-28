Đối tượng hình sự bị truy nã xin về nước đầu thú
GĐXH - Lê Văn Hùng bỏ trốn khỏi địa phương, xuất cảnh ra nước ngoài khi có liên quan đến vụ án cố ý gây thương tích. Được vận động, người này trở về Việt Nam đầu thú.
Ngày 28/12, Công an tỉnh Quảng Trị phối hợp với các đơn vị tiếp nhận đối tượng truy nã Lê Văn Hùng (SN 1990, trú tại thôn 1 Phúc Khê, xã Phong Nha, tỉnh Quảng Trị) ra đầu thú.
Trước đó, Lê Văn Hùng bị khởi tố bị can vì liên quan đến vụ án hình sự "cố ý gây thương tích" xảy ra ngày 30/7/2022, tại thôn 3 Phúc Khê, xã Phúc Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình (nay là thôn 3 Phúc Khê, xã Phong Nha, tỉnh Quảng Trị). Lê Văn Hùng trốn khỏi địa phương, xuất cảnh ra nước ngoài và bị truy nã
Cơ quan điều tra Công an tỉnh Quảng Trị phối hợp Công an xã Phong Nha và gia đình bị can để vận động, thuyết phục Lê Văn Hùng tự nguyện đầu thú. Sau đó, Lê Văn Hùng tự nguyện xin về nước đầu thú để được hưởng khoan hồng của pháp luật.
Đến ngày 28/12, lực lượng chức năng tiếp nhận đối tượng truy nã Lê Văn Hùng ra đầu thú ngay khi người này vừa xuống máy bay.
Hiện cơ quan chức năng tiếp tục hoàn tất thủ tục, hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.
Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thị Thu và Trần Thị Thập trong vụ án giả chết nhằm trục lợi tiền bảo hiểm.
GĐXH - Trong vòng 24 giờ từ ngày 26/12 - 27/12, hệ thống Camera AI tại nội thành Hà Nội và trên tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai đã ghi nhận hơn 100 trường hợp vi phạm. Trong đó đa phần vẫn là các lỗi không đội mũ bảo hiểm, vượt đèn đỏ.
GĐXH - Liên quan đến vụ thả chó dữ cắn người xảy ra tại xã Hồng Vân (TP Hà Nội), Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Trần Quốc Lương và bố đẻ là Trần Nhật Hòa để điều tra về hành vi Gây rối trật tự công cộng.
GĐXH - Ngày 27/12, Công an tỉnh Lào Cai thông tin, mới đây Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố đối tượng đổ trái phép hơn 360 tấn chất thải xây dựng ra môi trường.
GĐXH - Trong quá trình di chuyển trên đường, tài xế Chương thực hiện thao tác chuyển hướng xe nhưng thiếu chú ý quan sát và không đảm bảo các điều kiện an toàn cần thiết dẫn đến va chạm mạnh với xe mô tô do ông K. điều khiển làm nạn nhân tử vong sau đó.
GĐXH - Năm 2025, Công an tỉnh Thanh Hóa đã xử phạt trên 30 trường hợp đăng tải thông tin sai sự thật, gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự...
GĐXH - Hành vi mang chó dữ không rọ mõm ra nơi công cộng, cố ý thả chó tấn công người khác là hành vi nguy hiểm cho xã hội...
GĐXH - Chỉ một cuộc điện thoại tự xưng "công an", một lời đe dọa về vòng lao lý, người phụ nữ ngoài 60 tuổi ở Nghệ An suýt mất trắng 60 triệu đồng. Dù đã được tuyên truyền nhiều lần, người già vẫn là đối tượng dễ bị đánh trúng tâm lý sợ hãi, hoang mang trước các chiêu lừa tinh vi.
GĐXH - Trong vòng 24 giờ từ ngày 25/12 - 26/12, hệ thống Camera AI đã ghi nhận 56 trường hợp vi phạm. Toàn bộ dữ liệu hình ảnh của các trường hợp vi phạm đã được chuyển cho Công an TP Hà Nội để thực hiện quy trình phạt nguội.
GĐXH - Chỉ trong chưa đầy 20 ngày, hai đối tượng từ Hà Tĩnh đã lặng lẽ "càn quét" hơn 150 trạm phát sóng tại Nghệ An, cắt trộm dây cáp chống sét, gây thiệt hại gần 1 tỷ đồng và để lại nguy cơ mất an toàn nghiêm trọng cho hạ tầng viễn thông giữa mùa mưa bão.
