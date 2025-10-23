Hà Nội: Gần 1.900 camera AI đang được lắp đặt, vận hành đồng bộ từ tháng 12/2025

Ngày 23/10, thông tin từ Công an TP Hà Nội cho biết, Phòng Cảnh sát giao thông, CATP Hà Nội tiếp tục triển khai lắp đặt Hệ thống camera tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) tại nút giao Phạm Hùng - Khuất Duy Tiến, nằm trong tổng thể 1.873 camera AI sẽ được đưa vào vận hành đồng bộ từ tháng 12/2025 trên toàn địa bàn thành phố.

Hệ thống camera AI được trang bị nhiều tính năng hiện đại như quay quét 360 độ, nhận diện rõ sự vật, hiện tượng, đối tượng ở khoảng cách 500-700m, hoạt động ổn định trong mọi điều kiện thời tiết và môi trường khắc nghiệt.

CATP Hà Nội lắp đặt hệ thống camera AI.

Các camera này được bố trí tại các tuyến, nút giao thông trọng điểm, khu vực trung tâm, cửa ngõ ra vào thành phố nhằm phục vụ công tác quản lý, giám sát giao thông và đảm bảo an ninh, trật tự đô thị.

Điểm nổi bật của hệ thống là khả năng xử lý và phân tích hình ảnh trực tiếp tại camera (xử lý tại biên), giúp nhận diện nhanh các hành vi vi phạm giao thông, hành vi liên quan đến an ninh trật tự; đồng thời gửi dữ liệu về trung tâm để đối sánh, phân tích với cơ sở dữ liệu chung.

Giải pháp này giúp tăng độ chính xác, giảm độ trễ, tiết kiệm tài nguyên máy chủ tại trung tâm, đồng thời cho phép mở rộng linh hoạt số lượng camera trong tương lai.

Cảnh sát giao thông và đội ngũ kỹ thuật duy tu, bảo trì hệ thống đèn tín hiệu giao thông.

Đặc biệt, 1.873 camera AI được tích hợp chức năng tự động đo đếm lưu lượng phương tiện tại các nút giao, truyền dữ liệu theo thời gian thực để điều khiển chu kỳ đèn tín hiệu giao thông tối ưu. Qua đó, hệ thống giúp giảm ùn tắc, rút ngắn thời gian chờ đèn đỏ và nâng cao hiệu quả điều hành giao thông thông minh.

Trung tá Đào Việt Long, Phó Trưởng Phòng Cảnh sát giao thông, CATP Hà Nội cho biết, việc đưa vào vận hành hệ thống 1.873 camera AI từ tháng 12/2025 là bước tiến quan trọng trong lộ trình chuyển đổi số của lực lượng Cảnh sát giao thông Thủ đô.

Camera AI có khả năng phân tích, xử lý hình ảnh ngay tại thiết bị, giúp phát hiện nhanh và chính xác các hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông.

Theo Trung tá Đào Việt Long, so với hệ thống camera quan sát thông thường, camera AI có khả năng phân tích và xử lý hình ảnh ngay tại thiết bị, giúp phát hiện nhanh, chính xác các hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông cũng như các tình huống liên quan đến an ninh, trật tự trên địa bàn.

Hệ thống cũng có khả năng nhận dạng biển kiểm soát phương tiện, hỗ trợ truy tìm phương tiện liên quan đến các vụ việc an ninh trật tự, tai nạn giao thông, góp phần xây dựng đô thị thông minh, giao thông an toàn, văn minh và hiện đại.

Cùng với việc lắp đặt camera AI, trong sáng 23/10, lực lượng chức năng cũng tổ chức duy tu, bảo dưỡng hệ thống đèn tín hiệu giao thông, bảo đảm hệ thống hoạt động ổn định, đồng bộ, phục vụ hiệu quả công tác quản lý, điều hành giao thông trên toàn địa bàn Thủ đô.