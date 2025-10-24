Xử phạt nhóm thanh niên 'đầu trần', đu bám theo xe chở phạm nhân ở Hà Nội
GĐXH - Nhóm thanh niên điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm, đeo bám theo xe chở phạm nhân di chuyển trên phố Lê Đức Thọ (phường Từ Liêm, TP Hà Nội), gây mất trật tự, an toàn giao thông, bức xúc trong dư luận.
Chiều 24/10, thông tin từ Phòng Cảnh sát giao thông, Công an TP Hà Nội cho biết, đã xử phạt nhóm thanh niên không đội mũ bảo hiểm, đeo bám xe chở phạm nhân trên đường Lê Đức Thọ, phường Từ Liêm.
Trước đó, mạng xã hội lan truyền video ghi cảnh một nhóm thanh niên lái xe máy đầu trần, bám theo xe chở phạm nhân, gây bức xúc vì hành vi coi thường pháp luật, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn.
Sau khi tiếp nhận thông tin, Đội CSGT số 6 xác minh, mời các thanh niên liên quan lên làm việc.
Tại cơ quan công an, nhóm này thừa nhận hành vi vi phạm và cam kết không tái phạm. Các lỗi của nhóm này gồm: điều khiển xe chở quá số người quy định, không đội mũ bảo hiểm, chở người ngồi sau không đội mũ bảo hiểm và không có giấy phép lái xe.
Căn cứ kết quả xác minh, Đội cảnh sát giao thông đường bộ số 6 đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với 3 người lái xe và những người ngồi sau do đã có hành vi phạm quy định về trật tự, an toàn giao thông đường bộ.
Tổng số tiền phạt đối với nhóm này là 8,75 triệu đồng. Giấy tờ, phương tiện liên quan bị tạm giữ để xử lý theo quy định.
Nhà chức trách khuyến cáo hành vi đeo bám hoặc cản trở xe ưu tiên là vi phạm pháp luật, tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn; lực lượng chức năng sẽ kiên quyết xử lý nghiêm.
