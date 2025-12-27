Mới nhất
Danh sách 56 trường hợp vi phạm được Camera AI phát hiện ngày 26/12

Thứ bảy, 09:18 27/12/2025 | Pháp luật
Trung Sơn
Trung Sơn
GĐXH - Trong vòng 24 giờ từ ngày 25/12 - 26/12, hệ thống Camera AI đã ghi nhận 56 trường hợp vi phạm. Toàn bộ dữ liệu hình ảnh của các trường hợp vi phạm đã được chuyển cho Công an TP Hà Nội để thực hiện quy trình phạt nguội.

Thông tin từ Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, theo báo cáo từ Trung tâm điều hành giao thông, trong 24 giờ qua (từ 12h00 ngày 25/12 đến 12h00 ngày 26/12/2025), hệ thống Camera AI lắp đặt tại nội đô và trên tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai đã ghi nhận 56 trường hợp vi phạm.

Danh sách 56 trường hợp vi phạm được Camera AI phát hiện ngày 26/12 - Ảnh 1.

Trường hợp người đi xe máy không đội mũ bảo hiểm tại nút giao Phạm Văn Bạch - Hoàng Quán Chi. Ảnh: Cục CSGT

Cụ thể, tại nút giao phố Phạm Văn Bạch - Hoàng Quán Chi, tổng số trường hợp vi phạm được ghi nhận là 51 trường hợp, trong đó có 23 trường hợp không đội mũ bảo hiểm; 27 trường hợp không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu - vượt đèn đỏ (mô tô, xe gắn máy) và 1 trường hợp đi ngược chiều.

Tại tuyến đường Lê Văn Lương, giao thông tiếp tục duy trì ổn định, không có trường hợp nào vi phạm lỗi đi sai làn đường.

Danh sách 56 trường hợp vi phạm được Camera AI phát hiện ngày 26/12 - Ảnh 2.

Trường hợp tài xế không thắt giây an toàn trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai. Ảnh: Cục CSGT

Trên tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai (Km 20), lưu lượng phương tiện đã giảm xuống mức bình thường với 6.518 lượt xe (so với hơn 8.000 lượt của ngày lễ), tốc độ trung bình đạt 72 km/h.

Tình hình chấp hành luật trên cao tốc tương đối tốt, chỉ ghi nhận 6 trường hợp lỗi không thắt dây đai an toàn và không có trường hợp nào sử dụng điện thoại khi lái xe.

Hiện tại, toàn bộ dữ liệu hình ảnh của các trường hợp vi phạm, đặc biệt là trường hợp đi ngược chiều, đã được chuyển cho Công an TP Hà Nội để thực hiện quy trình phạt nguội.

Danh sách các phương tiện vi phạm:

