Xót xa NSND Thế Hiển bị phổi di căn, nói không ra hơi nhưng bên cạnh vẫn có cây đàn guitar
GĐXH - Nhóm nghệ sĩ Phi Phụng, Phương Dung xót xa khi biết tình hình sức khỏe của nhạc sĩ Thế Hiển: "Anh bị phổi di căn, nói không ra hơi nhưng bên cạnh vẫn có cây đàn guitar đã cùng anh cho ra nhiều ca khúc hay".
Nhạc sĩ, NSND Thế Hiển tên đầy đủ là Lại Thế Hiển, sinh năm 1955 tại Sài Gòn, ông là tác giả của hàng chục bài hit thuộc nhiều thể loại như: Nhánh lan rừng, Hát về anh, Tóc em đuôi gà, Nhong nhong nhong, Hoàng hôn màu tím...
Mới đây, nhóm Ngũ long du ký gồm: Nghệ sĩ Phi Phụng, Phương Dung... đã đến thăm nhạc sĩ Thế Hiển và tiết lộ cách đây một năm, ông phát hiện ung thư phổi di căn, phải rời ra sân khấu vì sức khỏe không đảm bảo.
Theo tiết lộ của người thân, cách đây một năm, khi nhập viện, nhạc sĩ Thế Hiển mắc ung thư thời kỳ cuối. "Bây giờ nếu nằm ở bệnh viện thì hóa trị, nhưng sức khỏe ba tôi yếu lắm", con gái nhạc sĩ Thế Hiển chia sẻ trong buổi gặp gỡ.
Nhạc sĩ Thế Hiển từng được khán giả yêu mến bởi những ca khúc viết về người lính nhưng hiện tại ông bị phổi di căn, nói không ra hơi.
Nghệ sĩ Phi Phụng, Phương Dung không khỏi xót xa vì ngoại hình hốc hác của nam nhạc sĩ khi phải chống chọi với bạo bệnh.
"Khi đọc thông tin ca sĩ Ngọc Sơn đến thăm hỏi anh Thế Hiển, tôi không khỏi bất ngờ. Anh Thế Hiển năm nay 71 tuổi. Cũng lâu rồi tôi không gặp, từ hồi còn diễn ở sân khấu Trống đồng. Tôi phải nói chị Phi Phụng và hỏi thêm mọi người. Có số điện thoại là tôi liên hệ liền", nữ nghệ sĩ tâm sự.
Theo chia sẻ của Phương Dung, vì tình hình sức khỏe nên việc giao tiếp của nhạc sĩ Thế Hiển gặp khó khăn. Việc sinh hoạt của nam nhạc sĩ cũng phải nhờ đến sự hỗ trợ của người thân. Ban đầu, tác giả ca khúc "Hát về anh" không biết về bệnh tình của mình. Tuy nhiên, khi nghe mọi người trò chuyện và thấy cơ thể yếu dần, ông mới biết mình mắc ung thư.
Ngoài thăm hỏi, động viên, nhóm của nghệ sĩ Phi Phụng còn gửi tặng nhạc sĩ Thế Hiển một số tiền. Cả hai nhắn nhủ với đàn anh: "Tụi em chúc anh mau khỏe. Anh giữ sức khỏe để sau này còn đàn cho tụi em nghe nữa".
Chia sẻ thêm với chúng tôi, nhóm nghệ sĩ Phi Phụng cho biết khi đến thăm, nhìn hình ảnh của nhạc sĩ Thế Hiển mà xót xa. Hiện tại, ông được vợ và các con chăm sóc. "Trên giường bệnh, anh nói không ra hơi nhưng kế bên là cây đàn đã cùng anh cho ra nhiều ca khúc hay. Nhìn anh nằm cạnh cây đàn mà xót xa", nghệ sĩ Phi Phụng ngậm ngùi.
Trước đó, hồi tháng 8, ca sĩ Ngọc Sơn đăng tải video tới thăm nhạc sĩ/NSND Thế Hiển. Ngoài những lời chia sẻ, Ngọc Sơn gửi tặng 30 triệu đồng động viên nhạc sĩ Thế Hiển vượt qua bạo bệnh.
Nhạc sĩ, NSND Thế Hiển bộc lộ năng khiếu âm nhạc từ nhỏ, tự học đàn piano và guitar. Năm 1982, ông bắt đầu sự nghiệp sáng tác, với tác phẩm đầu tay mang tên "Khi bong bóng bay" được khán giả đón nhận. Sau đó, ông ghi dấu ấn với hàng loạt ca khúc như: Tóc em đuôi gà, Chuyện lứa đôi, Hoài niệm dấu yêu, Đợi chờ trong cơn mưa, Chuyện đời xưa - Chuyện đời nay, Hành khúc thanh niên tình nguyện, Hát trên nông trường xanh, Dấu chấm hỏi....
Năm 2012, nhạc sĩ Thế Hiển được phong tặng danh hiệu NSƯT. Tháng 3/2024, ông được phong tặng danh hiệu NSND.
