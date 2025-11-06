1 món rau “nhớt như dầu” nhưng người Nhật lại thích vì giúp trẻ lâu và ngừa ung thư, ở Việt Nam chợ nào cũng có
Trong mâm cơm Nhật luôn có một món rau "nhớt nhớt" tưởng chừng đơn sơ nhưng lại là "vũ khí bí mật" giúp họ duy trì làn da căng mịn, vóc dáng gọn gàng và phòng chống bệnh tật.
Nếu hỏi quốc gia nào sống thọ nhất hành tinh, câu trả lời vẫn là Nhật Bản. Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), tuổi thọ trung bình của người Nhật vượt trội toàn cầu. Bí quyết không chỉ nằm ở y học hiện đại mà chủ yếu đến từ thói quen ăn uống khoa học – chiếm tới 75% yếu tố quyết định sức khỏe, theo các chuyên gia.
Trong mâm cơm Nhật luôn có một món rau "nhớt nhớt" tưởng chừng đơn sơ nhưng lại là "vũ khí bí mật" giúp họ duy trì làn da căng mịn, vóc dáng gọn gàng và phòng chống bệnh tật. Đó chính là rau mồng tơi – loại rau rẻ tiền, dễ mua ở bất kỳ chợ Việt nào.
Vì sao người Nhật "nghiện" rau mồng tơi?
Từ xa xưa, rau mồng tơi không chỉ dùng để ăn mà còn được ứng dụng nhiều để chữa bệnh. Trong Đông y, loại rau này có tính hàn, vị chua giúp lợi tiểu, giải độc, tán nhiệt, làm đẹp da, trị mụn nhọt, rôm sảy cực tốt.
Dù vị nhầy không phải ai cũng thích, người Nhật vẫn duy trì ăn đều đặn vì những lợi ích đã được khoa học chứng minh:
1. Giải độc – giảm béo – kiểm soát cholesterol
Chất nhầy trong mồng tơi chính là pectin – một loại chất xơ hòa tan. Khi vào ruột, pectin "bọc" cholesterol xấu, ngăn hấp thu vào máu và đẩy ra ngoài theo đường tiêu hóa.
Theo Tiến sĩ Renita D'Souza - cử nhân tại Đại học Khoa học Y tế Rajiv Gandhi (Ấn Độ), chất nhầy đặc trưng của mồng tơi được gọi là pectin, có tác dụng nhuận tràng, hạ nhiệt, giảm béo và chống béo phì. Chính vì vậy, người Nhật thường dùng loại rau này khi ăn kiêng, chưa kể còn đặc biệt thích hợp cho những người bị mỡ trong máu và đường huyết cao.
Tiến sĩ Renita cũng cho biết, chất nhầy pectin có khả năng hấp thụ cholesterol, khi đi vào cơ thể sẽ khóa màng và bám ở thành ruột. Nhờ vậy mà cholesterol không thể đi vào máu mà theo đường đại tiện thải ra ngoài, giúp bạn ngừa bệnh và giảm cân hiệu quả. Phụ nữ Nhật rất chuộng món này để ăn khi đói bụng.
2. Da đẹp, trẻ lâu từ bên trong
Mồng tơi giàu vitamin A, C, canxi và chất chống oxy hóa. Những dưỡng chất này kích thích sản sinh collagen, cải thiện tuần hoàn máu dưới da, giúp da mịn màng, giảm khô nứt và lão hóa sớm.
Phụ nữ Nhật thường ăn mồng tơi trong 2-3 bữa/tuần để giữ vẻ tươi tắn dù ngoài 50.
3. Ngừa ung thư mạnh mẽ
Theo các nhà nghiên cứu tại Đại học Harvard, mồng tơi chứa carotenoid – hợp chất chống oxy hóa mạnh, có khả năng vô hiệu hóa gốc tự do, ngăn tế bào ung thư hình thành và lan rộng.
Đây là cách phòng bệnh "rẻ mà chất" mà nhiều người áp dụng hàng ngày.
4. Tốt cho mẹ bầu và trẻ nhỏ
Rau mồng tơi là nguồn cung cấp axit folic và sắt dồi dào, giúp ngăn ngừa khuyết tật ống thần kinh ở thai nhi và giảm nguy cơ thiếu máu cho mẹ bầu. Hợp chất saponin trong rau còn kích thích tiết sữa tự nhiên sau sinh, hỗ trợ nuôi con bằng sữa mẹ.
Với trẻ nhỏ, lượng vitamin A cao bảo vệ mắt khỏi tác hại từ màn hình điện tử, giảm nguy cơ suy giảm thị lực sớm. Chỉ cần 100–150g mỗi bữa, 2–3 lần/tuần, cả mẹ và bé đều nhận được dưỡng chất thiết yếu để phát triển khỏe mạnh.
Cách ăn rau mồng tơi đúng chuẩn
Lượng khuyến nghị: 300–400g/ngày (khoảng 1 nắm to).
Cách chế biến: Luộc, xào tỏi, nấu canh miso.
Kết hợp ngon: Với đậu phụ, nấm, cá nhỏ – tăng hấp thu dinh dưỡng.
Ai nên hạn chế ăn rau mồng tơi?
Mặc dù lợi ích vượt trội, không phải ai cũng nên "ăn thoải mái". Dưới đây là nhóm cần cẩn trọng:
Người bị sỏi thận: Rau chứa purin cao, dễ chuyển hóa thành axit uric, làm tình trạng sỏi nặng thêm.
Người đau dạ dày hoặc tiêu chảy thường xuyên: Chất xơ dồi dào có thể gây đầy hơi, khó tiêu, kích thích ruột hoạt động mạnh.
