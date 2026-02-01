Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế

8 thói quen gây suy thận, người Việt cần biết để tránh

Chủ nhật, 12:02 01/02/2026 | Sống khỏe
Nguyễn Vũ (th)
Nguyễn Vũ (th)
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Việc chủ động phòng ngừa suy thận từ sớm được xem là giải pháp quan trọng giúp bảo vệ sức khỏe lâu dài và hạn chế những hệ lụy nặng nề do bệnh gây ra.

Suy thận âm thầm tàn phá cơ thể: Vì sao phải phòng ngừa từ sớm?

Phòng ngừa suy thận là một bước quan trọng để bảo vệ sức khỏe tổng thể và ngăn chặn những hậu quả nghiêm trọng do bệnh gây ra. Suy thận không chỉ ảnh hưởng đến chức năng thận mà còn gây ra nhiều biến chứng nguy hiểm, như:

- Suy thận làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch (cao huyết áp, suy tim, và xơ vữa động mạch) ảnh hưởng lớn đến hệ tim mạch.

- Rối loạn chuyển hóa: Mất cân bằng khoáng chất như canxi và phospho gây loãng xương, đau nhức, và dễ gãy xương.

- Hệ miễn dịch suy yếu làm cơ thể dễ bị nhiễm trùng, tăng nguy cơ viêm phổi, viêm đường tiết niệu, hoặc nhiễm trùng máu.

- Bệnh nhân thường mệt mỏi, chán ăn, mất ngủ, và đau nhức cơ thể, ảnh hưởng lớn đến sức khỏe thể chất và tinh thần. Điều này làm giảm chất lượng cuộc sống.

Việc phòng ngừa từ sớm giúp giảm nguy cơ mắc suy thận và các biến chứng nghiêm trọng, bảo vệ chức năng thận, cũng như nâng cao chất lượng cuộc sống. Đây là chìa khóa quan trọng để ngăn ngừa suy thận hiệu quả.

8 thói quen gây suy thận, người Việt cần biết để tránh - Ảnh 1.

Ảnh minh họa.

8 nguyên nhân tăng nguy cơ suy thận

Nhịn tiểu thường xuyên

Do bận rộn công việc, nhiều người hình thành thói quen nhịn tiểu kéo dài. Tuy nhiên, các bác sĩ cảnh báo, nhịn tiểu thường xuyên dễ gây nhiễm trùng đường tiết niệu, viêm bể thận, các bệnh này lại rất dễ tái phát. Khi tình trạng viêm nhiễm trở thành mạn tính, thận sẽ bị tổn thương nghiêm trọng và khó hồi phục.

Lười uống nước

Nhiều người do mải làm việc đến mức quên uống nước. Việc thiếu nước kéo dài khiến lượng nước tiểu giảm, độc tố và chất thải trong nước tiểu trở nên đậm đặc hơn, làm tăng nguy cơ sỏi thận, ứ nước thận và suy thận chức năng.

Uống quá nhiều nước ngọt

Các loại nước ngọt, nước có ga thường có tính axit cao. Việc uống thường xuyên có thể làm mất cân bằng môi trường axit-kiềm trong cơ thể buộc thận phải làm việc nhiều hơn để điều chỉnh. Lâu dần, chức năng lọc của thận bị ảnh hưởng, làm tăng nguy cơ suy giảm chức năng thận.

Lạm dụng thuốc giảm đau

Nhiều người có thói quen hễ nhức đầu sổ mũi là tự mua thuốc giảm đau về uống mà không biết rằng điều này có thể làm hỏng thận. Có tới 3 - 5% trường hợp suy thận mạn tính mới mỗi năm do lạm dụng thuốc giảm đau.

Sử dụng lâu dài, đặc biệt ở liều cao, có tác dụng có hại cho mô và cấu trúc thận. Những loại thuốc này cũng có thể làm giảm lưu lượng máu đến thận.

8 thói quen gây suy thận, người Việt cần biết để tránh - Ảnh 2.

Ảnh minh họa.

