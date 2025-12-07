Mới nhất
Người phụ nữ bế theo con sơ sinh rời nhà trong đêm rồi mất tích

Chủ nhật, 18:29 07/12/2025 | Xã hội
Hùng Trần
Hùng Trần
GĐXH - Người phụ nữ bế theo con nhỏ chưa đầy một tháng tuổi rời nhà giữa đêm rồi không rõ tung tích. Công an địa phương phát đi thông báo yêu cầu người dân cùng các đơn vị hỗ trợ tìm kiếm, thông báo khi có thông tin.

Ngày 7/12, Công an xã Đông Trạch (Quảng Trị) phát đi thông báo tìm người phụ nữ bế theo con nhỏ chưa đầy 1 tháng tuổi rời nhà trong đêm rồi mất tích.

Người phụ nữ bế theo con sơ sinh rời nhà trong đêm rồi mất tích - Ảnh 1.

Công an xã Đông Trạch phát thông báo tìm người (ảnh: CAXĐT).

Theo đó, Công an xã Đông Trạch nhận tin báo của ông Phan Thanh Hiền (SN 1972, trú thôn Nội Hải, xã Đông Trạch) về việc con gái ông là Phan Thị Thùy Trang (SN 2004) bế theo con nhỏ sinh ngày 16/11 rời nhà vào lúc 1h34 cùng ngày đến nay chưa rõ tung tích. Khi rời khỏi nhà người này mặc áo quần màu xám, tình trạng sức khỏe bình thường.

Nếu phát hiện hay có thông tin về mẹ con chị Trang thì thông báo cho Công an xã Đông Trạch theo số điện thoại 02323.612.168 hoặc bố của người này theo số 0976.304.155.

Tìm thấy người phụ nữ mất tích ở Hà NộiTìm thấy người phụ nữ mất tích ở Hà Nội

Liên quan đến người vợ mất tích 2 tuần, chiều 12/3, anh Bùi Văn Quảng cho biết: "Vợ tôi đã trở về bình an, hiện ở nhà ngoại để ổn định tâm lý".

