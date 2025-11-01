Mới nhất
Xuất hiện 4 thứ màu đen này trên mặt thì phải khám thận sớm, trường hợp xấu nhất là... ung thư

Thứ bảy, 11:55 01/11/2025 | Sống khỏe
Bệnh thận, gồm cả ung thư thận đôi khi cũng được phát hiện sớm nhờ những bất thường trên khuôn mặt.

Thận là cơ quan được mệnh danh là "nhà máy lọc máu" và "cơ quan điều tiết sự sống" của cơ thể. Tuy nhiên, bệnh lý về thận, đặc biệt là suy thận hoặc ung thư thận, thường diễn ra âm thầm, khiến người bệnh khó phát hiện ở giai đoạn sớm. 

Trong khi đó, khuôn mặt là tấm gương phản chiếu sức khỏe nội tạng. Khi chức năng thận suy giảm, các chất thải và độc tố tích tụ sẽ bắt đầu hiển thị qua 4 dấu hiệu đen bất thường trên khuôn mặt như sau:

1. Quầng thâm và bọng mắt màu đen sạm

Quầng thâm mắt sậm màu, kéo dài dai dẳng, thường bị nhầm là do thiếu ngủ hoặc mệt mỏi thông thường. Đây là dấu hiệu chức năng điều tiết nước của thận đang quá tải, khiến dịch và độc tố ứ đọng quanh vùng da mỏng manh này.

1a
Ảnh minh họa

Bọng mắt nhẹ xuất hiện, đặc biệt vào buổi sáng, cũng cảnh báo thận lọc kém, gây áp lực lên tuần hoàn máu vùng quanh mắt. Sắc đen sạm là tín hiệu cho thấy cơ thể đang giữ nước và độc tố, cần kiểm tra chức năng thận ngay.

2. Sắc tố da mặt sẫm màu bất thường

Làn da mặt bỗng chuyển sang màu tối, đen sạm một cách bất thường, không liên quan đến việc phơi nắng. Sự thay đổi này là do tích tụ urê và creatinine (độc tố) mà thận không thể đào thải kịp, gây tăng sắc tố da.

Sự tích tụ độc tố kích thích sản xuất hormone MSH, khiến da tối sầm, thiếu sức sống và khô ráp. Đây là một biểu hiện lâm sàng của hội chứng urê máu cao, cho thấy chức năng giải độc của thận đang bị đình trệ.

3. Môi sậm màu, viền môi có sắc đen

Môi chuyển sang màu sậm, tím tái hoặc viền môi xuất hiện sắc đen bất thường cần được lưu ý. Dấu hiệu này cho thấy tuần hoàn máu và oxy hóa đang gặp vấn đề do sự ứ đọng độc tố và thiếu máu liên quan đến thận.

Thận suy yếu làm giảm khả năng sản xuất hồng cầu (gây thiếu máu), ảnh hưởng đến màu sắc niêm mạc môi. Môi sạm đen, kèm mệt mỏi, cảnh báo cơ thể bị ảnh hưởng toàn diện vì chức năng lọc của thận bị đình trệ.

1b
Ảnh minh họa

4. Đốm đen hoặc "nốt ruồi" sậm màu mới trên da mặt

Sự xuất hiện nhanh chóng của các đốm đen, tàn nhang hoặc "nốt ruồi" có màu sậm bất thường trên mặt. Hiện tượng này có thể liên quan đến rối loạn nội tiết tố do thận bị tổn thương, gây ra tăng sinh sắc tố da.

Trường hợp xấu nhất, ung thư thận có thể tiết ra chất gây rối loạn hormone (hội chứng cận ung thư). Bất kỳ thay đổi sắc tố da nhanh chóng nào cũng cần được đánh giá kỹ lưỡng, đặc biệt khi nghi ngờ bệnh lý thận.

Các dấu hiệu bệnh thận khác cần chú ý

- Thay đổi Tiểu tiện: Tiểu đêm thường xuyên, nước tiểu có bọt (protein niệu) hoặc có máu.

- Phù nề: Sưng mặt (mí mắt) vào buổi sáng và phù chân/mắt cá chân vào cuối ngày.

- Đau và Khó chịu: Đau vùng lưng/hông (sườn) không rõ nguyên nhân, có thể là đau quặn dữ dội (sỏi thận).

- Mệt mỏi dai dẳng: Cảm giác mệt mỏi, suy nhược không hồi phục sau khi ngủ, kèm theo khó tập trung.

- Vấn đề khác: Huyết áp tăng khó kiểm soát, ngứa da hoặc hôi miệng/vị kim loại (do độc tố tích tụ).

Nguồn và ảnh: QQ, SohuChiến My
