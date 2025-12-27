Đổ trái phép hơn 360 tấn chất thải xây dựng ra môi trường, một đối tượng ở Lào Cai bị bắt
GĐXH - Ngày 27/12, Công an tỉnh Lào Cai thông tin, mới đây Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố đối tượng đổ trái phép hơn 360 tấn chất thải xây dựng ra môi trường.
Cụ thể, ngày 24/12/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Lào Cai đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Xuân Nguyên (SN 1985, trú tại tổ dân phố Cầu Dền, phường Cam Đường, tỉnh Lào Cai) về tội "Gây ô nhiễm môi trường".
Theo tài liệu điều tra, trong khoảng thời gian từ ngày 11/10/2025 đến ngày 16/10/2025, tại địa bàn phường Lào Cai và phường Cam Đường, tỉnh Lào Cai đã xảy ra vụ việc đổ chất thải rắn quy mô lớn, gây ảnh hưởng đến môi trường tại khu vực.
Quá trình điều tra, xác minh, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Lào Cai xác định, Trần Xuân Nguyên là người trực tiếp chỉ đạo thi công phá dỡ công trình biệt thự tại Lô 01, 02 thuộc tổ 12 Kim Tân, phường Lào Cai. Thay vì vận chuyển chất thải đến nơi tập kết đúng quy định, Nguyên đã chỉ đạo 3 lái xe vận chuyển tổng cộng hơn 360 tấn chất thải rắn thông thường đi đổ trái phép tại 2 vị trí: Tổ dân phố Sơn Mãn 1, phường Lào Cai và Tổ 18 Pom Hán, phường Cam Đường.
Căn cứ vào tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Xuân Nguyên về tội "Gây ô nhiễm môi trường" quy định tại Khoản 2 Điều 235 Bộ luật Hình sự.
Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Lào Cai đang tiếp tục điều tra, mở rộng, làm rõ trách nhiệm của các cá nhân liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.
GĐXH - Trong quá trình di chuyển trên đường, tài xế Chương thực hiện thao tác chuyển hướng xe nhưng thiếu chú ý quan sát và không đảm bảo các điều kiện an toàn cần thiết dẫn đến va chạm mạnh với xe mô tô do ông K. điều khiển làm nạn nhân tử vong sau đó.
GĐXH - Năm 2025, Công an tỉnh Thanh Hóa đã xử phạt trên 30 trường hợp đăng tải thông tin sai sự thật, gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự...
GĐXH - Hành vi mang chó dữ không rọ mõm ra nơi công cộng, cố ý thả chó tấn công người khác là hành vi nguy hiểm cho xã hội...
GĐXH - Chỉ một cuộc điện thoại tự xưng "công an", một lời đe dọa về vòng lao lý, người phụ nữ ngoài 60 tuổi ở Nghệ An suýt mất trắng 60 triệu đồng. Dù đã được tuyên truyền nhiều lần, người già vẫn là đối tượng dễ bị đánh trúng tâm lý sợ hãi, hoang mang trước các chiêu lừa tinh vi.
GĐXH - Trong vòng 24 giờ từ ngày 25/12 - 26/12, hệ thống Camera AI đã ghi nhận 56 trường hợp vi phạm. Toàn bộ dữ liệu hình ảnh của các trường hợp vi phạm đã được chuyển cho Công an TP Hà Nội để thực hiện quy trình phạt nguội.
GĐXH - Chỉ trong chưa đầy 20 ngày, hai đối tượng từ Hà Tĩnh đã lặng lẽ "càn quét" hơn 150 trạm phát sóng tại Nghệ An, cắt trộm dây cáp chống sét, gây thiệt hại gần 1 tỷ đồng và để lại nguy cơ mất an toàn nghiêm trọng cho hạ tầng viễn thông giữa mùa mưa bão.
GĐXH - Nam thanh niên bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ khi đang vận chuyển 12.000 viên ma túy từ Lào qua biên giới về Việt Nam.
GĐXH - Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Cao Bằng vừa khám phá thành công chuyên án 1225L đấu tranh với tội phạm cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, bắt giữ 02 đối tượng, thu giữ nhiều tang vật liên quan.
GĐXH - Ngày 26/12, Công an tỉnh Sơn La cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra vừa khởi tố nhóm trai bản về tội cố ý gây thương tích.
GĐXH - Lực lượng Công an tỉnh Sơn La vừa bắt giữ đối tượng mua bán trái phép 6 bánh heroin từ bên kia biên giới về Việt Nam.
