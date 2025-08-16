Y học hạt nhân giúp ghi hình khối u di căn và tiêu diệt tế bào ung thư
Trong ung thư, các dược chất phóng xạ vừa tham gia chẩn đoán và triệt tiêu luôn tế bào ác tính, mang lại cơ hội mới cho người bệnh.
Tại Hội nghị khoa học “Cập nhật tiến bộ trong Ung thư và Y học hạt nhân” do Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) tổ chức ngày 16/8, các chuyên gia đã chia sẻ những bước tiến đột phá trong việc ứng dụng y học hạt nhân, mở ra hy vọng mới cho bệnh nhân ung thư.
Theo Phó giáo sư Đào Xuân Cơ, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, ung thư là một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu toàn cầu và tại Việt Nam. Số liệu từ GLOBOCAN 2022 cho thấy, mỗi năm Việt Nam ghi nhận hơn 182.000 ca mắc mới và hơn 122.000 ca tử vong do ung thư. Các loại ung thư phổ biến như phổi, gan, vú, dạ dày và đại trực tràng tiếp tục chiếm tỷ lệ tử vong cao. Trước thực trạng này, việc áp dụng các kỹ thuật tiên tiến để chẩn đoán sớm, điều trị trúng đích và theo dõi hiệu quả đang trở thành xu hướng tất yếu.
Phó giáo sư Đào Xuân Cơ cho biết, y học hạt nhân đóng vai trò quan trọng trong cuộc chiến chống ung thư nhờ khả năng chẩn đoán sớm và điều trị hiệu quả. Các kỹ thuật ghi hình chức năng như PET/CT, SPECT/CT và SPECT giúp đánh giá chuyển hóa tế bào ung thư ngay cả khi chưa xuất hiện tổn thương hình thái, từ đó phát hiện di căn sớm và chính xác.
Đặc biệt, các liệu pháp phóng xạ nhắm đích như I-131, Lu-177 hay phương pháp theranostic (sử dụng cùng một phân tử để vừa ghi hình vừa điều trị) mang lại hiệu quả vượt trội. Nhờ vậy, y học hạt nhân không chỉ giúp cá thể hóa phác đồ điều trị mà còn tối ưu hóa hiệu quả cho từng bệnh nhân dựa trên đặc điểm sinh học của khối u.
Phó giáo sư Phạm Cẩm Phương, Giám đốc Trung tâm Y học hạt nhân và Ung bướu, Bệnh viện Bạch Mai, nhấn mạnh y học hạt nhân không chỉ giới hạn trong ung thư mà còn có ứng dụng rộng rãi trong các lĩnh vực như tim mạch, nội tiết và thần kinh. Riêng trong ung thư, các tiến bộ ngày càng được mở rộng. Hệ thống PET/CT đã được sử dụng tại Việt Nam hơn một thập kỷ, hỗ trợ chẩn đoán chính xác giai đoạn bệnh, đánh giá hiệu quả điều trị và phát hiện di căn. Ngoài ra, y học hạt nhân còn được ứng dụng để chẩn đoán và điều trị sa sút trí tuệ, mang lại giá trị lớn trong y khoa hiện đại.
Một ví dụ điển hình là việc sử dụng I-131 trong điều trị ung thư tuyến giáp. Dược chất này vừa ghi hình để chẩn đoán giai đoạn bệnh và các tổn thương di căn (phổi, xương) sau phẫu thuật, vừa phát ra tia bức xạ để tiêu diệt tế bào ung thư. Bệnh nhân uống một liều thuốc I-131 khi vào cơ thể đoán chính xác vị trí di căn và điều trị trực tiếp các tổn thương di căn này. Nhờ đó, ung thư tuyến giáp thể biệt hóa, dù đã di căn, vẫn có khả năng được điều trị hiệu quả.
Bên cạnh đó, y học hạt nhân còn phát triển nhiều dược chất phóng xạ khác, như cấy hạt phóng xạ I-125 trong điều trị ung thư tuyến tiền liệt ở giai đoạn sớm hay sử dụng Y-90 cho ung thư biểu mô tế bào gan và di căn gan.
Các phương pháp xạ trị chiếu trong này có ưu điểm tia phóng xạ này có tầm chạy ngắn, chỉ vài milimet, giúp tiêu diệt tế bào ác tính với tổ chức liều chiếu xạ cao nhưng liều bức xạ xung quanh thấp không gây tổn thương đến các mô lành xung quanh.
Những tiến bộ này đã được ứng dụng rộng rãi tại nhiều quốc gia và đang từng bước được triển khai tại Việt Nam, hứa hẹn nâng cao chất lượng điều trị ung thư trong nước.
