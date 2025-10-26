Xu hướng Bow-to-tie: Cà vạt tái xuất đầy phong cách trong thời trang nữ

Xu hướng cà vạt tăng nhiệt, trở thành món phụ kiện thời trang đầy sáng tạo Có thể nói, cà vạt là món phụ kiện có lịch sử lâu đời và từng là hiện thân của quyền lực nam giới. Nhưng giờ đây nó không còn tuân theo các quy tắc truyền thống nữa, mà trở thành một món phụ kiện thời trang đầy sáng tạo, tô điểm cho từng phong cách riêng.

Xu hướng Bow-to-tie trong thời trang nữ đang tạo nên làn sóng mới, khi những chiếc cà vạt không còn chỉ dành cho bộ vest công sở. Trên các sàn diễn thời trang lớn như PRADA, DIOR, VALENTINO, cà vạt được kết hợp cùng áo sơ mi oversized, blazer dáng rộng và chân váy mini, mang đến vẻ đẹp hiện đại và quyến rũ cho phái nữ. Sự kết hợp này thể hiện phong cách menswear đầy cá tính, đồng thời khẳng định vị thế của cà vạt trong phong cách đường phố ngày nay.

Hãy cùng khám phá cách mà xu hướng này làm mới phong cách thời trang nữ!

Copenhagen Xuân-Hè 2026

Trào lưu “bow-to-tie” đánh dấu bước chuyển mình thú vị: từ sự dễ thương, nữ tính của nơ chuyển sang vẻ phóng khoáng, sắc sảo hơn với cà vạt. Nếu như chiếc nơ từng đại diện cho vẻ đẹp dịu dàng, thì cà vạt nay lại trở thành biểu tượng của sự độc lập và tự do. Chỉ một phụ kiện nhỏ, nhưng khi được phối khéo léo, nó có thể biến một bộ đồ đơn giản thành tuyên ngôn cá tính đầy thu hút.

Bella Hadid chọn phong cách menswear cổ điển với cà vạt đen và vest dáng rộng.

Rose (BLACKPINK) mang đến hình ảnh trẻ trung khi kết hợp cà vạt cùng váy mini xếp ly và áo croptop trắng.

Zendaya lại chọn cách thể hiện quyền lực với blazer dài và cà vạt nhung thắt hờ, gợi cảm mà vẫn tinh tế.

Ba phong cách phối đồ “chuẩn trend” với cà vạt

Preppy Chic: Thanh lịch kiểu học đường

Một chiếc sơ mi trắng, áo len mỏng khoác ngoài, chân váy xếp ly và cà vạt kẻ sọc – công thức cổ điển nhưng chưa bao giờ lỗi mốt. Phong cách này gợi nhớ tinh thần học sinh Anh quốc, vừa trẻ trung vừa thanh lịch. Thêm đôi giày Mary Jane và tất cao cổ là bạn đã có outfit “chuẩn trend” mùa thu.

Urban Minimalism: Thành thị hiện đại

Cà vạt bản nhỏ kết hợp cùng áo sơ mi oversize, blazer và quần ống suông dài là lựa chọn hoàn hảo cho dân công sở yêu phong cách tối giản. Gam màu trung tính như be, ghi hoặc đen giúp tổng thể sang trọng, phóng khoáng mà vẫn chuyên nghiệp.

Vintage Twist: Hoài cổ đầy cảm xúc

Nếu yêu sự lãng mạn kiểu Pháp, hãy thử kết hợp cà vạt tweed hoặc lụa sẫm màu với váy hoa nhí. Chút hoài cổ ấy sẽ mang lại vẻ thanh lịch và độc đáo, đặc biệt khi đi kèm boots cổ thấp và áo khoác dạ mùa đông.

Khi thời trang trở thành tiếng nói của nữ quyền

Xu hướng “bow-to-tie” là biểu tượng của sự tiến hóa trong tư duy thẩm mỹ. Nó cho thấy phụ nữ ngày nay không cần giới hạn bản thân trong khuôn mẫu nào cả, họ có thể mềm mại hoặc sắc sảo, nữ tính hoặc quyền lực, và đôi khi là tất cả cùng một lúc.

Chiếc cà vạt năm 2025 vì thế không chỉ là phụ kiện, mà là tuyên ngôn thời trang của nữ quyền thế hệ mới: dám khác biệt, dám mạnh mẽ và dám là chính mình.

Mùa Thu – Đông 2025, khi những cơn gió se lạnh ghé qua, chiếc cà vạt hứa hẹn sẽ tiếp tục “chiếm sóng” tủ đồ phái đẹp. Cà vạt chính là biểu tượng của sự tự do và bản lĩnh, nơi thời trang không còn ranh giới, chỉ còn lại phong cách và thái độ sống.