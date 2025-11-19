Triển lôi kéo cựu Chủ tịch tỉnh để giải quyết vấn đề khó của Trinh Tam
GĐXH - Trong tập 13 phim "Lằn ranh", Triển khéo léo thông qua ông Thân cựu Chủ tịch tỉnh để giải quyết vấn đề hồ sơ cấp sổ hồng cho dự án chung cư Trinh Tam.
Trong tập 13 "Lằn ranh" đã được phát sóng, Mỹ Trinh tới gặp Văn - Giám đốc Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh để hỏi về hoàn thiện hồ sơ cấp sổ hồng cho dân cư khu chung cư Trinh Tam, nhưng không hiệu quả. Văn nói chưa thể ký quyết định cấp sổ vì không có chỉ đạo bằng văn bản từ lãnh đạo.
Tới thăm ông Thân - cựu Chủ tịch tỉnh theo lệnh của Chủ tịch tỉnh Thủy, Triển đã nhân cơ hội nói chuyện về hồ sơ dự án cải tạo Hồ Ngọc. Ông Thân biết rõ giá trị của mình, nên đã nhắc về việc của con trai mình. “Chú định tham mưu đặt thằng Văn nhà tôi vào cái ghế triển khai dự án đấy hả”, ông Thân thẳng thắn hỏi. Nghe đến đây, Triển cũng dành nhiều lời khen về năng lực của Văn, nhận định đây là cơ hội để con trai ông Thân thể hiện.
Ông Thủy và ông Sơn đã có một cuộc nói chuyện khá thẳng thắn. Tại đây, ông Thủy dành nhiều lời khen ngợi Triển.
Tại cơ quan công an, cán bộ điều tra đã phát hiện trong các tài liệu tìm được có một số ký tự trông rất quen thuộc, từng xuất hiện trong các báo cáo về giao dịch bất thường của công ty Viên Vinh. Trong đó, có ký tự liên quan đến một nhóm đối tượng chuyên cung cấp giải pháp công nghệ cho sàn cá cược online.
Hơn nữa, cán bộ điều tra còn phát hiện dấu hiệu việc tái đầu tư vào một đường dây mới có quy mô lớn hơn. Viên cố tình tạo ra bản in để tránh bị điều tra dữ liệu điện tử. Vấn đề hiện tại là những bản in thông thường này không thể làm bằng chứng vụ án trước tòa, chỉ có thể thông qua dữ liệu này điều tra thêm.
Cơ quan công an đã nhận được đoạn video ghi lại việc Viên đi mua thuốc điều trị vết thương. Nhưng việc khoanh vùng địa điểm Viên trốn không dễ. Bên cạnh đó, vụ việc tòa nhà Tam Trinh bị đột nhập được nhận được có nhiều vấn đề nghi vấn, có dấu hiệu bị phá khóa, không tìm được dấu vân tay, xóa dấu vết chuyên nghiệp, đồng thời không có bằng chứng cho thấy cả Viên và Thiệu xuất hiện ở hiện trường.
Trong khi đó, Thu bất ngờ thấy chồng được chuyển về phòng bệnh có điều kiện rất tốt. Không chỉ vậy, cả Giám đốc bệnh viện và bác sĩ Phó khoa đều có mặt thăm khám cho Chấn. Thu đã nhờ nhân viên bệnh viện tìm hiểu về việc chuyển phòng bệnh cho chồng vì cô không yêu cầu điều đó. Tuy nhiên, nhân viên của bệnh viện cho biết đây là lệnh từ Giám đốc.
Tình trạng sức khỏe của Chấn có một số vấn đề. Anh bị hạ đường huyết, men gan tăng cao, gan nhiễm mỡ độ 2. Khi Thu trở lại phòng bệnh sau khi làm một số việc vặt, cô hoảng hốt nhận thấy bệnh tình của chồng mình trở nặng bất thường. Cô ngay lập tức gọi bác sĩ để cấp cứu cho anh.
