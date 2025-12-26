Mới nhất
Bắt 2 đối tượng gây hơn 150 vụ trộm dây cáp, thiệt hại gần 1 tỷ đồng

Thứ sáu, 19:12 26/12/2025 | Pháp luật
Khánh Tâm - V.Đồng
GĐXH - Chỉ trong chưa đầy 20 ngày, hai đối tượng từ Hà Tĩnh đã lặng lẽ "càn quét" hơn 150 trạm phát sóng tại Nghệ An, cắt trộm dây cáp chống sét, gây thiệt hại gần 1 tỷ đồng và để lại nguy cơ mất an toàn nghiêm trọng cho hạ tầng viễn thông giữa mùa mưa bão.

Ngày 26/12, Công an xã Tân Phú (Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An bắt giữ hai đối tượng Bùi Văn Hội (SN 2005)Bùi Phúc Tráng (SN 2007), cùng trú tại xã Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh để làm rõ hành vi trộm cắp tài sản.

Bắt 2 đối tượng trộm cáp viễn thông gây thiệt hại gần 1 tỷ đồng tại Nghệ An - Ảnh 1.

Đối tượng Bùi Văn Hội và Bùi Phúc Tráng cùng tang vật vụ án.

Theo cơ quan công an, mặc dù từng có tiền án về tội "Cướp tài sản" và chưa được xóa án tích, Bùi Văn Hội vẫn tiếp tục tái phạm. Để có tiền tiêu xài và đánh bạc, Hội rủ Tráng đột nhập các trạm thu phát sóng viễn thông, cắt trộm dây cáp chống sét đem bán lấy tiền.

Các đối tượng chuẩn bị sẵn kìm phá khóa, máy cắt và lựa chọn các trạm phát sóng nằm ở khu vực đồi núi, xa khu dân cư để thực hiện hành vi phạm tội. Việc cắt trộm dây cáp không chỉ gây thiệt hại lớn về tài sản mà còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn nghiêm trọng, đặc biệt là nguy cơ sét đánh và hư hỏng hệ thống viễn thông trong mùa mưa bão.

Bắt 2 đối tượng trộm cáp viễn thông gây thiệt hại gần 1 tỷ đồng tại Nghệ An - Ảnh 2.

Cơ quan Công an lấy lời khai Bùi Văn Hội.

Chỉ tính từ đầu tháng 12/2025 đến khi bị bắt giữ, hai đối tượng đã trộm cắp hơn 1 tấn đồng thành phẩm tại hơn 150 cột sóng thuộc các xã, phường trên địa bàn tỉnh Nghệ An, bán được hơn 200 triệu đồng. Nhiều vụ việc không được trình báo hoặc chưa kịp phát hiện, khiến tổng thiệt hại ước tính lên tới gần 1 tỷ đồng. 

Trong quá trình gây án, các đối tượng thường xuyên thay đổi nơi lưu trú, thuê khách sạn để tránh bị phát hiện.

Ngày 21/12/2025, khi đang thực hiện hành vi trộm cắp dây đồng tại một trạm phát sóng ở xóm Cừa, xã Tân Phú, cả hai đã bị Công an xã Tân Phú phối hợp Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An bắt giữ. Tại cơ quan công an, các đối tượng đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, mở rộng để xử lý theo quy định của pháp luật.

Bắt 2 đối tượng trộm cáp viễn thông gây thiệt hại gần 1 tỷ đồng tại Nghệ An - Ảnh 3.

GĐXH - Công an TP Hà Nội cho biết, đã bắt giữ một đối tượng trộm cắp tài sản tại khu vực phường Kiến Hưng khi đối tượng đang trên đường đi tiêu thụ.

