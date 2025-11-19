10 bài viết kinh điển của Harvard Business Review: Tư duy mới cho một ngành đặc thù
GĐXH - "Quản trị và Lãnh đạo trong Y tế" là ấn phẩm tập hợp 10 bài viết kinh điển của Harvard Business Review về quản trị và lãnh đạo, được tuyển chọn riêng cho lĩnh vực chăm sóc sức khỏe.
Câu hỏi "Làm thế nào để một chuyên gia y tế trở thành nhà lãnh đạo thực thụ?" là vấn đề trung tâm được đặt ra trong cuốn "Quản trị và Lãnh đạo trong Y tế" (HBR's 10 Must Reads on Leadership for Healthcare), do Alpha Books phát hành lần đầu tiên tại Việt Nam. Ấn phẩm tập hợp 10 bài viết kinh điển của Harvard Business Review về quản trị và lãnh đạo, được tuyển chọn riêng cho lĩnh vực chăm sóc sức khỏe.
Bài viết mở đầu của cuốn sách - "Điều gì làm nên một nhà lãnh đạo?" - do Daniel Goleman, cha đẻ khái niệm Trí tuệ cảm xúc (Emotional Intelligence - EI), khẳng định: EQ quan trọng gấp đôi IQ trong việc tạo ra năng lực lãnh đạo bền vững.
Đó là người có thể lắng nghe đội ngũ y tế, tôn trọng tiếng nói của bệnh nhân, đồng thời giữ được sự tỉnh táo khi đưa ra quyết định trong khủng hoảng.
Ngoài Goleman, cuốn sách còn tập hợp các công trình nổi tiếng của Peter Drucker, John Kotter, Jim Collins, Robert Kaplan, Amy Edmondson… những người đã định hình tư duy quản trị hiện đại.
Ông Nguyễn Cảnh Bình, Chủ tịch HĐQT Alpha Books, cho biết: "Chúng tôi chọn xuất bản tuyển tập này không chỉ vì giá trị học thuật, mà vì tính ứng dụng thực tế. Ngành y Việt Nam đang bước vào giai đoạn cần những nhà lãnh đạo có tư duy hệ thống - biết kết nối con người, dữ liệu và mục tiêu xã hội".
Cuốn sách, theo ông Bình, là tài liệu tham khảo hữu ích cho các lãnh đạo bệnh viện, cán bộ quản lý y tế, và cả sinh viên, học viên cao học ngành quản trị bệnh viện, y tế công cộng.
"Quản trị và Lãnh đạo trong Y tế" cho thấy: Lãnh đạo không chỉ là ra quyết định, mà là tạo ra môi trường nơi mọi người có thể thực hiện công việc tốt nhất của mình.
Trong môi trường y tế, điều đó có nghĩa là tạo ra một tổ chức biết lắng nghe, học hỏi và liên tục cải tiến - vì sự an toàn của bệnh nhân và sự phát triển của nhân viên. Bác sĩ Thomas H. Lee kết luận trong lời dẫn: "Các nhà lãnh đạo y tế phải vừa giữ được tầm nhìn xa, vừa cảnh giác với nguy cơ ở ngay trước mắt. Họ không chỉ điều hành bệnh viện, mà còn đang điều hành niềm tin của xã hội vào y học".
Với độ dày 364 trang, nội dung được biên dịch và hiệu đính công phu, "Quản trị và Lãnh đạo trong Y tế" không chỉ là một tập hợp lý thuyết mà còn là bản đồ định hướng cho những ai đang hoạt động trong hệ thống chăm sóc sức khỏe.
Trúc Lam xin chồng đừng ly hôn, Đăng muốn giúp đỡ Mỹ AnhXem - nghe - đọc - 30 phút trước
GĐXH - Trong tập 45 "Gió ngang khoảng trời xanh", Mỹ Anh và Đăng đã hoàn tất thủ tục ly hôn và phân chia tài sản, còn Trúc Lam nói với Toàn rằng cô không đồng ý ly hôn.