Ăn mặn

Ăn mặn khiến huyết áp tăng, làm cản trở dòng máu nuôi thận. Khi máu đến thận không ổn định, khả năng lọc và bài tiết suy giảm, dễ dẫn đến suy thận hoặc làm nặng thêm các bệnh thận tiềm ẩn. Đây là thói quen phổ biến ở nhiều nam giới trẻ nhưng lại tiềm ẩn rủi ro lớn cho sức khỏe.

Ăn uống vô độ

Những bữa tiệc liên hoan thường xuyên với nhiều thịt, chất béo dễ dẫn đến dư thừa dinh dưỡng, khiến chất thải chuyển hóa tích tụ trong cơ thể. Khi đó, thận phải làm việc quá tải để lọc bỏ các chất này, lâu ngày làm suy yếu chức năng thận, thậm chí thúc đẩy bệnh thận tiến triển.

Uống trà đặc sau khi uống rượu

Không ít người tin rằng uống trà đặc giúp "giải rượu", nhưng đây là quan niệm sai lầm. Trà chứa cafein và theophylline , có thể kích thích thận và cản trở quá trình đào thải rượu qua nước tiểu. Khi độc tố không được thải ra đúng cách, thận phải chịu áp lực lớn hơn, lâu ngày dẫn đến suy giảm chức năng.

Không kiểm soát tốt bệnh tiểu đường

Bệnh tiểu đường là nguyên nhân phổ biến nhất của bệnh thận. Khoảng một nửa số người mắc bệnh tiểu đường không biết mình mắc bệnh tiểu đường. Khoảng một nửa số người mắc bệnh tiểu đường bị tổn thương thận, nhưng điều này có thể được ngăn ngừa hoặc hạn chế nếu bệnh tiểu đường được kiểm soát tốt.

Làm gì để phòng nguy cơ suy thận?

8 thói quen gây suy thận, người Việt cần biết để tránh - Ảnh 3.

Ảnh minh họa.

- Duy trì lối sống lành mạnh, uống đủ nước lọc, hạn chế nước ngọt và đồ uống công nghiệp.

- Ăn nhạt, hạn chế thực phẩm chế biến sẵn, cân đối giữa đạm động vật và đạm thực vật, đồng thời kiểm soát tốt đái tháo đường và tăng huyết áp nếu mắc bệnh.

- Khám sức khỏe định kỳ để phát hiện sớm bệnh thận thay vì chỉ đi khám khi có triệu chứng.

- Không tự ý sử dụng thuốc, thực phẩm chức năng hay thuốc đông y không rõ nguồn gốc.

- Cần tập thể dục thường xuyên, duy trì cân nặng hợp lý.

- Điều trị triệt để các nhiễm khuẩn thông thường để hạn chế nguy cơ làm nặng thêm các bệnh lý cầu thận, trong đó có viêm cầu thận IgA. Với gia đình có người mắc bệnh thận mạn hoặc viêm cầu thận IgA, các thành viên cùng huyết thống nên tầm soát chức năng thận định kỳ.

Người suy thận nên ăn hoa quả gì để tránh tăng kali, bảo vệ chức năng thận?Người suy thận nên ăn hoa quả gì để tránh tăng kali, bảo vệ chức năng thận?

GĐXH - Người suy thận cần hiểu rõ loại hoa quả nào nên ăn và ăn với lượng bao nhiêu để đảm bảo an toàn cho sức khỏe.

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Loại củ mùa đông bán rẻ ở chợ Việt nhưng người bệnh suy thận cần hiểu rõ điều này

Loại củ mùa đông bán rẻ ở chợ Việt nhưng người bệnh suy thận cần hiểu rõ điều này

Suy thận tiến triển rất nhanh: 4 dấu hiệu cảnh báo cho người tiểu đường

Suy thận tiến triển rất nhanh: 4 dấu hiệu cảnh báo cho người tiểu đường

Thực phẩm bổ dưỡng được ví 'siêu thực phẩm' nhưng người bệnh suy thận cần biết điều này khi ăn

Thực phẩm bổ dưỡng được ví 'siêu thực phẩm' nhưng người bệnh suy thận cần biết điều này khi ăn