Nghệ sĩ Phi Phụng, Phương Dung mới ghé thăm nhạc sĩ Thế Hiển.
Sau 3 tháng đăng quang, Hoa hậu Hà Trúc Linh và Á hậu Châu Anh, Vân Nhi có dự án nhân ái đầu tiênGiải trí - 6 giờ trước
GĐXH - Sau 3 tháng đăng quang, Hoa hậu Hà Trúc Linh và Á hậu Châu Anh, Vân Nhi khởi động dự án nhân ái "Mái trường mơ ước", mang lại cơ hội học tập tốt hơn cho trẻ em Hà Tĩnh.
Gia đình Võ Hạ Trâm 3 đời ăn chay, bố xuất gia vẫn thường xuyên về thăm cháuGiải trí - 8 giờ trước
GĐXH - Võ Hạ Trâm gây chú ý khi chia sẻ về gia đình có truyền thống 3 đời ăn chay trường. Đặc biệt, bố ruột nữ ca sĩ đã xuất gia nhưng vẫn thường xuyên về thăm gia đình.
Bố Đức Phúc cảm ơn Hồ Hoài Anh vì 'cú bấm thay đổi cuộc đời' con traiGiải trí - 11 giờ trước
GĐXH - Bố Đức Phúc xúc động gửi lời tri ân đến Mỹ Tâm và Hồ Hoài Anh - 2 người thầy đã thay đổi cuộc đời con trai, từ một chàng trai nhút nhát đến ngôi vị Quán quân quốc tế như hiện nay.
Phan Hiển gọi Khánh Thi là 'mợ chảnh', tiết lộ 'hồi xưa tán gãy lưỡi còn chưa thèm đổ'Giải trí - 13 giờ trước
GĐXH - Phan Hiển mới đây đã khiến khán giả bất ngờ khi tiết lộ quá khứ "tán" Khánh Thi và hé mở vợ là "mợ chảnh". Đây là lần hiếm hoi, Phan Hiển tiết lộ chuyện tình cảm thời quá khứ của 2 người.
Trại lợn Hồng Phát tuồn lợn bệnh ra ngoài, nhà báo Điền bị tống tiền bằng clip 'nóng'Xem - nghe - đọc - 14 giờ trước
GĐXH - Trong tập 31 "Có anh, nơi ấy bình yên", trang trại lợn tiếp tục gây ra những rắc rối mới, Phó Chủ tịch xã Xuân có khả năng sẽ “mất ghế”.
Mỹ Anh bị chồng trách móc, Kim Ngân gặp được soái ca trong mơXem - nghe - đọc - 15 giờ trước
GĐXH - Trong tập 20 "Gió ngang khoảng trời xanh", trong khi Mỹ Anh phải van xin, lạy lục người khác chỉ vì công ty nhưng Đăng vẫn buông lời trách móc vợ.
'Nữ hoàng nhạc phim' Mai Hoa: 'Nhận danh hiệu NSND, tôi thấy mình cần phải có trách nhiệm nhiều hơn'Giải trí - 16 giờ trước
GĐXH - NSND Mai Hoa có những trải lòng thẳng thắn về việc sau khi nhận danh hiệu cao quý NSND, chị thấy mình cần có trách nhiệm hơn với khán giả yêu nhạc.
Hoa hậu H'Hen Niê tiết lộ chuyện xúc động về chồng với 'nồi cám heo ngon nhất đời'Câu chuyện văn hóa - 18 giờ trước
H'Hen Niê chia sẻ xúc động về chồng nhiếp ảnh gia Tuấn Khôi trong hành trình mang thai 9 tháng 10 ngày, từ lóng ngóng đến tận tình qua từng buổi siêu âm.
Quách Ngọc Ngoan nói gì khi trở lại công việc sau 7 năm rời màn ảnh?Giải trí - 1 ngày trước
GĐXH - Quách Ngọc Ngoan được coi là tài tử điện ảnh của màn ảnh Việt với lối diễn xuất tốt cùng gương mặt đậm chất "cine". Hiện tại, sau 7 năm rời màn ảnh, nam diễn viên quê Cà Mau đã trở lại với dự án phim mới.
Giọng ca cải lương đoàn Huỳnh Long một thời, tuổi U80 chật vật vì không giấy tờ tùy thân, phát hiện khối u phổiGiải trí - 1 ngày trước
GĐXH - Nghệ sĩ cải lương Bửu Khánh đang rơi vào hoàn cảnh khó khăn không giấy tờ tùy thân, nhập viện vì phát hiện khối u phổi.
Giọng ca cải lương đoàn Huỳnh Long một thời, tuổi U80 chật vật vì không giấy tờ tùy thân, phát hiện khối u phổiGiải trí
GĐXH - Nghệ sĩ cải lương Bửu Khánh đang rơi vào hoàn cảnh khó khăn không giấy tờ tùy thân, nhập viện vì phát hiện khối u phổi.