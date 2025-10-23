Cuộc điện thoại từ số lạ tự xưng 'chú Nam' và cú lừa 100 triệu đồng
Trong lúc đợi khách, anh L. nhận được cuộc điện thoại từ số lạ gọi đến, giọng nghe rất quen lại xưng tên "chú Nam" khiến nạn nhân tưởng người quen của mình nên chuyển luôn 100 triệu đồng cho vay.
Theo Cổng thông tin Công an tỉnh Hưng Yên, mới đây Công an phường Hồng Châu đã tiến hành tạm giữ đối tượng Nguyễn Văn Cường (SN 1993, trú tại thôn Đồng Tâm, xã Yên Lãng, tỉnh Phú Thọ) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Trước đó, vào khoảng 14h ngày 19/10, Công an phường Hồng Châu tiếp nhận đơn trình báo của anh C.V.L (SN 1984, trú tại xã Nghĩa Trụ, tỉnh Hưng Yên) về việc sáng 28/9/2025, anh L. nhận chở khách từ xã Văn Giang (tỉnh Hưng Yên) đến khu vực Khách sạn Sơn Nam Plaza (thuộc phường Hồng Châu).
Trong lúc đợi khách tại trước cổng khách sạn, anh L. có nhận được cuộc điện thoại từ số lạ 0879567174 gọi đến và tự xưng tên là "chú Nam". Do anh L. cũng có người quen tên Nam và nghe giọng giống người đó nên khi được hỏi vay tiền, nạn nhân không nghi ngờ, chuyển luôn 100 triệu vào số tài khoản: 0936902177 mang tên Bùi Quý Thành.
Khi không thấy người xưng là "chú Nam" hồi âm, anh L. sinh nghi, sau đó phát hiện mình bị lừa nên đã đến Công an phường Hồng Châu để trình báo.
Ngay khi tiếp nhận trình báo của bị hại, Công an phường Hồng Châu đã tập trung lực lượng, tiến hành xác minh, điều tra. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an phường xác định Nguyễn Văn Cường là đối tượng thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của anh L.
Do đối tượng cư trú và hoạt động ở nhiều tỉnh, thành phố khác nhau, sử dụng công nghệ cao, che giấu tung tích nên quá trình xác minh điều tra gặp nhiều khó khăn. Sau đó, lãnh đạo Công an phường Hồng Châu cùng lực lượng phòng chống tội phạm của đơn vị đã đến các tỉnh, thành phố như: Tuyên Quang, Phú Thọ, Hà Nội phối hợp, sử dụng nhiều biện pháp để xác minh, truy xét đối tượng.
Biết không thể trốn chạy, Nguyễn Văn Cường đã ra đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Được biết, Nguyễn Văn Cường từng có 3 tiền án đều về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Công an phường Hồng Châu đề nghị, người dân nếu bị đối tượng sử dụng số điện thoại 0879567174 để lừa đảo chiếm đoạt tài sản với hình thức tương tự, cần liên hệ với điều tra viên Nguyễn Việt Hùng – Số điện thoại: 0356.291.190 để được phối hợp xác minh, giải quyết.
Bên cạnh đó người dân cần nâng cao cảnh giác trước các cuộc gọi điện thoại hoặc cuộc gọi qua mạng xã hội, đặc biệt là các số điện thoại lạ, tránh để các đối tượng lợi dụng lòng tin để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
