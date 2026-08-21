Theo đó, qua công tác rà soát trên không gian mạng vào ngày 20/8/2026, Tổ Cảnh sát giao thông địa bàn Lục Nam thuộc Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Bắc Ninh phối hợp với Công an xã Bắc Lũng đã phát hiện tài khoản TikTok mang tên “@hoank6” đăng tải video có dấu hiệu vi phạm giao thông.

Xử lý nam thanh niên lái xe máy không biển số, buông hai tay rồi quay video đăng lên TikTok. Video: Cục CSGT

Qua quá trình xác minh, vào khoảng 20 giờ ngày 27/7/2026, N.Đ.H. (sinh năm 2006, trú tại xã Tân Dĩnh, tỉnh Bắc Ninh) đã điều khiển xe mô tô “độ”, không gắn biển số, không đội mũ bảo hiểm, không có gương chiếu hậu và buông cả hai tay khi xe đang chạy trên tuyến đường liên thôn Chính Thượng, xã Bắc Lũng. Người này còn nhờ người khác quay video rồi đăng lên mạng xã hội TikTok, trước đó thậm chí còn có cả video mang tính chất thách thức.

Tại cơ quan Công an, N.Đ.H. đã hoàn toàn thừa nhận các hành vi vi phạm của mình. Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã tiến hành lập biên bản, tạm giữ xe mô tô cùng giấy phép lái xe để tiếp tục xác minh và xử lý theo đúng quy định.

Những hành vi như “độ xe” để khác biệt, buông tay để thể hiện hay đăng TikTok để câu lượt xem cuối cùng chỉ nhận lại biên bản xử phạt và phương tiện bị tạm giữ. Do đó, mỗi người tuyệt đối đừng biến vài giây “chơi ngông” trên không gian mạng thành tai nạn nghiêm trọng ngoài đời thực.