Món ăn rẻ tiền quen thuộc trong bữa cơm Việt, nhưng người bệnh suy thận được khuyến cáo không nên ăn

Món ăn rẻ tiền quen thuộc trong bữa cơm Việt, nhưng người bệnh suy thận được khuyến cáo không nên ăn

Nữ sinh 18 tuổi suy thận giai đoạn cuối bật khóc thừa nhận một sai lầm nhiều người Việt mắc phải

Nữ sinh 18 tuổi suy thận giai đoạn cuối bật khóc thừa nhận một sai lầm nhiều người Việt mắc phải

Cùng chuyên mục

Người thường xuyên ăn chuối, chỉ sau một thời gian ngắn, cơ thể có thể xuất hiện 3 thay đổi sức khỏe rõ rệt

Người thường xuyên ăn chuối, chỉ sau một thời gian ngắn, cơ thể có thể xuất hiện 3 thay đổi sức khỏe rõ rệt

Sống khỏe - 1 giờ trước

Chuối vốn bị xem là món ăn vặt lúc “thèm miệng”, nhưng thực tế, loại quả vàng này lại âm thầm tác động tích cực đến sức khỏe tim mạch, đường ruột và tinh thần, đặc biệt là với người trung niên, cao tuổi.

Người đàn ông ở Phú Thọ mắc bệnh tiểu đường bị hôn mê nguy kịch do nấm đen xâm lấn não

Người đàn ông ở Phú Thọ mắc bệnh tiểu đường bị hôn mê nguy kịch do nấm đen xâm lấn não

Sống khỏe - 3 giờ trước

GĐXH - Một người đàn ông có tiền sử đái tháo đường type II, vừa được cấp cứu trong tình trạng hôn mê, liệt nửa người do nấm đen xâm lấn não.

Đau đầu sau 2 ngày bị tai nạn, nam sinh đi khám phát hiện chấn thương sọ não

Đau đầu sau 2 ngày bị tai nạn, nam sinh đi khám phát hiện chấn thương sọ não

Y tế - 6 giờ trước

GĐXH - Dù vẫn tỉnh táo sau tai nạn giao thông, nam thanh niên 21 tuổi nhập viện muộn với biểu hiện đau đầu kéo dài, các bác sĩ phát hiện do chấn thương sọ não.

7 thức uống giúp thanh lọc phổi tự nhiên, dễ làm, ai cũng nên uống khi không khí ngày càng ô nhiễm

7 thức uống giúp thanh lọc phổi tự nhiên, dễ làm, ai cũng nên uống khi không khí ngày càng ô nhiễm

Bệnh thường gặp - 18 giờ trước

GĐXH - Không khí ô nhiễm, khói bụi, khói thuốc khiến phổi phải “gồng mình” mỗi ngày. Bên cạnh việc hạn chế tác nhân gây hại, bổ sung những thức uống thanh lọc phổi từ thiên nhiên có thể giúp làm sạch đường hô hấp, giảm ho đờm và hỗ trợ phổi hoạt động hiệu quả hơn.

WHO ra khuyến cáo mới về virus Nipah

WHO ra khuyến cáo mới về virus Nipah

Y tế - 22 giờ trước

Virus Nipah có nguồn gốc động vật nhưng có thể lây sang người, chưa có thuốc đặc hiệu hoặc vaccine phòng, cần dựa vào chăm sóc sớm để cải thiện khả năng sống sót.

Loại quả giúp ngăn ngừa tế bào ung thư, người Việt nên ăn thường xuyên để phòng bệnh

Loại quả giúp ngăn ngừa tế bào ung thư, người Việt nên ăn thường xuyên để phòng bệnh

Sống khỏe - 22 giờ trước

GĐXH - Đậu bắp được các nhà khoa học quan tâm nhờ chứa nhiều hợp chất sinh học có khả năng hỗ trợ ức chế sự phát triển của tế bào ung thư.

