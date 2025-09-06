Xử phạt tài xế xe tải làm tràn dầu diesel xuống đường ở Hà Nội

Ngày 6/9, thông tin từ Đội CSGT đường bộ số 6 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) cho biết, đơn vị đã lập biên bản xử phạt tài xế N.V.M. (SN 1975, quê Lào Cai) do có hành vi chở hàng hoặc chất thải để nước chảy xuống mặt đường, gây mất an toàn giao thông.

Theo quy định, tài xế M. sẽ bị xử phạt với mức phạt tiền từ 2- 4 triệu đồng.

Lực lượng CSGT làm việc với tài xế xe tải.

Lực lượng CSGT khuyến cáo các đơn vị, cá nhân kinh doanh vận tải cần thường xuyên kiểm tra phương tiện, đặc biệt đối với các xe chở hàng nguy hiểm, dễ cháy nổ hoặc chất lỏng, để phòng ngừa sự cố, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người và phương tiện tham gia giao thông.

Trước đó, vào khoảng 12 giờ 30 phút ngày 5/9, tài xế M. điều khiển ô tô tải BKS 29E-052.xx, trên xe chở theo một téc chứa khoảng 2m3 dầu diesel. Khi xe di chuyển trên phố Bạch Thành Phong (đường Lê Quang Đạo kéo dài cũ, thuộc phường Đại Mỗ), bất ngờ téc chứa dầu bị vỡ, khiến dầu bị đổ tràn ra mặt đường.

Video xe tải chở dầu diesel vỡ téc khiến dầu tràn xuống lòng đường ở Hà Nội.

Nhiều người đi đường do không để ý nên đi vào vệt dầu loang và bị ngã. Sau đó, một số người dân cùng tài xế bẻ cành cây bên đường để cảnh báo.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lãnh đạo Phòng CSGT Công an TP Hà Nội đã chỉ đạo Đội CSGT đường bộ số 6 nhanh chóng có mặt, tổ chức phân luồng, cảnh báo các phương tiện, đồng thời phối hợp với công an phường Đại Mỗ và công nhân môi trường đô thị xử lý, đổ cát khắc phục hiện trường, khẩn trương xác minh làm rõ vụ việc.

