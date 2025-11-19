10 bài viết kinh điển của Harvard Business Review: Tư duy mới cho một ngành đặc thù





Câu hỏi "Làm thế nào để một chuyên gia y tế trở thành nhà lãnh đạo thực thụ?" là vấn đề trung tâm được đặt ra trong cuốn "Quản trị và Lãnh đạo trong Y tế" (HBR's 10 Must Reads on Leadership for Healthcare), do Alpha Books phát hành lần đầu tiên tại Việt Nam. Ấn phẩm tập hợp 10 bài viết kinh điển của Harvard Business Review về quản trị và lãnh đạo, được tuyển chọn riêng cho lĩnh vực chăm sóc sức khỏe.

Bài viết mở đầu của cuốn sách - "Điều gì làm nên một nhà lãnh đạo?" - do Daniel Goleman, cha đẻ khái niệm Trí tuệ cảm xúc (Emotional Intelligence - EI), khẳng định: EQ quan trọng gấp đôi IQ trong việc tạo ra năng lực lãnh đạo bền vững.

Đó là người có thể lắng nghe đội ngũ y tế, tôn trọng tiếng nói của bệnh nhân, đồng thời giữ được sự tỉnh táo khi đưa ra quyết định trong khủng hoảng.

Ngoài Goleman, cuốn sách còn tập hợp các công trình nổi tiếng của Peter Drucker, John Kotter, Jim Collins, Robert Kaplan, Amy Edmondson… những người đã định hình tư duy quản trị hiện đại.

Ông Nguyễn Cảnh Bình, Chủ tịch HĐQT Alpha Books, cho biết: "Chúng tôi chọn xuất bản tuyển tập này không chỉ vì giá trị học thuật, mà vì tính ứng dụng thực tế. Ngành y Việt Nam đang bước vào giai đoạn cần những nhà lãnh đạo có tư duy hệ thống - biết kết nối con người, dữ liệu và mục tiêu xã hội".

Cuốn sách, theo ông Bình, là tài liệu tham khảo hữu ích cho các lãnh đạo bệnh viện, cán bộ quản lý y tế, và cả sinh viên, học viên cao học ngành quản trị bệnh viện, y tế công cộng.

"Quản trị và Lãnh đạo trong Y tế" cho thấy: Lãnh đạo không chỉ là ra quyết định, mà là tạo ra môi trường nơi mọi người có thể thực hiện công việc tốt nhất của mình.

Trong môi trường y tế, điều đó có nghĩa là tạo ra một tổ chức biết lắng nghe, học hỏi và liên tục cải tiến - vì sự an toàn của bệnh nhân và sự phát triển của nhân viên. Bác sĩ Thomas H. Lee kết luận trong lời dẫn: "Các nhà lãnh đạo y tế phải vừa giữ được tầm nhìn xa, vừa cảnh giác với nguy cơ ở ngay trước mắt. Họ không chỉ điều hành bệnh viện, mà còn đang điều hành niềm tin của xã hội vào y học".

Với độ dày 364 trang, nội dung được biên dịch và hiệu đính công phu, "Quản trị và Lãnh đạo trong Y tế" không chỉ là một tập hợp lý thuyết mà còn là bản đồ định hướng cho những ai đang hoạt động trong hệ thống chăm sóc sức khỏe.