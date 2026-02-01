8 thói quen gây suy thận, người Việt cần biết để tránh

Suy thận âm thầm tàn phá cơ thể: Vì sao phải phòng ngừa từ sớm?

Phòng ngừa suy thận là một bước quan trọng để bảo vệ sức khỏe tổng thể và ngăn chặn những hậu quả nghiêm trọng do bệnh gây ra. Suy thận không chỉ ảnh hưởng đến chức năng thận mà còn gây ra nhiều biến chứng nguy hiểm, như:

- Suy thận làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch (cao huyết áp, suy tim, và xơ vữa động mạch) ảnh hưởng lớn đến hệ tim mạch.

- Rối loạn chuyển hóa: Mất cân bằng khoáng chất như canxi và phospho gây loãng xương, đau nhức, và dễ gãy xương.

- Hệ miễn dịch suy yếu làm cơ thể dễ bị nhiễm trùng, tăng nguy cơ viêm phổi, viêm đường tiết niệu, hoặc nhiễm trùng máu.

- Bệnh nhân thường mệt mỏi, chán ăn, mất ngủ, và đau nhức cơ thể, ảnh hưởng lớn đến sức khỏe thể chất và tinh thần. Điều này làm giảm chất lượng cuộc sống.

Việc phòng ngừa từ sớm giúp giảm nguy cơ mắc suy thận và các biến chứng nghiêm trọng, bảo vệ chức năng thận, cũng như nâng cao chất lượng cuộc sống. Đây là chìa khóa quan trọng để ngăn ngừa suy thận hiệu quả.

Ảnh minh họa.

8 nguyên nhân tăng nguy cơ suy thận

Nhịn tiểu thường xuyên

Do bận rộn công việc, nhiều người hình thành thói quen nhịn tiểu kéo dài. Tuy nhiên, các bác sĩ cảnh báo, nhịn tiểu thường xuyên dễ gây nhiễm trùng đường tiết niệu, viêm bể thận, các bệnh này lại rất dễ tái phát. Khi tình trạng viêm nhiễm trở thành mạn tính, thận sẽ bị tổn thương nghiêm trọng và khó hồi phục.

Lười uống nước

Nhiều người do mải làm việc đến mức quên uống nước. Việc thiếu nước kéo dài khiến lượng nước tiểu giảm, độc tố và chất thải trong nước tiểu trở nên đậm đặc hơn, làm tăng nguy cơ sỏi thận, ứ nước thận và suy thận chức năng.

Uống quá nhiều nước ngọt

Các loại nước ngọt, nước có ga thường có tính axit cao. Việc uống thường xuyên có thể làm mất cân bằng môi trường axit-kiềm trong cơ thể buộc thận phải làm việc nhiều hơn để điều chỉnh. Lâu dần, chức năng lọc của thận bị ảnh hưởng, làm tăng nguy cơ suy giảm chức năng thận.

Lạm dụng thuốc giảm đau

Nhiều người có thói quen hễ nhức đầu sổ mũi là tự mua thuốc giảm đau về uống mà không biết rằng điều này có thể làm hỏng thận. Có tới 3 - 5% trường hợp suy thận mạn tính mới mỗi năm do lạm dụng thuốc giảm đau.

Sử dụng lâu dài, đặc biệt ở liều cao, có tác dụng có hại cho mô và cấu trúc thận. Những loại thuốc này cũng có thể làm giảm lưu lượng máu đến thận.

Ảnh minh họa.

Ăn mặn

Ăn mặn khiến huyết áp tăng, làm cản trở dòng máu nuôi thận. Khi máu đến thận không ổn định, khả năng lọc và bài tiết suy giảm, dễ dẫn đến suy thận hoặc làm nặng thêm các bệnh thận tiềm ẩn. Đây là thói quen phổ biến ở nhiều nam giới trẻ nhưng lại tiềm ẩn rủi ro lớn cho sức khỏe.

Ăn uống vô độ

Những bữa tiệc liên hoan thường xuyên với nhiều thịt, chất béo dễ dẫn đến dư thừa dinh dưỡng, khiến chất thải chuyển hóa tích tụ trong cơ thể. Khi đó, thận phải làm việc quá tải để lọc bỏ các chất này, lâu ngày làm suy yếu chức năng thận, thậm chí thúc đẩy bệnh thận tiến triển.

Uống trà đặc sau khi uống rượu

Không ít người tin rằng uống trà đặc giúp "giải rượu", nhưng đây là quan niệm sai lầm. Trà chứa cafein và theophylline , có thể kích thích thận và cản trở quá trình đào thải rượu qua nước tiểu. Khi độc tố không được thải ra đúng cách, thận phải chịu áp lực lớn hơn, lâu ngày dẫn đến suy giảm chức năng.

Không kiểm soát tốt bệnh tiểu đường

Bệnh tiểu đường là nguyên nhân phổ biến nhất của bệnh thận. Khoảng một nửa số người mắc bệnh tiểu đường không biết mình mắc bệnh tiểu đường. Khoảng một nửa số người mắc bệnh tiểu đường bị tổn thương thận, nhưng điều này có thể được ngăn ngừa hoặc hạn chế nếu bệnh tiểu đường được kiểm soát tốt.

Làm gì để phòng nguy cơ suy thận?

Ảnh minh họa.

- Duy trì lối sống lành mạnh, uống đủ nước lọc, hạn chế nước ngọt và đồ uống công nghiệp.

- Ăn nhạt, hạn chế thực phẩm chế biến sẵn, cân đối giữa đạm động vật và đạm thực vật, đồng thời kiểm soát tốt đái tháo đường và tăng huyết áp nếu mắc bệnh.

- Khám sức khỏe định kỳ để phát hiện sớm bệnh thận thay vì chỉ đi khám khi có triệu chứng.

- Không tự ý sử dụng thuốc, thực phẩm chức năng hay thuốc đông y không rõ nguồn gốc.

- Cần tập thể dục thường xuyên, duy trì cân nặng hợp lý.

- Điều trị triệt để các nhiễm khuẩn thông thường để hạn chế nguy cơ làm nặng thêm các bệnh lý cầu thận, trong đó có viêm cầu thận IgA. Với gia đình có người mắc bệnh thận mạn hoặc viêm cầu thận IgA, các thành viên cùng huyết thống nên tầm soát chức năng thận định kỳ.