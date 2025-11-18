Mới nhất
Đăng (Doãn Quốc Đam) thú nhận lý do ly hôn với con trai

Thứ ba, 19:26 18/11/2025 | Xem - nghe - đọc
GĐXH - Trong tập 44 "Gió ngang khoảng trời xanh", Đăng thú nhận với con trai lý do bố mẹ ly hôn là do lỗi của bố.

Trong trích đoạn giới thiệu tập 44 "Gió ngang khoảng trời xanh", dù chưa từng hỏi mẹ nhưng bé Minh lại quyết định hỏi bố về lý do bố mẹ ly hôn. "Tại sao bố mẹ lại ly hôn?" - Minh hỏi bố câu hỏi này là vì bố từng dạy Minh rằng đàn ông không được làm phụ nữ mình yêu phải buồn nên cậu bé hiểu chuyện đã không muốn hỏi mẹ vì sợ mẹ buồn. 

Đăng (Doãn Quốc Đam) thú nhận với con trai rằng bố mẹ ly hôn là do bố có lỗi: "Bố xin lỗi nhiều rồi nhưng mẹ có quyền không tha thứ". Không chỉ thế, Đăng còn cho con biết lỗi của bố lớn quá đến nỗi bố còn chẳng tha thứ được cho mình nữa. 

Gió ngang khoảng trời xanh - Tập 44: - Ảnh 1.

Đăng thừa nhận với con trai lý do hôn nhân là do mình.

Trong khi đó, Mỹ Anh (Phương Oanh) kể cho Kim Ngân và Trúc Lam về chuyện Linh (Lan Phương) đến gặp và xin lỗi. Mỹ Anh thú nhận lỗi cũng không hoàn toàn ở chỗ Linh, dù tất nhiên cô sẽ không tha thứ. 

Mỹ Anh cho biết, nhìn nhận một cách thẳng thắn, gia đình không thật sự hạnh phúc như bên ngoài mà mọi người vẫn thấy. Sau này, mới nhận ra hóa ra mọi người trong nhà đều thấy mệt mỏi, áp lực, thậm chí cô đơn nữa. 

"Một ngôi nhà như thế vốn dĩ cũng đã mục ruỗng rồi" - Mỹ Anh thừa nhận.

Gió ngang khoảng trời xanh - Tập 44: - Ảnh 2.

Mỹ Anh thừa nhận hôn nhân đổ vỡ xuất phát từ nhiều phía.

Ở diễn biến khác trong tập phim, Dũng (Đức Hiếu) kiếm cớ để yêu cầu Kim Ngân (Việt Hoa) đến quán để thử trà. Kim Ngân rất khó chịu, cáu kỉnh vì khuya rồi vẫn bị gọi đến, nhưng cô cáu kỉnh theo cách đáng yêu, bởi biết rằng đang nhờ Dũng vụ bán trà sữa tại quán.

Gió ngang khoảng trời xanh - Tập 44: - Ảnh 4.

Dũng gọi Kim Ngân đến bàn chuyện vào lúc gần nửa đêm.

Tập 44 phim "Gió ngang khoảng trời xanh" phát sóng 20h ngày 18/11 trên kênh VTV3.

GĐXH - Diễn viên Quốc Tuấn từ khi về hưu đã tái xuất ở một số bộ phim điện ảnh, cuộc sống hiện tại kín tiếng và dành nhiều thời gian để đồng hành cùng con trai mắc bệnh hiếm gặp.

GĐXH - NSƯT Minh Vượng thành công với nghề diễn hàng chục năm qua nhưng lại có cuộc sống riêng nhiều trắc trở, hiện sống độc thân trong căn nhà tập thể giản dị.

GĐXH - Trong tập 43 "Gió ngang khoảng trời xanh", sau khi cảm thấy thất bại nặng nề nên "tiểu tam" Linh rơi vào trạng thái lo âu, nên đã gặp Mỹ Anh để xin lỗi bé Minh và thông báo sắp vào Nam làm việc.

T.Hằng (th)