STTThời gian phát hiệnLoại cảnh báoĐối tượngBiển số
125-12-2025 07:47:30Không đội mũXe mô tô54F14888Trắng
225-12-2025 08:12:07Không đội mũXe mô tô29K188340Trắng
325-12-2025 08:16:51Không đội mũXe mô tô29H229432Trắng
425-12-2025 08:48:53Không đội mũXe mô tô89E193885Trắng
525-12-2025 09:14:22Không đội mũXe mô tô29S671711Trắng
625-12-2025 09:14:56Không đội mũXe mô tô37P168842Trắng
725-12-2025 10:04:01Không đội mũXe mô tô29H55833Trắng
825-12-2025 10:39:54Không đội mũXe mô tô880100549Trắng
925-12-2025 11:18:30Không đội mũXe mô tô29E252261Trắng
1025-12-2025 11:19:33Không đội mũXe mô tô30Y54578Trắng
1125-12-2025 12:00:21Không đội mũXe mô tô29P159986Trắng
1225-12-2025 12:33:19Không đội mũXe mô tô22B121883Trắng
1325-12-2025 13:10:58Không đội mũXe mô tô29AC08975Trắng
1425-12-2025 13:16:05Không đội mũXe mô tô29E252261Trắng
1525-12-2025 13:31:44Không đội mũXe mô tô30N12488Trắng
1625-12-2025 14:02:45Không đội mũXe mô tô36H106809Trắng
1725-12-2025 15:21:39Không đội mũXe mô tô88F164550Trắng
1825-12-2025 15:34:50Không đội mũXe mô tô29P152595Trắng
1925-12-2025 16:19:57Không đội mũXe mô tô21K156358Trắng
2025-12-2025 16:20:51Không đội mũXe mô tô29U29833Trắng
2125-12-2025 16:28:27Không đội mũXe mô tô36F120197Trắng
2225-12-2025 17:12:56Không đội mũXe mô tô29E263633Trắng
2326-12-2025 07:09:23Không đội mũXe mô tô29L541160Trắng
2425-12-2025 08:54:28Vượt đèn đỏXe mô tô36E112518Trắng
2525-12-2025 09:12:08Vượt đèn đỏXe mô tô38K146835Trắng
2625-12-2025 09:19:08Vượt đèn đỏXe mô tô29R46126Trắng
2725-12-2025 09:25:24Vượt đèn đỏXe mô tô30N76792Trắng
2825-12-2025 09:42:15Vượt đèn đỏXe mô tô35H50792Trắng
2925-12-2025 09:59:15Vượt đèn đỏXe mô tô29Y547994Trắng
3025-12-2025 10:21:07Vượt đèn đỏXe mô tô99F138136Trắng
3125-12-2025 11:21:23Vượt đèn đỏXe mô tô36F100358Trắng
3225-12-2025 11:46:28Vượt đèn đỏXe mô tô29B228082Trắng
3325-12-2025 12:17:54Vượt đèn đỏXe mô tô29L514346Trắng
3425-12-2025 12:20:23Vượt đèn đỏXe mô tô29D109926Trắng
3525-12-2025 12:22:05Vượt đèn đỏXe mô tô17B751759Trắng
3625-12-2025 12:29:12Vượt đèn đỏXe mô tô38P149785Trắng
3725-12-2025 12:33:22Vượt đèn đỏXe mô tô22B121883Trắng
3825-12-2025 13:03:05Vượt đèn đỏXe mô tô29D124019Trắng
3925-12-2025 14:50:27Vượt đèn đỏXe mô tô19H124595Trắng
4025-12-2025 14:56:06Vượt đèn đỏXe mô tô29AD59214Trắng
4125-12-2025 15:11:24Vượt đèn đỏXe mô tô29F118575Trắng
4225-12-2025 15:19:13Vượt đèn đỏXe mô tô29G164880Trắng
4325-12-2025 15:20:36Vượt đèn đỏXe mô tô66P238962Trắng
4425-12-2025 15:24:20Vượt đèn đỏXe mô tô59M134988Trắng
4525-12-2025 15:50:43Vượt đèn đỏXe mô tô29E289850Trắng
4626-12-2025 06:50:59Vượt đèn đỏXe mô tô30L72322Trắng
4726-12-2025 06:57:43Vượt đèn đỏXe mô tô68A17810Trắng
4826-12-2025 07:07:26Vượt đèn đỏXe mô tô29L140109Trắng
4926-12-2025 07:07:47Vượt đèn đỏXe mô tô28F59829Trắng
5026-12-2025 07:07:50Vượt đèn đỏXe mô tô29S92752Trắng
5125-12-2025 22:11:21Không thắt dây đai an toànÔ tô tải từ 3,5 tấn30L71836Trắng
5225-12-2025 21:27:14Không thắt dây đai an toànÔ tô tải từ 3,5 tấn99B05640Trắng
5325-12-2025 17:29:44Không thắt dây đai an toànÔ tô tải từ 3,5 tấn29H26848Vàng
5425-12-2025 14:43:54Không thắt dây đai an toànÔ tô tải từ 3,5 tấn34H05979Vàng
5525-12-2025 09:32:19Không thắt dây đai an toànÔ tô tải từ 3,5 tấn99F00900Vàng
5626-12-2025 00:14:05Không thắt dây đai an toànÔ tô tải từ 3,5 tấn29K04074Trắng
Danh sách 159 trường hợp vi phạm bị camera AI ghi hình ngày 25/12Danh sách 159 trường hợp vi phạm bị camera AI ghi hình ngày 25/12

GĐXH - Trong vòng 24 giờ từ ngày 24/12 - 25/12, hệ thống Camera AI được lắp đặt tại nội thành Hà Nội và trên tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai đã ghi nhận tổng cộng 159 trường hợp vi phạm. Trong đó đa phần là các lỗi không đội mũ bảo hiểm, vượt đèn đỏ.

