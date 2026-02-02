Mới nhất
5 tín hiệu buổi sáng cho thấy cơ thể đang 'kêu cứu' vì ung thư

Thứ hai, 07:45 02/02/2026 | Sống khỏe
Mai Anh
Mai Anh
GĐXH - Buổi sáng là thời điểm cơ thể "thật thà" nhất sau một đêm nghỉ ngơi. Không còn tác động của ăn uống, vận động hay căng thẳng ban ngày, nhiều dấu hiệu bất thường nếu xuất hiện vào lúc vừa thức dậy có thể phản ánh khá rõ tình trạng sức khỏe bên trong. Trong đó, có những biểu hiện được cảnh báo là liên quan tới ung thư ở giai đoạn sớm, đặc biệt nếu lặp đi lặp lại nhiều ngày.

5 dấu hiệu buổi sáng cho thấy cơ thể có thể đang 'kêu cứu' vì ung thư - Ảnh 1.Ngủ đủ tiếng nhưng vẫn mệt rã rời: Cảnh báo giấc ngủ 'vỡ vụn' âm thầm tàn phá não bộ và sức khỏe toàn thân

GĐXH - Nhiều người nằm trên giường suốt cả đêm nhưng sáng dậy vẫn uể oải, đầu óc lơ mơ, trí nhớ kém, người nặng nề. Không ít trường hợp tưởng mình mất ngủ, nhưng thực chất đang mắc một vấn đề nguy hiểm hơn: giấc ngủ bị ngắt quãng, vỡ vụn.

Sau một đêm dài, cơ thể bước vào buổi sáng với trạng thái ổn định nhất. Chính vì vậy, y học cho rằng nhiều bệnh lý – trong đó có ung thư – có thể "lộ diện" qua những thay đổi bất thường khi mới ngủ dậy. Dưới đây là 5 biểu hiện vào buổi sáng cần đặc biệt lưu ý, nhất là khi chúng xuất hiện thường xuyên và không có lý do rõ ràng.

5 dấu hiệu buổi sáng cho thấy cơ thể có thể đang 'kêu cứu' vì ung thư - Ảnh 2.

Ảnh minh họa

5 biểu hiện vào buổi sáng cần lưu ý có thể là dấu hiệu của ung thư

Buổi sáng xuất hiện chảy máu bất thường

Khi đánh răng vào buổi sáng, nếu bạn thường xuyên bị chảy máu chân răng nhiều, khó cầm máu và tình trạng này kéo dài, đừng vội quy cho "nóng trong người". Đây có thể là dấu hiệu cảnh báo ung thư khoang miệng.

Ngoài ra, các dạng chảy máu bất thường khác vào buổi sáng cũng cần được chú ý. Ho ra máu có thể liên quan tới ung thư phổi; tiểu ra máu có thể là dấu hiệu của ung thư bàng quang hoặc thận; còn đi ngoài ra máu lại gợi ý nguy cơ ung thư đại trực tràng. Với phụ nữ, nếu xuất hiện chảy máu âm đạo ngoài kỳ kinh hoặc khí hư bất thường, cần cảnh giác với ung thư cổ tử cung, ung thư nội mạc tử cung.

Mệt mỏi kéo dài ngay từ khi vừa thức dậy

Một đêm ngủ đủ giấc nhưng sáng dậy vẫn uể oải, đầu óc nặng nề, cảm giác như chưa hề được nghỉ ngơi, thậm chí chỉ vận động nhẹ cũng thấy hụt hơi – đây không đơn thuần là thiếu ngủ.

Nhiều loại ung thư, đặc biệt là ung thư dạ dày, ung thư đại trực tràng, có thể "cướp" dinh dưỡng của cơ thể, khiến năng lượng suy giảm rõ rệt. Trong khi đó, ung thư phổi có thể làm giảm khả năng trao đổi oxy, dẫn đến tình trạng mệt mỏi, tức ngực, khó thở rõ rệt vào buổi sáng.

5 dấu hiệu buổi sáng cho thấy cơ thể có thể đang 'kêu cứu' vì ung thư - Ảnh 3.

Ảnh minh họa

Đau đầu dữ dội kèm nôn vọt khi vừa ngủ dậy

Nếu sáng sớm thường xuyên xuất hiện đau đầu dữ dội, kèm theo nôn vọt, mờ mắt hoặc nhìn không rõ, cần hết sức cảnh giác. Đây là những dấu hiệu điển hình của tình trạng tăng áp lực nội sọ, trong đó u não là một nguyên nhân thường gặp.

Ban đêm, quá trình hồi lưu máu tĩnh mạch trong não chậm lại khiến áp lực nội sọ tăng cao hơn. Vì vậy, triệu chứng đau đầu thường rõ nhất vào buổi sáng, đặc biệt khi khối u chèn ép dây thần kinh thị giác.

Thay đổi bất thường trong đi ngoài, đi tiểu buổi sáng

Thông thường, số lần đi đại tiện hợp lý là trên 3 lần mỗi tuần và không quá 3 lần mỗi ngày. Nếu buổi sáng bạn nhận thấy thói quen đại tiện thay đổi, phân lẫn máu, hoặc tiêu chảy xen kẽ táo bón kéo dài, cần nghĩ tới nguy cơ ung thư đại trực tràng.

Với đường tiết niệu, các biểu hiện như tiểu buốt, tiểu rắt, nước tiểu đục, có mùi lạ hoặc lẫn máu, đau khi đi tiểu vào buổi sáng có thể liên quan tới ung thư bàng quang, ung thư tuyến tiền liệt.

Ho kéo dài vào buổi sáng, không thuyên giảm

Ho nhẹ thoáng qua sau khi ngủ dậy có thể là phản xạ bình thường. Tuy nhiên, nếu là ho khan kéo dài, ho có đờm lẫn máu, dùng thuốc thông thường không đỡ, kèm theo tức ngực, khó thở, cần đặc biệt cảnh giác với ung thư phổi.

Khi bệnh tiến triển, cơn ho buổi sáng thường nặng dần. Trong trường hợp này, người bệnh nên đi khám sớm và chụp CT phổi để kiểm tra.

5 dấu hiệu buổi sáng cho thấy cơ thể có thể đang 'kêu cứu' vì ung thư - Ảnh 4.

Ảnh minh họa

Không phải cứ có dấu hiệu bất thường là đồng nghĩa với ung thư, nhưng cơ thể luôn phát tín hiệu khi có vấn đề. Điều quan trọng là không chủ quan, cũng không hoảng loạn. Nếu các biểu hiện trên lặp lại nhiều ngày, hãy đi khám sớm để được tầm soát kịp thời. Y học hiện đại cho phép phát hiện và điều trị ung thư hiệu quả hơn rất nhiều khi bệnh còn ở giai đoạn sớm.

5 dấu hiệu buổi sáng cho thấy cơ thể có thể đang 'kêu cứu' vì ung thư - Ảnh 5.Suy thận tiến triển rất nhanh: 4 dấu hiệu cảnh báo cho người tiểu đường

GĐXH - Tiểu đường là một căn bệnh mãn tính không chỉ ảnh hưởng đến lượng đường trong máu mà còn tàn phá thầm lặng các cơ quan, đặc biệt là thận, dẫn đến suy thận rất nhanh.

