Giọng ca cải lương đoàn Huỳnh Long một thời, tuổi U80 chật vật vì không giấy tờ tùy thân, phát hiện khối u phổi
GĐXH - Nghệ sĩ cải lương Bửu Khánh đang rơi vào hoàn cảnh khó khăn không giấy tờ tùy thân, nhập viện vì phát hiện khối u phổi.
Nghệ sĩ Bửu Khánh tuổi xế chiều không có giấy tờ tùy thân, phát hiện khối u phổi
Cách đây không lâu, nghệ sĩ Phi Phụng (nhóm Ngũ long du ký) đã thông báo gấp về tình hình nguy cấp của nghệ sĩ cải lương Bửu Khánh.
"Đây là lần đầu tiên chúng tôi gặp trường hợp thương tâm thế này. Bình thường các trường hợp nghệ sĩ chúng tôi đi thăm ở trong Sài Gòn hoặc xa lắm thì ở các tỉnh lân cận. Riêng anh Bửu Khánh lại ở tận ngoài Huế nên chúng tôi chưa đi thăm ngay được. Anh Bửu Khánh là em cố nghệ sĩ Bửu Truyện. Chúng tôi từng đến thăm một lần rồi. Hoàn cảnh anh ấy rất khổ, phải ở trọ, không có tiền.
Trước đó, tôi có nhận được tin nhắn của con trai anh Bửu Khánh cầu cứu. Anh đang nằm viện ở Huế và rất khó khăn. Tôi hỏi sao giờ lại ra tận Huế thì mới biết gia đình họ không có nhà, cứ nay đây mai đó đi diễn cải lương, tới đâu cũng chỉ ở thuê, chuyển qua nhiều nhà trọ.
Vì thế nên giờ cả gia đình họ không có gì trong người, không có bảo hiểm y tế. Hiện tại gia đình ra Huế là quê vợ Bửu Khánh. Vừa ra tới Huế thì anh Bửu Khánh phát bệnh, đưa vào bệnh viện Trung ương Huế 2 thì bác sĩ nói bị u phổi, đang lấy sinh thiết đi xét nghiệm. Cả gia đình anh Bửu Khánh đều không có tiền, giấy tờ, bảo hiểm cũng không có mà anh vẫn đang nằm viện, khổ cùng cực", Phi Phụng chia sẻ.
Phi Phụng chia sẻ hoàn cảnh, hình ảnh nghệ sĩ Bửu Khánh trên giường bệnh khiến khán giả không khỏi xót xa cho giọng ca cải lương tuồng cổ một thời.
Nữ nghệ sĩ bộc bạch: "Lần đầu tiên chúng tôi gặp một trường hợp như vậy nên phải đăng clip lên. Chúng tôi không trực tiếp kêu gọi ủng hộ, nhưng mong những ai có điều kiện có thể giúp đỡ anh Bửu Khánh. Nhóm chúng tôi sẽ gửi cho anh một chút nhưng cũng trong khả năng của chúng tôi thôi, còn lại mong tấm lòng từ tâm từ mọi người, giúp đỡ chia sẻ".
Trong đoạn clip do nhóm đăng tải, nghệ sĩ Bửu Khánh nằm trên giường bệnh, rất yếu, nói không ra hơi, vợ ông túc trực bên cạnh. Ông tâm sự: "Tôi không biết mình có bệnh. Khi về Huế để làm giấy tờ thì tôi bị ho liên tục, đưa vào bệnh viện chụp phim bác sĩ cho biết có khối u trong phổi. Tôi đã làm sinh thiết và đang chờ kết quả. Vì giấy tờ chưa xong nên tôi không có bảo hiểm".
Trước đó, vào năm 2021, ông từng chia sẻ trên Báo Lao động rằng bản thân cũng đang điều trị bệnh đau thần kinh tọa, huyết áp, mỗi tháng đều phải châm cứu.
Được biết, hiện tại con trai nghệ sĩ Bửu Khánh là Võ Bửu Khánh Hưng (nghệ danh Phi Hưng) đang làm việc tại Đà Nẵng, phải thường xuyên chạy đi chạy về để chăm sóc cha mẹ. Anh hiện là lao động chính trong gia đình, cuộc sống cũng khá chật vật.
Giọng ca có tiếng của nhiều đoàn cải lương tuồng cổ một thời
Nghệ sĩ Bửu Khánh sinh ra trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật tuồng cổ, anh trai của ông là cố NSƯT Bửu Truyện (chồng nữ nghệ sĩ Thanh Thế), các em là Mỹ Phụng, Bửu Ấn - tất cả đều theo nghề diễn viên. Cha của ông là nhạc sĩ đàn tranh Tám Chi, mẹ là nữ nghệ sĩ hát bội Tám Út.
Năm lên 8 tuổi, ông được cha mẹ cho theo học thầy Minh Tơ trong đoàn Đồng Ấu Minh Tơ. Năm 15 tuổi, ông theo anh trai diễn các vai kép nhì trên sân khấu đoàn Nam Thanh - Thu Ba, Mười Vàng. Sau này, ông về đoàn Hoa Xuân và gắn bó với đoàn Thanh Bình - Kim Mai cho đến khi về công tác tại Đoàn Cải lương tuồng cổ Huỳnh Long.
Nghệ sĩ Bửu Khánh được rèn luyện qua nhiều phong cách diễn xuất của nghệ thuật tuồng cổ. Ông đúc kết kinh nghiệm trong ca diễn kết hợp giữa vũ đạo và nội tâm, để các vai diễn luôn sinh động, có chiều sâu. Ông được nhận xét là diễn các vai tướng rất oai hùng, bộ múa rất chuẩn và đẹp, nhất là khi vuốt cặp lông trĩ gắn trên mão để thể hiện khí thế của những vai tướng.
Nam nghệ sĩ từng trải qua 3 cuộc hôn nhân, có 3 người con. Ông mất liên lạc với vợ thứ 2 là Nguyễn Ngọc Phượng và con trai Võ Bửu Long từ năm 1975 khi họ sang Mỹ định cư. Hiện ông đang ở với vợ là bà Trần Thị Dung. Cả hai sống trong căn nhà thuê với mức giá 800.000 đồng/tháng tại TPHCM trước khi chuyển ra Huế.
Ở tuổi U80, nghệ sĩ cải lương Bửu Khánh không có giấy tờ, cầu cứu vì phát hiện khối u phổi. Nguồn: Ngũ long du ký.