Đi khám vì đau họng dai dẳng, mảng trắng lan nhanh trong miệng, cô gái bất ngờ phát hiện HIV

Đi khám vì đau họng dai dẳng, mảng trắng lan nhanh trong miệng, cô gái bất ngờ phát hiện HIV

Sống khỏe - 1 ngày trước

GĐXH - Tự mua thuốc điều trị đau họng nhưng không thuyên giảm, cô gái đi khám và được phát hiện nhiễm virus HIV gây suy giảm miễn dịch.

Hành trình cứu trái tim cho cậu bé mang dị tật bẩm sinh

Hành trình cứu trái tim cho cậu bé mang dị tật bẩm sinh

Sống khỏe - 1 ngày trước

Bé trai mắc bệnh tim bẩm sinh đặc biệt phức tạp ở Phú Thọ được các bác sỹ Bệnh viện Nhi Trung ương cứu bằng 3 ca mổ lớn, sửa chữa tim từ một thất thành hai thất.

Tinh dầu thiên nhiên dưỡng da: 4 loại mát lành giúp da rạng rỡ, khỏe đẹp từ bên trong

Tinh dầu thiên nhiên dưỡng da: 4 loại mát lành giúp da rạng rỡ, khỏe đẹp từ bên trong

Bệnh thường gặp - 1 ngày trước

GĐXH - Dưỡng da bằng phương pháp tự nhiên đang trở thành xu hướng được nhiều người lựa chọn. Trong đó, tinh dầu thiên nhiên dưỡng da không chỉ giúp cấp ẩm, làm dịu da mà còn mang lại cảm giác thư giãn, dễ chịu. Video này sẽ giới thiệu 4 loại tinh dầu mát lành, dễ sử dụng, phù hợp để chăm sóc da hằng ngày.

Loại củ giàu chất xơ, vitamin và khoáng chất bán rẻ đầy chợ Việt nhưng người tiểu đường phải đặc biệt lưu ý khi ăn

Loại củ giàu chất xơ, vitamin và khoáng chất bán rẻ đầy chợ Việt nhưng người tiểu đường phải đặc biệt lưu ý khi ăn

Sống khỏe - 1 ngày trước

GĐXH - Theo các bác sĩ, cách chế biến và thói quen ăn củ cải có thể ảnh hưởng đáng kể đến việc kiểm soát đường huyết nếu không lưu ý đúng cách.

Xem nhiều

6 điều bạn nên làm để giảm mỡ nội tạng hiệu quả, bền vững

6 điều bạn nên làm để giảm mỡ nội tạng hiệu quả, bền vững

Sống khỏe

Mỡ nội tạng là loại mỡ ‘ẩn’ nhưng ảnh hưởng lớn đến sức khỏe tim mạch, chuyển hóa và nguy cơ bệnh mạn tính. Tuy nhiên có thể giảm mỡ nội tạng nếu duy trì những thay đổi đúng đắn về ăn uống và lối sống.

Người tiểu đường đừng bỏ qua 7 loại gia vị quen mặt này, vừa ngon miệng vừa giúp ổn định đường huyết

Người tiểu đường đừng bỏ qua 7 loại gia vị quen mặt này, vừa ngon miệng vừa giúp ổn định đường huyết

Bệnh thường gặp
Người đàn ông kiên trì đi bộ 9.000 bước mỗi ngày: Sau 6 tháng, cơ thể thay đổi kinh ngạc ra sao?

Người đàn ông kiên trì đi bộ 9.000 bước mỗi ngày: Sau 6 tháng, cơ thể thay đổi kinh ngạc ra sao?

Bệnh thường gặp
Đừng đợi đến khi chạy thận mới hối hận: 5 tín hiệu 'cầu cứu' từ thận bị 90% người bệnh bỏ qua

Đừng đợi đến khi chạy thận mới hối hận: 5 tín hiệu 'cầu cứu' từ thận bị 90% người bệnh bỏ qua

Bệnh thường gặp
Đây là thứ xuất hiện 'dày đặc' trên mâm cỗ Tết, 5 nhóm người này nên hạn chế tối đa

Đây là thứ xuất hiện 'dày đặc' trên mâm cỗ Tết, 5 nhóm người này nên hạn chế tối đa

Bệnh thường gặp

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top