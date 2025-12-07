Người phụ nữ bế theo con sơ sinh rời nhà trong đêm rồi mất tích

Ngày 7/12, Công an xã Đông Trạch (Quảng Trị) phát đi thông báo tìm người phụ nữ bế theo con nhỏ chưa đầy 1 tháng tuổi rời nhà trong đêm rồi mất tích.

Công an xã Đông Trạch phát thông báo tìm người (ảnh: CAXĐT).

Theo đó, Công an xã Đông Trạch nhận tin báo của ông Phan Thanh Hiền (SN 1972, trú thôn Nội Hải, xã Đông Trạch) về việc con gái ông là Phan Thị Thùy Trang (SN 2004) bế theo con nhỏ sinh ngày 16/11 rời nhà vào lúc 1h34 cùng ngày đến nay chưa rõ tung tích. Khi rời khỏi nhà người này mặc áo quần màu xám, tình trạng sức khỏe bình thường.

Nếu phát hiện hay có thông tin về mẹ con chị Trang thì thông báo cho Công an xã Đông Trạch theo số điện thoại 02323.612.168 hoặc bố của người này theo số 0976.304.155.