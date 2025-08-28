Ban quản lý dự án lên tiếng vụ hàng loạt ngôi mộ ở Huế bị cắm cọc gỗ đánh số

Chiều 28/8, Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng khu vực 1, UBND TP Huế (gọi tắt Ban QLDA) cung cấp thông tin liên quan phản ánh về việc cắm cọc gỗ đánh số tại các phần mộ thuộc khu vực chùa Thiên Mụ, trong quá trình thu hồi đất để triển khai dự án Bảo tồn, tu bổ và tôn tạo hệ thống Kinh thành Huế, giai đoạn 2 (gọi tắt dự án).

Theo Ban QLDA, dự án được UBND tỉnh Thừa Thiên Huế (nay là TP Huế) phê duyệt ngày 25/12/2024, nhằm di dời dân cư, giải phóng mặt bằng tại 16 khu vực di tích, trong đó có khu vực chùa Thiên Mụ.

Sau phản ánh, cọc gỗ đánh số được tháo khỏi các phần mộ.

Ngày 23/5/2025, UBND quận Phú Xuân (cũ) ban hành thông báo thu hồi đất để thực hiện dự án. Sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, Ban QLDA Đầu tư xây dựng khu vực 1 được UBND TP Huế giao làm chủ đầu tư, tiếp tục triển khai dự án.

Trong quá trình triển khai, Ban QLDA phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức cắm thẻ mộ để thống kê số lượng mồ mả bị ảnh hưởng tại khu vực chùa Thiên Mụ, với tổng số khoảng 750 ngôi mộ.

Ngày 21/8, Ban QLDA ra thông báo về việc đăng ký, kê khai mồ mả (thời gian từ ngày ban hành đến hết 29/8), đồng thời gửi UBND phường Kim Long để niêm yết công khai.

Đến 13h10 ngày 27/8, Ban QLDA nhận phản ánh nên trao đổi với UBND phường Kim Long để xử lý. Lúc 15h cùng ngày, tiến hành rà soát toàn bộ phạm vi cắm cọc gỗ để khắc phục. Tổng số cọc gỗ xử lý khắc phục là 25 mộ, khuôn viên mộ trên tổng số khoảng 750 mộ được cắm.

Hình ảnh cọc gỗ đóng lên các phần mộ. Ảnh: Thái Kim Lan.

Theo Ban QLDA, việc triển khai đảm bảo các thủ tục để thực hiện công tác giải phóng mặt bằng theo quy định, tuy nhiên việc một số cọc được cắm có vị trí chưa phù hợp. Ngay khi nhận được thông tin, lãnh đạo Ban QLDA chủ động xử lý và hoàn thành lại việc cắm.

Ban QLDA nhận thức sâu sắc mộ chí là nơi linh thiêng, gắn liền với tín ngưỡng và tâm linh của người dân Huế, cần được tôn trọng, do đó thành thật xin lỗi vì sự sơ suất và thiếu nhạy cảm trong quá trình thực hiện đã để xảy ra sự việc đáng tiếc.

Hiện Ban QLDA tổ chức họp rà soát, nhắc nhở trong đơn vị cũng như chấn chỉnh về công tác giải phóng mặt bằng đối với công tác di dời mồ mả. Đồng thời, cam kết sẽ hết sức thận trọng, rút kinh nghiệm xử lý, không để tái diễn và mong tiếp tục nhận được sự cảm thông, chia sẻ của cộng đồng để dự án được thực hiện hiệu quả.

Như Gia đình và Xã hội thông tin, trước đó, người dân phản ánh hàng loạt lăng mộ phía sau chùa Thiên Mụ bị đóng cọc gỗ ghi số thứ tự ngay trên phần huyệt mộ, gây phản cảm.

Lãnh đạo UBND phường Kim Long cho biết, việc kiểm kê, đóng cọc do Ban Quản lý dự án đầu tư khu vực 1 triển khai. Sau khi nhận thông tin phản ánh, phường có ý kiến và hiện đơn vị này đang khắc phục, xin lỗi người dân.

Tại họp báo thường kỳ tháng 8, ông Trần Hữu Thùy Giang, Chánh Văn phòng UBND TP Huế cho biết, sau khi nhận thông tin đã yêu cầu đơn vị thực hiện xử lý vì cách làm trên là không phù hợp.