Lưu ý quan trọng khác khi ăn rau mồng tơi:
Tránh ăn sống hoặc để qua đêm – dễ sinh nitrite (chất gây ung thư).
Rửa sạch, ngâm nước muối 5–10 phút trước khi chế biến.
Không kết hợp với thịt bò: Làm giảm hiệu quả nhuận tràng của pectin.
Thực phẩm tự nhiên giúp kích hoạt khả năng 'đốt mỡ' của cơ thểSống khỏe - 3 giờ trước
GĐXH - Giảm mỡ không phải lúc nào cũng đồng nghĩa với ăn kiêng hay tập luyện kiệt sức. Chìa khóa thật sự đôi khi nằm ngay trong chính bữa ăn mỗi ngày của bạn. Chỉ cần lựa chọn đúng những thực phẩm giúp cơ thể kích hoạt khả năng đốt cháy năng lượng, bạn hoàn toàn có thể giữ được vóc dáng săn chắc, khỏe mạnh và tinh thần nhẹ nhõm hơn mỗi ngày.
Cách uống nước chanh ấm vào buổi sáng giúp thải độc, giảm cân và làm đẹp da hiệu quả nhấtSống khỏe - 4 giờ trước
GĐXH - Một ly nước chanh ấm pha cùng mật ong uống vào buổi sáng là thói quen của nhiều người để cải thiện sức khỏe.
Liên tiếp nhập viện vì viêm phổi khi trời lạnh: Dấu hiệu cảnh báo bệnh, người cao tuổi tuyệt đối không bỏ quaBệnh thường gặp - 17 giờ trước
GĐXH - Khi thời tiết chuyển lạnh, người cao tuổi là nhóm có nguy cơ cao mắc các bệnh như viêm phổi, do giảm sức đề kháng và rối loạn điều hòa thân nhiệt.
Phẫu thuật giúp người phụ nữ thoát khỏi 20 năm đau nửa đầuBệnh thường gặp - 20 giờ trước
Suốt hơn 20 năm sống trong đau đớn vì chứng đau nửa đầu mãn tính, nữ bệnh nhân được “giải thoát” nhờ phương pháp phẫu thuật đặc biệt tại bệnh viện Nhân dân 115.
Cảnh báo 'cơn sóng ngầm' suy dinh dưỡng ở trẻ dưới 5 tuổi: 3 việc cha mẹ cần làm ngay để con không thấp còi, kém sứcMẹ và bé - 21 giờ trước
GĐXH - Nhìn những đứa trẻ cùng tuổi mà con mình lại còi hơn, ăn ít hơn, mẹ nào chẳng chạnh lòng. Nhưng ít ai biết rằng, tình trạng suy dinh dưỡng ở trẻ dưới 5 tuổi ảnh hưởng không chỉ đến cân nặng, chiều cao mà còn cả trí tuệ sau này.
Vinmec điều trị thành công ung thư tiền liệt tuyến nhờ phác đồ xạ trị mớiSống khỏe - 22 giờ trước
Bằng việc cập nhật và ứng dụng phác đồ xạ trị mới đang được triển khai tại Mỹ và châu Âu, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Times City đã điều trị thành công cho một bệnh nhân ung thư tiền liệt tuyến giai đoạn nguy cơ cao.
Hà Nội đẩy mạnh các hoạt động trong Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDSY tế - 1 ngày trước
GĐXH - Ngày 4/11, Phó Chủ tịch Thường trực UBND Thành phố Dương Đức Tuấn vừa ký ban hành Kế hoạch số 298/KH-UBND về Tổ chức hưởng ứng 35 năm Việt Nam ứng phó với HIV/AIDS, Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2025 và Ngày Thế giới phòng, chống AIDS 01/12.
Mùa đông ăn gì để da mặt sáng mịn? Bí kíp giữ da căng bóng mà không cần đến spaSống khỏe - 1 ngày trước
GĐXH - Trời lạnh làm da khô, xỉn màu, thiếu sức sống – nhưng bạn biết không, chỉ cần điều chỉnh nhẹ trong bữa ăn mỗi ngày, làn da có thể “hồi sinh” mịn màng trở lại. Cùng khám phá bí kíp ăn uống mùa đông giúp da mặt sáng mịn mà chuyên gia da liễu khuyên ai cũng nên biết!
Bệnh cảm cúm làm gì cho nhanh khỏi: 6 loại nước nên bổ sung thường xuyên để giảm ho, nghẹt mũiBệnh thường gặp - 1 ngày trước
GĐXH - Khi bị cúm, bạn nên uống nhiều nước lọc, nước trái cây giàu vitamin C (như cam, chanh), trà gừng, trà chanh mật ong... để bù nước, làm dịu cổ họng và tăng cường hệ miễn dịch
Nhiều trường hợp ở Khánh Hòa bị sán chó, người dân chủ động phòng bệnhSống khỏe - 1 ngày trước
Sau khi biết có không ít trường hợp ở Khánh Hòa bị sán chó phải đến bệnh viện khám và điều trị, nhiều người dân trên địa bàn đã chủ động phòng bệnh.
Mùa đông ăn gì để da mặt sáng mịn? Bí kíp giữ da căng bóng mà không cần đến spaSống khỏe
GĐXH - Trời lạnh làm da khô, xỉn màu, thiếu sức sống – nhưng bạn biết không, chỉ cần điều chỉnh nhẹ trong bữa ăn mỗi ngày, làn da có thể “hồi sinh” mịn màng trở lại. Cùng khám phá bí kíp ăn uống mùa đông giúp da mặt sáng mịn mà chuyên gia da liễu khuyên ai cũng nên biết!