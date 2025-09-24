Xót xa NSND Thế Hiển bị phổi di căn, nói không ra hơi nhưng bên cạnh vẫn có cây đàn guitar

Nhạc sĩ, NSND Thế Hiển tên đầy đủ là Lại Thế Hiển, sinh năm 1955 tại Sài Gòn, ông là tác giả của hàng chục bài hit thuộc nhiều thể loại như: Nhánh lan rừng, Hát về anh, Tóc em đuôi gà, Nhong nhong nhong, Hoàng hôn màu tím...

Mới đây, nhóm Ngũ long du ký gồm: Nghệ sĩ Phi Phụng, Phương Dung... đã đến thăm nhạc sĩ Thế Hiển và tiết lộ cách đây một năm, ông phát hiện ung thư phổi di căn, phải rời ra sân khấu vì sức khỏe không đảm bảo.

Theo tiết lộ của người thân, cách đây một năm, khi nhập viện, nhạc sĩ Thế Hiển mắc ung thư thời kỳ cuối. "Bây giờ nếu nằm ở bệnh viện thì hóa trị, nhưng sức khỏe ba tôi yếu lắm", con gái nhạc sĩ Thế Hiển chia sẻ trong buổi gặp gỡ.

Nhạc sĩ Thế Hiển từng được khán giả yêu mến bởi những ca khúc viết về người lính nhưng hiện tại ông bị phổi di căn, nói không ra hơi.

Nghệ sĩ Phi Phụng, Phương Dung không khỏi xót xa vì ngoại hình hốc hác của nam nhạc sĩ khi phải chống chọi với bạo bệnh.

"Khi đọc thông tin ca sĩ Ngọc Sơn đến thăm hỏi anh Thế Hiển, tôi không khỏi bất ngờ. Anh Thế Hiển năm nay 71 tuổi. Cũng lâu rồi tôi không gặp, từ hồi còn diễn ở sân khấu Trống đồng. Tôi phải nói chị Phi Phụng và hỏi thêm mọi người. Có số điện thoại là tôi liên hệ liền", nữ nghệ sĩ tâm sự.

Theo chia sẻ của Phương Dung, vì tình hình sức khỏe nên việc giao tiếp của nhạc sĩ Thế Hiển gặp khó khăn. Việc sinh hoạt của nam nhạc sĩ cũng phải nhờ đến sự hỗ trợ của người thân. Ban đầu, tác giả ca khúc "Hát về anh" không biết về bệnh tình của mình. Tuy nhiên, khi nghe mọi người trò chuyện và thấy cơ thể yếu dần, ông mới biết mình mắc ung thư.

Ngoài thăm hỏi, động viên, nhóm của nghệ sĩ Phi Phụng còn gửi tặng nhạc sĩ Thế Hiển một số tiền. Cả hai nhắn nhủ với đàn anh: "Tụi em chúc anh mau khỏe. Anh giữ sức khỏe để sau này còn đàn cho tụi em nghe nữa".

Chia sẻ thêm với chúng tôi, nhóm nghệ sĩ Phi Phụng cho biết khi đến thăm, nhìn hình ảnh của nhạc sĩ Thế Hiển mà xót xa. Hiện tại, ông được vợ và các con chăm sóc. "Trên giường bệnh, anh nói không ra hơi nhưng kế bên là cây đàn đã cùng anh cho ra nhiều ca khúc hay. Nhìn anh nằm cạnh cây đàn mà xót xa", nghệ sĩ Phi Phụng ngậm ngùi.

Nhạc sĩ Thế Hiển thời trẻ.

Trước đó, hồi tháng 8, ca sĩ Ngọc Sơn đăng tải video tới thăm nhạc sĩ/NSND Thế Hiển. Ngoài những lời chia sẻ, Ngọc Sơn gửi tặng 30 triệu đồng động viên nhạc sĩ Thế Hiển vượt qua bạo bệnh.

Nhạc sĩ, NSND Thế Hiển bộc lộ năng khiếu âm nhạc từ nhỏ, tự học đàn piano và guitar. Năm 1982, ông bắt đầu sự nghiệp sáng tác, với tác phẩm đầu tay mang tên "Khi bong bóng bay" được khán giả đón nhận. Sau đó, ông ghi dấu ấn với hàng loạt ca khúc như: Tóc em đuôi gà, Chuyện lứa đôi, Hoài niệm dấu yêu, Đợi chờ trong cơn mưa, Chuyện đời xưa - Chuyện đời nay, Hành khúc thanh niên tình nguyện, Hát trên nông trường xanh, Dấu chấm hỏi....

Năm 2012, nhạc sĩ Thế Hiển được phong tặng danh hiệu NSƯT. Tháng 3/2024, ông được phong tặng danh hiệu NSND.

Nghệ sĩ Phi Phụng, Phương Dung mới ghé thăm nhạc sĩ Thế Hiển.



