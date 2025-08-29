Xuyên đêm mật phục sau vụ nhiều cây thông ở Huế bị 'đầu độc'

Ông Lê Ngọc Tuấn, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm TP Huế cho biết, trong đêm 28/8, lực lượng Hạt Kiểm lâm khu vực Trung tâm và Công ty TNHH Nhà nước MTV Lâm nghiệp Tiền Phong (Công ty Lâm nghiệp Tiền Phong) tiếp tục triển khai lực lượng mật phục nhằm phối hợp bắt quả tang đối tượng có hành vi "đầu độc" cây thông.

"Việc tăng cường kiểm tra, mật phục diễn ra sau khi xảy ra hiện tượng cây thông bị "đầu độc", dù vậy đến nay vẫn chưa phát hiện kẻ có hành vi vi phạm", ông Lê Ngọc Tuấn nói.

Những vết đục lỗ ở thân cây thông.

Trước đó, lực lượng bảo vệ rừng thuộc Công ty lâm nghiệp Tiền Phong phát hiện 120 cây thông, trồng từ năm 1980 và 1994, bị kẻ xấu đục lỗ trên thân rồi đổ thuốc độc.

Theo ông Lê Ngọc Tuấn, ngay sau khi nhận phản ánh từ chủ rừng, Chi cục Kiểm lâm chỉ đạo lực lượng tiến hành kiểm tra, xác minh. Qua đó, lực lượng chức năng ghi nhận cây thông tại khoảnh 4, 5 tiểu khu 155 vàng lá, chết khô..., gây thiệt hại tài sản rừng.

Sau khi bị đục lỗ, thông héo lá và chết.

"Các đối tượng khoan lỗ nhỏ khoảng 3cm sau đó đổ hóa chất vào gốc cây thông. Sau đó vài ngày, cây xảy ra tình trạng vàng lá và chết. Đây là hành vi hủy hoại tài sản rất nghiêm trọng, hiện chúng tôi hoàn tất các hồ sơ về tin báo tố giác tội phạm và chuyển cơ quan công an thụ lý điều tra theo quy định", ông Tuấn thông tin.

Lãnh đạo Chi cục Kiểm lâm TP Huế cho hay, trước những vụ việc "đầu độc cây thông", đơn vị đang triển khai nhiều giải pháp để quản lý, bảo vệ.

Lực lượng chức năng triển khai phương án kiểm tra, mật phục vào ban đêm.

Việc mật phục nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn hành vi vi phạm.

Trong đó, xây dựng kế hoạch tăng cường kiểm tra, hàng đêm cử lực lượng mặc thường phục kiểm tra các khu vực; phối hợp với công an, UBND phường Thủy Xuân để củng cố hồ sơ, triển khai quản lý, bảo vệ.

Chi cục Kiểm lâm cũng đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục pháp luật vì đây là khu rừng thông cảnh quan để phát triển du lịch. Ngoài ra, phối hợp bảo vệ hiện trường để phục vụ cho công tác điều tra sau này.

Một giải pháp đang được nghiên cứu triển khai đó là ứng dụng công nghệ thông tin cụ thể là đặt bẫy ảnh để giám sát vào ban đêm, tuy nhiên phương án này được cho là có nhiều rủi ro vì rất dễ mất thiết bị.

Tại các cây thông được cắm biển cấm phá hoại.

Theo tìm hiểu của phóng viên, đây không phải là lần đầu tiên xảy ra hiện tượng rừng thông tại địa bàn phường Thủy Xuân bị "đầu độc". Trước đó, vào tháng 6/2025 tại các tiểu khu thuộc diện tích rừng của Công ty lâm nghiệp Tiền Phong cũng ghi nhận cây thông bị đục lỗ, đổ hóa chất.

Theo ông Lê Ngọc Tuấn, ngành Kiểm lâm ban hành nhiều văn bản siết chặt công tác quản lý, bảo vệ rừng đặc dụng, phòng hộ, đồng thời ngăn chặn tình trạng chặt phá, bóc vỏ cây thông. Đồng thời, chỉ đạo các Hạt Kiểm lâm tăng cường kiểm tra, giám sát nhằm phát hiện, xử lý nghiêm hành vi vi phạm.