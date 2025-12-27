Điều khiển phương tiện gây tai nạn chết người, tài xế ô tô bị khởi tố
GĐXH - Trong quá trình di chuyển trên đường, tài xế Chương thực hiện thao tác chuyển hướng xe nhưng thiếu chú ý quan sát và không đảm bảo các điều kiện an toàn cần thiết dẫn đến va chạm mạnh với xe mô tô do ông K. điều khiển làm nạn nhân tử vong sau đó.
Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Quảng Ninh vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Tằng Văn Chương (SN 1987, trú tại xã Điền Xá, tỉnh Quảng Ninh) về hành vi "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ" theo Khoản 1, Điều 260 Bộ luật Hình sự. Bị can Tằng Văn Chương chính là tài xế điều khiển phương tiện gây ra vụ tai nạn giao thông xảy ra trên địa bàn xã Bình Liêu khiến 1 người tử vong.
Theo hồ sơ vụ án, vào khoảng 12h15 ngày 20/12/2025, Tằng Văn Chương điều khiển xe ô tô BKS 14C - 354.xx lưu thông trên QL18C theo hướng từ Bình Liêu đi thôn Khe Bốc.
Khi di chuyển đến đoạn đường tại Km29+600, thuộc địa phận thôn Co Nhan (xã Bình Liêu), tài xế Chương thực hiện thao tác chuyển hướng xe nhưng thiếu chú ý quan sát và không đảm bảo các điều kiện an toàn cần thiết. Sai sót này dẫn đến va chạm mạnh với xe mô tô BKS 14P1 - 028.xx do ông Vi Xuân K. (SN 1956, trú tại xã Bình Liêu) điều khiển đang lưu thông cùng chiều từ phía sau tới.
Vụ va chạm khiến ông K. bị thương rất nặng và sau đó nạn nhân không qua khỏi tại bệnh viện.
Hiện vụ việc đang được cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh tiếp tục điều tra, hoàn thiện hồ sơ và xử lý nghiêm hành vi của bị can trước pháp luật.
GĐXH - Ngày 27/12, Công an tỉnh Lào Cai thông tin, mới đây Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố đối tượng đổ trái phép hơn 360 tấn chất thải xây dựng ra môi trường.
GĐXH - Năm 2025, Công an tỉnh Thanh Hóa đã xử phạt trên 30 trường hợp đăng tải thông tin sai sự thật, gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự...
GĐXH - Hành vi mang chó dữ không rọ mõm ra nơi công cộng, cố ý thả chó tấn công người khác là hành vi nguy hiểm cho xã hội...
GĐXH - Chỉ một cuộc điện thoại tự xưng "công an", một lời đe dọa về vòng lao lý, người phụ nữ ngoài 60 tuổi ở Nghệ An suýt mất trắng 60 triệu đồng. Dù đã được tuyên truyền nhiều lần, người già vẫn là đối tượng dễ bị đánh trúng tâm lý sợ hãi, hoang mang trước các chiêu lừa tinh vi.
GĐXH - Trong vòng 24 giờ từ ngày 25/12 - 26/12, hệ thống Camera AI đã ghi nhận 56 trường hợp vi phạm. Toàn bộ dữ liệu hình ảnh của các trường hợp vi phạm đã được chuyển cho Công an TP Hà Nội để thực hiện quy trình phạt nguội.
GĐXH - Chỉ trong chưa đầy 20 ngày, hai đối tượng từ Hà Tĩnh đã lặng lẽ "càn quét" hơn 150 trạm phát sóng tại Nghệ An, cắt trộm dây cáp chống sét, gây thiệt hại gần 1 tỷ đồng và để lại nguy cơ mất an toàn nghiêm trọng cho hạ tầng viễn thông giữa mùa mưa bão.
GĐXH - Nam thanh niên bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ khi đang vận chuyển 12.000 viên ma túy từ Lào qua biên giới về Việt Nam.
GĐXH - Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Cao Bằng vừa khám phá thành công chuyên án 1225L đấu tranh với tội phạm cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, bắt giữ 02 đối tượng, thu giữ nhiều tang vật liên quan.
GĐXH - Ngày 26/12, Công an tỉnh Sơn La cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra vừa khởi tố nhóm trai bản về tội cố ý gây thương tích.
GĐXH - Lực lượng Công an tỉnh Sơn La vừa bắt giữ đối tượng mua bán trái phép 6 bánh heroin từ bên kia biên giới về Việt Nam.
