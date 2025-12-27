Mới nhất
Điều khiển phương tiện gây tai nạn chết người, tài xế ô tô bị khởi tố

Thứ bảy, 16:01 27/12/2025 | Pháp luật
Đức Tùy
Đức Tùy
GĐXH - Trong quá trình di chuyển trên đường, tài xế Chương thực hiện thao tác chuyển hướng xe nhưng thiếu chú ý quan sát và không đảm bảo các điều kiện an toàn cần thiết dẫn đến va chạm mạnh với xe mô tô do ông K. điều khiển làm nạn nhân tử vong sau đó.

Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Quảng Ninh vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Tằng Văn Chương (SN 1987, trú tại xã Điền Xá, tỉnh Quảng Ninh) về hành vi "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ" theo Khoản 1, Điều 260 Bộ luật Hình sự. Bị can Tằng Văn Chương chính là tài xế điều khiển phương tiện gây ra vụ tai nạn giao thông xảy ra trên địa bàn xã Bình Liêu khiến 1 người tử vong.

Theo hồ sơ vụ án, vào khoảng 12h15 ngày 20/12/2025, Tằng Văn Chương điều khiển xe ô tô BKS 14C - 354.xx lưu thông trên QL18C theo hướng từ Bình Liêu đi thôn Khe Bốc.

Điều khiển phương tiện gây tai nạn chết người, tài xế ô tô bị khởi tố - Ảnh 1.

Cơ quan Cảnh sát điều tra ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Tằng Văn Chương. Ảnh: Cơ quan Công an.

Khi di chuyển đến đoạn đường tại Km29+600, thuộc địa phận thôn Co Nhan (xã Bình Liêu), tài xế Chương thực hiện thao tác chuyển hướng xe nhưng thiếu chú ý quan sát và không đảm bảo các điều kiện an toàn cần thiết. Sai sót này dẫn đến va chạm mạnh với xe mô tô BKS 14P1 -  028.xx do ông Vi Xuân K. (SN 1956, trú tại xã Bình Liêu) điều khiển đang lưu thông cùng chiều từ phía sau tới.

Vụ va chạm khiến ông K. bị thương rất nặng và sau đó nạn nhân không qua khỏi tại bệnh viện.

Hiện vụ việc đang được cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh tiếp tục điều tra, hoàn thiện hồ sơ và xử lý nghiêm hành vi của bị can trước pháp luật.

Khởi tố đối tượng dương tính ma túy gây tai nạn chết ngườiKhởi tố đối tượng dương tính ma túy gây tai nạn chết người

Sau khi Hồ Thúc Minh Tiến gây tai nạn, cơ quan điều tra tiến hành kiểm tra và xác định đối tượng dương tính với ma túy.

