Người đàn ông 60 tuổi ở Phú Thọ nhồi máu cơ tim cấp thừa nhận một sai lầm nhiều người Việt mắc phải

Chủ quan với cơn đau ngực, người bệnh bị nhồi máu cơ tim diễn tiến nặng

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ cho biết vừa cứu sống người bệnh N.C.Y. (60 tuổi, trú tại xã Yên Lãng, tỉnh Phú Thọ) bị ngừng tuần hoàn ngoại viện do nhồi máu cơ tim cấp.

Theo lời kể của gia đình, trước khi nhập viện, người bệnh vốn khỏe mạnh, không có bệnh lý nền đáng chú ý. Tại nhà, người bệnh đột ngột xuất hiện cơn đau tức ngực trái lan lên vai trái, kèm vã mồ hôi, cơn đau kéo dài khoảng 10 phút rồi tự hết. Do chủ quan, người bệnh không đi khám hay xử trí y tế.

Đến sáng hôm sau, cơn đau ngực tái phát dữ dội hơn, kéo dài, không thuyên giảm, gia đình nhanh chóng đưa người bệnh đến Trung tâm Y tế khu vực Lập Thạch. Tại đây, các bác sĩ chẩn đoán theo dõi nhồi máu cơ tim cấp và lập tức chuyển tuyến đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ để điều trị chuyên sâu.

Người bệnh được điều trị bằng các kỹ thuật cao, chuyên sâu tại bệnh viện. Ảnh: BVCC

Chạy đua giành sự sống cho bệnh nhân ngừng tuần hoàn trên đường chuyển viện

Trong quá trình vận chuyển, người bệnh đột ngột rơi vào tình trạng ngừng tuần hoàn. Nhân viên y tế phối hợp cùng người nhà tiến hành cấp cứu ngừng tuần hoàn ngay trên xe, sau đó quay lại Trung tâm Y tế Lập Thạch để tiếp tục hồi sức, đặt ống nội khí quản và khẩn trương chuyển người bệnh đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ.

Khi nhập viện, người bệnh trong tình trạng hôn mê sâu, thở qua bóng bóp nội khí quản, Glasgow 7 điểm, đồng tử hai bên co nhỏ, huyết áp phụ thuộc hoàn toàn vào thuốc vận mạch liều cao – tiên lượng cực kỳ nguy kịch.

Trước tình trạng đe dọa trực tiếp đến tính mạng, các bác sĩ nhanh chóng kích hoạt quy trình cấp cứu tối khẩn. Người bệnh được can thiệp đặt 1 stent động mạch LAD, giúp tái thông dòng máu nuôi tim.

Sau can thiệp mạch vành, người bệnh vẫn trong tình trạng sốc nặng, phù phổi cấp, suy tim rất nặng, người bệnh được áp dụng đồng bộ các biện pháp hồi sức chuyên sâu.

Sau 4 ngày điều trị tích cực, tình trạng người bệnh cải thiện rõ rệt: huyết áp ổn định, cắt hoàn toàn thuốc vận mạch, rút ống nội khí quản. Đến ngày thứ 7, người bệnh tỉnh táo hoàn toàn, tim đập đều, phổi thông khí tốt, có thể giao tiếp và ăn uống trở lại. Hiện sức khỏe người bệnh đã ổn định và được xuất viện.

Cảnh báo dấu hiệu nhồi máu cơ tim, tuyệt đối không chủ quan

TS.BS Hà Thị Bích Vân – Trưởng khoa Hồi sức tích cực – Chống độc cho biết: Đây là trường hợp ngừng tuần hoàn ngoại viện do nhồi máu cơ tim cấp, tiên lượng ban đầu rất nặng. Thành công của ca bệnh đến từ việc người bệnh được cấp cứu kịp thời, can thiệp mạch vành nhanh chóng, hồi sức chuyên sâu, đặc biệt là sự phối hợp chặt chẽ giữa bệnh viện tuyến trên và tuyến dưới, cũng như giữa các chuyên khoa trong bệnh viện.

Qua trường hợp này, bác sĩ khuyến cáo người dân, đặc biệt là người trung niên và cao tuổi, khi xuất hiện các dấu hiệu như: Đau tức ngực, khó thở, vã mồ hôi, đau lan lên vai, cổ, tay trái... cần đến cơ sở y tế ngay lập tức, tuyệt đối không chủ quan, bởi chậm trễ trong nhồi máu cơ tim có thể dẫn đến ngừng tim, tử vong.