Người đàn ông 60 tuổi ở Phú Thọ nhồi máu cơ tim cấp thừa nhận một sai lầm nhiều người Việt mắc phải
GĐXH - Chủ quan với cơn đau ngực, người đàn ông bất ngờ ngừng tuần hoàn ngoại viện do nhồi máu cơ tim cấp, rơi vào tình trạng nguy kịch với tiên lượng rất nặng.
Chủ quan với cơn đau ngực, người bệnh bị nhồi máu cơ tim diễn tiến nặng
Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ cho biết vừa cứu sống người bệnh N.C.Y. (60 tuổi, trú tại xã Yên Lãng, tỉnh Phú Thọ) bị ngừng tuần hoàn ngoại viện do nhồi máu cơ tim cấp.
Theo lời kể của gia đình, trước khi nhập viện, người bệnh vốn khỏe mạnh, không có bệnh lý nền đáng chú ý. Tại nhà, người bệnh đột ngột xuất hiện cơn đau tức ngực trái lan lên vai trái, kèm vã mồ hôi, cơn đau kéo dài khoảng 10 phút rồi tự hết. Do chủ quan, người bệnh không đi khám hay xử trí y tế.
Đến sáng hôm sau, cơn đau ngực tái phát dữ dội hơn, kéo dài, không thuyên giảm, gia đình nhanh chóng đưa người bệnh đến Trung tâm Y tế khu vực Lập Thạch. Tại đây, các bác sĩ chẩn đoán theo dõi nhồi máu cơ tim cấp và lập tức chuyển tuyến đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ để điều trị chuyên sâu.
Chạy đua giành sự sống cho bệnh nhân ngừng tuần hoàn trên đường chuyển viện
Trong quá trình vận chuyển, người bệnh đột ngột rơi vào tình trạng ngừng tuần hoàn. Nhân viên y tế phối hợp cùng người nhà tiến hành cấp cứu ngừng tuần hoàn ngay trên xe, sau đó quay lại Trung tâm Y tế Lập Thạch để tiếp tục hồi sức, đặt ống nội khí quản và khẩn trương chuyển người bệnh đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ.
Khi nhập viện, người bệnh trong tình trạng hôn mê sâu, thở qua bóng bóp nội khí quản, Glasgow 7 điểm, đồng tử hai bên co nhỏ, huyết áp phụ thuộc hoàn toàn vào thuốc vận mạch liều cao – tiên lượng cực kỳ nguy kịch.
Trước tình trạng đe dọa trực tiếp đến tính mạng, các bác sĩ nhanh chóng kích hoạt quy trình cấp cứu tối khẩn. Người bệnh được can thiệp đặt 1 stent động mạch LAD, giúp tái thông dòng máu nuôi tim.
Sau can thiệp mạch vành, người bệnh vẫn trong tình trạng sốc nặng, phù phổi cấp, suy tim rất nặng, người bệnh được áp dụng đồng bộ các biện pháp hồi sức chuyên sâu.
Sau 4 ngày điều trị tích cực, tình trạng người bệnh cải thiện rõ rệt: huyết áp ổn định, cắt hoàn toàn thuốc vận mạch, rút ống nội khí quản. Đến ngày thứ 7, người bệnh tỉnh táo hoàn toàn, tim đập đều, phổi thông khí tốt, có thể giao tiếp và ăn uống trở lại. Hiện sức khỏe người bệnh đã ổn định và được xuất viện.
Cảnh báo dấu hiệu nhồi máu cơ tim, tuyệt đối không chủ quan
TS.BS Hà Thị Bích Vân – Trưởng khoa Hồi sức tích cực – Chống độc cho biết: Đây là trường hợp ngừng tuần hoàn ngoại viện do nhồi máu cơ tim cấp, tiên lượng ban đầu rất nặng. Thành công của ca bệnh đến từ việc người bệnh được cấp cứu kịp thời, can thiệp mạch vành nhanh chóng, hồi sức chuyên sâu, đặc biệt là sự phối hợp chặt chẽ giữa bệnh viện tuyến trên và tuyến dưới, cũng như giữa các chuyên khoa trong bệnh viện.
