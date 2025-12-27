Danh sách 56 trường hợp vi phạm được Camera AI phát hiện ngày 26/12

Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

Thông tin từ Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, theo báo cáo từ Trung tâm điều hành giao thông, trong 24 giờ qua (từ 12h00 ngày 25/12 đến 12h00 ngày 26/12/2025), hệ thống Camera AI lắp đặt tại nội đô và trên tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai đã ghi nhận 56 trường hợp vi phạm.

Trường hợp người đi xe máy không đội mũ bảo hiểm tại nút giao Phạm Văn Bạch - Hoàng Quán Chi. Ảnh: Cục CSGT

Cụ thể, tại nút giao phố Phạm Văn Bạch - Hoàng Quán Chi, tổng số trường hợp vi phạm được ghi nhận là 51 trường hợp, trong đó có 23 trường hợp không đội mũ bảo hiểm; 27 trường hợp không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu - vượt đèn đỏ (mô tô, xe gắn máy) và 1 trường hợp đi ngược chiều.

Tại tuyến đường Lê Văn Lương, giao thông tiếp tục duy trì ổn định, không có trường hợp nào vi phạm lỗi đi sai làn đường.

Trường hợp tài xế không thắt giây an toàn trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai. Ảnh: Cục CSGT

Trên tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai (Km 20), lưu lượng phương tiện đã giảm xuống mức bình thường với 6.518 lượt xe (so với hơn 8.000 lượt của ngày lễ), tốc độ trung bình đạt 72 km/h.

Tình hình chấp hành luật trên cao tốc tương đối tốt, chỉ ghi nhận 6 trường hợp lỗi không thắt dây đai an toàn và không có trường hợp nào sử dụng điện thoại khi lái xe.

Hiện tại, toàn bộ dữ liệu hình ảnh của các trường hợp vi phạm, đặc biệt là trường hợp đi ngược chiều, đã được chuyển cho Công an TP Hà Nội để thực hiện quy trình phạt nguội.

Danh sách các phương tiện vi phạm:

STT Thời gian phát hiện Loại cảnh báo Đối tượng Biển số 1 25-12-2025 07:47:30 Không đội mũ Xe mô tô 54F14888 Trắng 2 25-12-2025 08:12:07 Không đội mũ Xe mô tô 29K188340 Trắng 3 25-12-2025 08:16:51 Không đội mũ Xe mô tô 29H229432 Trắng 4 25-12-2025 08:48:53 Không đội mũ Xe mô tô 89E193885 Trắng 5 25-12-2025 09:14:22 Không đội mũ Xe mô tô 29S671711 Trắng 6 25-12-2025 09:14:56 Không đội mũ Xe mô tô 37P168842 Trắng 7 25-12-2025 10:04:01 Không đội mũ Xe mô tô 29H55833 Trắng 8 25-12-2025 10:39:54 Không đội mũ Xe mô tô 880100549 Trắng 9 25-12-2025 11:18:30 Không đội mũ Xe mô tô 29E252261 Trắng 10 25-12-2025 11:19:33 Không đội mũ Xe mô tô 30Y54578 Trắng 11 25-12-2025 12:00:21 Không đội mũ Xe mô tô 29P159986 Trắng 12 25-12-2025 12:33:19 Không đội mũ Xe mô tô 22B121883 Trắng 13 25-12-2025 13:10:58 Không đội mũ Xe mô tô 29AC08975 Trắng 14 25-12-2025 13:16:05 Không đội mũ Xe mô tô 29E252261 Trắng 15 25-12-2025 13:31:44 Không đội mũ Xe mô tô 30N12488 Trắng 16 25-12-2025 14:02:45 Không đội mũ Xe mô tô 36H106809 Trắng 17 25-12-2025 15:21:39 Không đội mũ Xe mô tô 88F164550 Trắng 18 25-12-2025 15:34:50 Không đội mũ Xe mô tô 29P152595 Trắng 19 25-12-2025 16:19:57 Không đội mũ Xe mô tô 21K156358 Trắng 20 25-12-2025 16:20:51 Không đội mũ Xe mô tô 29U29833 Trắng 21 25-12-2025 16:28:27 Không đội mũ Xe mô tô 36F120197 Trắng 22 25-12-2025 17:12:56 Không đội mũ Xe mô tô 29E263633 Trắng 23 26-12-2025 07:09:23 Không đội mũ Xe mô tô 29L541160 Trắng 24 25-12-2025 08:54:28 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 36E112518 Trắng 25 25-12-2025 09:12:08 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 38K146835 Trắng 26 25-12-2025 09:19:08 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29R46126 Trắng 27 25-12-2025 09:25:24 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 30N76792 Trắng 28 25-12-2025 09:42:15 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 35H50792 Trắng 29 25-12-2025 09:59:15 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29Y547994 Trắng 30 25-12-2025 10:21:07 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 99F138136 Trắng 31 25-12-2025 11:21:23 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 36F100358 Trắng 32 25-12-2025 11:46:28 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29B228082 Trắng 33 25-12-2025 12:17:54 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29L514346 Trắng 34 25-12-2025 12:20:23 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29D109926 Trắng 35 25-12-2025 12:22:05 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 17B751759 Trắng 36 25-12-2025 12:29:12 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 38P149785 Trắng 37 25-12-2025 12:33:22 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 22B121883 Trắng 38 25-12-2025 13:03:05 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29D124019 Trắng 39 25-12-2025 14:50:27 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 19H124595 Trắng 40 25-12-2025 14:56:06 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29AD59214 Trắng 41 25-12-2025 15:11:24 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29F118575 Trắng 42 25-12-2025 15:19:13 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29G164880 Trắng 43 25-12-2025 15:20:36 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 66P238962 Trắng 44 25-12-2025 15:24:20 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 59M134988 Trắng 45 25-12-2025 15:50:43 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29E289850 Trắng 46 26-12-2025 06:50:59 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 30L72322 Trắng 47 26-12-2025 06:57:43 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 68A17810 Trắng 48 26-12-2025 07:07:26 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29L140109 Trắng 49 26-12-2025 07:07:47 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 28F59829 Trắng 50 26-12-2025 07:07:50 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29S92752 Trắng 51 25-12-2025 22:11:21 Không thắt dây đai an toàn Ô tô tải từ 3,5 tấn 30L71836 Trắng 52 25-12-2025 21:27:14 Không thắt dây đai an toàn Ô tô tải từ 3,5 tấn 99B05640 Trắng 53 25-12-2025 17:29:44 Không thắt dây đai an toàn Ô tô tải từ 3,5 tấn 29H26848 Vàng 54 25-12-2025 14:43:54 Không thắt dây đai an toàn Ô tô tải từ 3,5 tấn 34H05979 Vàng 55 25-12-2025 09:32:19 Không thắt dây đai an toàn Ô tô tải từ 3,5 tấn 99F00900 Vàng 56 26-12-2025 00:14:05 Không thắt dây đai an toàn Ô tô tải từ 3,5 tấn 29K04074 Trắng