Nam Giám đốc lọt Chung kết Tiếng hát Việt toàn cầu 2025: Hóa ra từng ẵm giải Quán quân một cuộc thi âm nhạc!Xem - nghe - đọc - 3 giờ trước
Từng xuất sắc đoạt ngôi vị Quán quân Tài năng Âm nhạc Việt 2025, song, giọng ca Ân Đức Nhân vẫn tiếp tục chinh phục đam mê âm nhạc và một lần nữa ghi danh vào vòng Chung kết Xếp hạng Tiếng hát Việt toàn cầu 2025.
Lộ khoảnh khắc Trương Nam Thành bị ngất xỉu trong một gameshowXem - nghe - đọc - 3 giờ trước
GĐXH - Trương Nam Thành đã bị ngất xỉu trong chương trình "Sao nhập ngũ", anh được ê-kíp chăm sóc rất tận tình.
Khả Ngân và chuyện tình xuyên biên giới với nam tài tử Ấn Độ trong 'Vạn dặm yêu em'Xem - nghe - đọc - 4 giờ trước
GĐXH - Chuyện tình yêu xuyên biên giới giữa Khả Ngân và nam tài tử Ấn Độ cuốn hút qua bộ phim "Vạn dặm yêu em" (Love in Vietnam).
Phó viện trưởng Hồng Thu (Hồng Diễm) phát hiện thẻ đen bí ẩn của chồngXem - nghe - đọc - 4 giờ trước
GĐXH - Trong tập 14 “Lằn ranh”, Vinh tìm luật sư để mong thoát tội; Hồng Thu bất ngờ phát hiện tấm thẻ đen bí ẩn trong viện nơi chồng đang nằm điều trị bệnh.
Mỹ Anh (Phương Oanh) nhận ra nhiều điều sau lời xin lỗi của 'tiểu tam' Linh, bé Minh quyết hàn gắn bố mẹXem - nghe - đọc - 6 giờ trước
GĐXH - Mỹ Anh đã nhận ra những lời của "tiểu tam" Linh là bịa đặt nhằm phá hoại hạnh phúc gia đình người khác, bé Minh quyết tâm hàn gắn bố mẹ.
Triển lôi kéo cựu Chủ tịch tỉnh để giải quyết vấn đề khó của Trinh TamXem - nghe - đọc - 6 giờ trước
GĐXH - Trong tập 13 phim "Lằn ranh", Triển khéo léo thông qua ông Thân cựu Chủ tịch tỉnh để giải quyết vấn đề hồ sơ cấp sổ hồng cho dự án chung cư Trinh Tam.
Đăng (Doãn Quốc Đam) thú nhận lý do ly hôn với con traiXem - nghe - đọc - 20 giờ trước
GĐXH - Trong tập 44 "Gió ngang khoảng trời xanh", Đăng thú nhận với con trai lý do bố mẹ ly hôn là do lỗi của bố.
Phó viện trưởng Hằng Thu phát hiện chồng đang nguy kịchXem - nghe - đọc - 20 giờ trước
GĐXH - Trong tập 13 "Lằn ranh", Phó Viện trưởng Viện kiểm sát Hằng Thu bàng hoàng phát hiện chồng đang rơi vào tình trạng nguy cấp.
'Tiểu tam' Linh thêm đau khổ trước những lời của Mỹ Anh (Phương Oanh)Xem - nghe - đọc - 1 ngày trước
GĐXH - Trong tập 43 "Gió ngang khoảng trời xanh", sau khi cảm thấy thất bại nặng nề nên "tiểu tam" Linh rơi vào trạng thái lo âu, nên đã gặp Mỹ Anh để xin lỗi bé Minh và thông báo sắp vào Nam làm việc.
GS.NGND Trần Thu Hà, vợ GS.NSND Trung Kiên xúc động trong đêm nhạc 'Lời ca còn mãi'Xem - nghe - đọc
GĐXH - Nhân dịp 20/11, ngày Nhà giáo Việt Nam, để tri ân, tôn vinh cố GS.NSND Trung Kiên - cây đại thụ của nền thanh nhạc Việt Nam, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam đã tổ chức đêm nhạc "Lời ca còn mãi". Trong đêm nhạc, GS.NGND Trần Thu Hà, vợ GS.NSND Trung Kiên đã nghẹn ngào xúc động