Qua trường hợp này, bác sĩ khuyến cáo người dân, đặc biệt là người trung niên và cao tuổi, khi xuất hiện các dấu hiệu như: Đau tức ngực, khó thở, vã mồ hôi, đau lan lên vai, cổ, tay trái... cần đến cơ sở y tế ngay lập tức, tuyệt đối không chủ quan, bởi chậm trễ trong nhồi máu cơ tim có thể dẫn đến ngừng tim, tử vong.
Nhiều người ăn dưa chuột, uống nước chanh bổ sung vitamin C hàng ngày nhưng có thể chưa biết loại rau quả này rất tốt cho thận, giảm nồng độ axit uric và nguy cơ sỏi thận.
GĐXH - Hiểu đúng bản chất, tốc độ lan rộng của tế bào ung thư sẽ giúp mỗi người chủ động phát hiện sớm, điều trị kịp thời và phòng bệnh hiệu quả.
GĐXH - Râu ngô thường bị coi là phần thừa khi chế biến bắp ngô, nhưng ít ai biết đây lại là vị thuốc quen thuộc trong y học cổ truyền. Nếu sử dụng đúng cách, râu ngô có thể hỗ trợ lợi tiểu, cải thiện các vấn đề đường tiết niệu và sỏi thận, tuy nhiên không phải ai cũng nên dùng tùy tiện.
GĐXH - Tuổi tác chỉ là những con số, nhưng diện mạo và tinh thần lại là sự lựa chọn của mỗi người. Bạn có bao giờ thắc mắc tại sao có những người dù đã bước sang tuổi xế chiều vẫn toát lên vẻ trẻ trung, linh hoạt và đầy sức sống? Câu trả lời không nằm ở những liệu trình làm đẹp đắt đỏ, mà nằm ở 8 thói quen sinh hoạt và tu dưỡng nội tâm "tinh túy" dưới đây.
Dù nam giới vẫn là nhóm có tỷ lệ mắc ung thư cao hơn, song tốc độ gia tăng ca bệnh lại đang diễn ra nhanh hơn rõ rệt ở phụ nữ. Để phòng tránh, chị em nên làm ngay 5 việc này.
Nhiều người hay nói đùa rằng phụ nữ sau 40 tuổi "hít khí trời cũng béo". Hóa ra, có sự thật phía sau tình trạng dễ tăng nhưng khó giảm cân này.
GĐXH - Từ cảm giác mệt mỏi, đau đầu gối khi chơi cầu lông, bé trai nhanh chóng rơi vào tình trạng yếu liệt nửa người do đột quỵ nhồi máu não hiếm gặp.
GĐXH - Chỉ từ một cơn đau ngực tưởng thoáng qua, người phụ nữ 78 tuổi ở Quảng Ninh rơi vào tình trạng nhồi máu cơ tim cấp, ngừng tim ngay trên bàn can thiệp.
GĐXH - Trái cây giàu vitamin, tốt cho sức khỏe là điều không phải bàn cãi. Thế nhưng với người có nồng độ axit uric cao, ăn trái cây không đúng loại, không đúng cách lại có thể khiến tình trạng gout và rối loạn chuyển hóa nặng hơn. Một số loại quả quen thuộc, vị ngọt dễ ăn nhưng lại tiềm ẩn nguy cơ làm axit uric tăng cao nếu sử dụng thường xuyên. Dưới đây là 5 loại trái cây người axit uric cao nên lưu ý để tránh "tốt hóa hại".
GĐXH - Giảm cân không có nghĩa là phải nhịn ăn hay cắt bỏ hoàn toàn chất béo. Một số loại hạt quen thuộc, giàu chất xơ và chất béo lành mạnh có thể giúp no lâu, hạn chế cơn thèm ăn và hỗ trợ kiểm soát cân nặng nếu dùng đúng cách. Dưới đây là 6 loại hạt được chuyên gia dinh dưỡng khuyến nghị nên bổ sung khi muốn giảm cân an toàn.
GĐXH - Ngứa da là hiện tượng cực kỳ phổ biến, khiến đa số chúng ta nghĩ ngay đến dị ứng, chàm hoặc do thời tiết. Tuy nhiên, y học lâm sàng đã phát hiện một loại ngứa da không đến từ kích ứng bên ngoài mà do tổn thương gan, đặc biệt là ung thư gan giai đoạn đầu gây ra.