Với những bước tiến vượt bậc, y học hạt nhân không chỉ mang lại hy vọng cho bệnh nhân ung thư mà còn mở ra một kỷ nguyên mới trong điều trị các bệnh lý phức tạp, hướng tới mục tiêu cá thể hóa và tối ưu hóa hiệu quả điều trị.
Nhân viên y tế trèo lên băng ca đang di chuyển, ép tim cứu người giữa phốSống khỏe - 2 giờ trước
Hai người đang làm việc bất ngờ bị điện giật, một nạn nhân ngưng tim đã được cấp cứu ngay trên đường phố ở Quảng Trị.
Diễn viên Lan Phương đau đớn nhập viện sau ly hôn: Căn bệnh cô mắc phải nguy hiểm thế nào?Bệnh thường gặp - 2 giờ trước
GĐXH - Diễn viên Lan Phương chia sẻ hình ảnh đau đớn, phải nhờ đến nhân viên y tế hỗ trợ khi đến bệnh viện cùng tình trạng sức khoẻ xuống dốc nghiêm trọng.
Cảnh báo: U tuyến giáp lành tính mà gặp dấu hiệu này là phải đi khám gấpBệnh thường gặp - 5 giờ trước
GĐXH - U tuyến giáp khi phát triển lớn có thể gây chèn ép đường thở, thực quản và ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe người bệnh.
Gan sạch, cơ thể khỏe nhờ 6 cách thải độc đơn giản, ai cũng làm đượcSống khỏe - 8 giờ trước
GĐXH - Uống nước là nhu cầu hàng ngày của mọi người. Tuy nhiên họ không biết rằng đây chính là phương pháp thải độc gan dễ thực hiện mà đem lại hiệu quả cao nhất.
Uống nước mía kiểu này cực tốt cho sức khỏe không phải ai cũng biếtSống khỏe - 9 giờ trước
Nước mía là thức uống giải khát tuyệt vời, đặc biệt trong những ngày hè oi ả. Tuy nhiên, việc uống nước mía không đúng cách có thể gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe. Dưới đây là 5 cách uống nước mía thông minh, vừa giúp bạn tận hưởng trọn vẹn hương vị thơm ngon, vừa đảm bảo sức khỏe.
Bất ngờ với 7 loại thực phẩm ‘cứu nguy’ vòng 1, giảm nguy cơ ung thư vú đến khó tinSống khỏe - 10 giờ trước
GĐXH - Chỉ cần bổ sung đúng 7 loại thực phẩm này, bạn đã giúp cơ thể giảm nguy cơ ung thư vú và giữ sức khỏe vòng 1 bền lâu.
Hóa ra đây là những nhóm thực phẩm làm tăng nguy cơ ung vú mà hàng triệu người vẫn ăn hàng ngàyBệnh thường gặp - 21 giờ trước
GĐXH - Nhiều món ăn tưởng chừng vô hại lại tiềm ẩn nguy cơ ung thư vú. Đây là 6 nhóm thực phẩm các chuyên gia khuyên nên hạn chế để bảo vệ sức khỏe.
Không biết bị đái tháo đường, người đàn ông nhập viện với biến chứng nặngSống khỏe - 22 giờ trước
GĐXH - Tại bệnh viện, các kết quả xét nghiệm máu cho thấy đường huyết bệnh nhân đã tăng từ rất lâu trước đó mà không được phát hiện và đang có dấu hiệu tổn thương chức năng thận.
Trẻ em từ 6 tuần tuổi ở Việt Nam được chủng ngừa vắc xin não mô cầuSống khỏe - 23 giờ trước
Ngày 15/8, Hệ thống Tiêm chủng VNVC ra mắt vắc xin não mô cầu mới phòng 4 nhóm huyết thanh não mô cầu A, C, W, Y gây viêm màng não, nhiễm khuẩn huyết nguy hiểm, bảo vệ trẻ sớm từ 6 tuần tuổi và người lớn.
Người phụ nữ đang khỏe mạnh bất ngờ phát hiện u thận 'khổng lồ' từ dấu hiệu nhiều người Việt mắc phảiBệnh thường gặp - 1 ngày trước
GĐXH - Thấy đau tức vùng bụng bên trái, nữ bệnh nhân 68 tuổi đi khám thì bất ngờ được phát hiện có khối u thận khổng lồ, dù trước đó bà chưa từng phát hiện bệnh lý gì.
Người mẹ 32 tuổi bị ung thư vú giai đoạn cuối: Hồi chuông cảnh tỉnh cho phụ nữ trẻBệnh thường gặp
GĐXH - Câu chuyện chiến đấu gan góc của chị Hà Thu - người phụ nữ 32 tuổi với căn bệnh ung thư di căn là hồi chuông báo động để phụ nữ trẻ đừng lơ là với sức khỏe của mình.