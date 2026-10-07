Thanh niên lan tỏa tình yêu Tổ quốc trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 70 năm

Đây là thông tin được đưa ra tại buổi họp báo thông tin về chuỗi hoạt động chào mừng 70 năm Ngày truyền thống Hội (15/10/1956 - 15/10/2026) do Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tổ chức chiều ngày 6/10.

Chủ trì buổi gặp gỡ có anh Nguyễn Kim Quy - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam; anh Lê Hải Long, Trưởng ban Công tác Thanh thiếu nhi T.Ư Đoàn, Phó chủ tịch thường trực T.Ư Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam.

Thông tin tại chương trình, anh Lê Hải Long cho biết hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam (15.10.1956 - 15.10.2026), T.Ư Hội tổ chức chuỗi hoạt động cấp T.Ư trong 2 ngày 10 và 11/10 tại thủ đô Hà Nội với chủ đề "Tự hào truyền thống 70 năm Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam". Các hoạt động tập trung tái hiện chặng đường 70 năm xây dựng, phát triển của Hội; tôn vinh những đóng góp của các thế hệ cán bộ Hội, hội viên, thanh niên, đồng thời phát huy vai trò của thanh niên trong giai đoạn mới.

Đến nay, Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam có hơn 9 triệu hội viên, hệ thống tổ chức tại 34 tỉnh, thành phố, 9 đơn vị trực thuộc và 7 tổ chức thành viên tập thể.

Mở đầu chuỗi hoạt động ngày 10/10 là Lễ chào cờ, Chặng 7 và Tổng kết Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi" tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, với sự tham gia dự kiến của 1.200 cán bộ Hội, hội viên, thanh niên.

Triển khai từ tháng 5/2026, Hành trình gắn với các địa danh lịch sử, văn hóa và địa chỉ đỏ trên cả nước, với nhiều hoạt động giáo dục truyền thống, tri ân, an sinh xã hội, chăm lo thanh thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn và tuyên truyền về chủ quyền biên giới, biển đảo.

Theo thống kê, Hành trình đã ghi dấu với 3.100 hoạt động chào cờ tại các cột mốc, di tích, địa chỉ đỏ, thu hút hơn 530.000 lượt hội viên, thanh niên; triển khai 1.050 công trình thanh niên. Các cấp Hội tổ chức hơn 2.500 hoạt động về nguồn, thăm và dâng hương tại các di tích, thu hút hơn 7,9 triệu lượt người tham gia; trao 86.000 phần quà, học bổng cho học sinh, thanh niên và người dân có hoàn cảnh khó khăn.

Tổng giá trị các công trình, phần việc được triển khai gần 60 tỷ đồng. Trên không gian số, Hành trình tiếp tục được lan tỏa với gần 1,3 tỷ lượt tiếp cận trên mạng xã hội.

Cùng ngày, đoàn viên, thanh niên sẽ tham gia "Ngày thứ Bảy tình nguyện" tại khu vực phường Hoàn Kiếm, góp phần xây dựng Thủ đô văn minh, hiện đại, sáng - xanh - sạch - đẹp.

Anh Lê Hải Long, Trưởng ban Công tác Thanh thiếu nhi T.Ư Đoàn, PCT thường trực T.Ư Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam chia sẻ tại chương trình

Anh Lê Hải Long cho biết thêm, điểm nhấn của chuỗi hoạt động là lễ mít tinh kỷ niệm 70 năm, trao Giải thưởng "Nguyễn Chí Thanh" năm 2026 và Đại nhạc hội thanh niên vào tối 11/10 tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục.

Tại lễ kỷ niệm, Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam sẽ đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất. Cũng trong chương trình, 70 cán bộ Hội tiêu biểu được trao Giải thưởng "Nguyễn Chí Thanh" năm 2026. Đây là giải thưởng mang tên Đại tướng Nguyễn Chí Thanh, vị Chủ tịch đầu tiên của Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam.

Đại nhạc hội thanh niên diễn ra sau lễ trao giải, với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ, ca sĩ như Hòa Minzy, ERIK, Nguyễn Trần Trung Quân, Võ Hạ Trâm, Hoàng Bách, Đông Hùng, Hà Myo, Bảo Trâm, OPlus, Ali Thục Phương, Dương Đức, Cao Phú Quý, Đặng Kim Thiên Kim... mang đến một đêm nhạc bùng nổ, giàu cảm xúc.

Trong hai ngày 10 và 11/10, tại khu vực Phố đi bộ Hồ Gươm còn diễn ra Triển lãm 70 năm Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam. Triển lãm giới thiệu các dấu mốc trong quá trình hình thành, phát triển của Hội, cùng các phong trào, chương trình, công trình và hoạt động tiêu biểu của thanh niên qua các thời kỳ. Một số sản phẩm khởi nghiệp, sáng tạo và sản phẩm ứng dụng chuyển đổi số của thanh niên cũng được giới thiệu tại đây.

Không gian triển lãm đồng thời giới thiệu các sản phẩm khởi nghiệp, sản phẩm sáng tạo, sản phẩm ứng dụng chuyển đổi số của thanh niên, sản phẩm thủ công, sản phẩm văn hóa đặc trưng và sản phẩm tiêu biểu gắn với hoạt động, phong trào Hội; tổ chức các hoạt động tương tác như trò chơi dân gian, trình diễn nghệ thuật truyền thống và trải nghiệm văn hóa của các địa phương, đơn vị.

Anh Nguyễn Kim Quy - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam thông tin về các hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Hội

Chia sẻ tại họp báo, anh Nguyễn Kim Quy cho biết, chuỗi hoạt động kỷ niệm 70 năm được triển khai gắn giáo dục truyền thống với các hoạt động thực tiễn, sáng tạo và hội nhập; góp phần tuyên truyền về lịch sử, truyền thống của Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam; khơi dậy niềm tự hào, tinh thần yêu nước và ý chí cống hiến trong thanh niên; đồng thời tạo môi trường để thanh niên giao lưu, học hỏi, phát huy năng lực sáng tạo và khẳng định vai trò trong xã hội.

Thông qua chuỗi hoạt động, Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam hướng tới củng cố và mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước, phát huy vai trò của thanh niên trong tham gia phát triển kinh tế - xã hội, đổi mới sáng tạo và hội nhập quốc tế.

Vinh danh 26 gương thanh niên “Tỏa sáng Nghị lực Việt” năm 2026 GĐXH - 26 thanh niên khuyết tật được tuyên dương trong chương trình “Tỏa sáng Nghị lực Việt” năm 2026 là những gương giàu nghị lực, vượt qua nghịch cảnh, lan tỏa cảm hứng sống tích cực và có nhiều đóng góp cho cộng đồng.



