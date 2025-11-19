Khả Ngân và chuyện tình xuyên biên giới với nam tài tử Ấn Độ trong 'Vạn dặm yêu em'

"Vạn dặm yêu em (Love in Vietnam)" là dự án điện ảnh hợp tác đầu tiên giữa Việt Nam - Ấn Độ, sau 75 năm hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao. Dự án mang ý nghĩa thúc đẩy giao lưu văn hóa nghệ thuật và quảng bá hình ảnh Việt Nam đến bạn bè quốc tế. Phim từng được giới thiệu tại LHP Cannes 2024 và dự kiến ra mắt khán giả châu Á vào mùa Giáng sinh và năm mới 2026.



Chuyện phim lấy cảm hứng từ tiểu thuyết lừng danh "Đức Mẹ mặc áo choàng lông" (Madonna in a Fur Coat) - tác phẩm kinh điển và nổi tiếng của văn học Thổ Nhĩ Kỳ, được dịch ra 17 thứ tiếng và xuất bản hàng chục triệu cuốn trên toàn thế giới. Phim do đạo diễn, biên kịch Rahhat Shah Kazmi thực hiện.

Phim "Vạn dặm yêu em" dự kiến ra mắt khán giả châu Á vào mùa Giáng sinh & Năm mới 2026.



"Vạn dặm yêu em" kể về Manav - thiếu gia của một gia đình tỷ phú Ấn Độ đam mê tự do và âm nhạc, nhưng bị bác ruột gửi sang Việt Nam theo học ngành nông nghiệp, một lựa chọn trái ngược với ước mơ của anh. Giữa đất nước xa lạ, Manav tình cờ thấy bức tranh của Linh (Khả Ngân đóng), một nghệ sĩ Việt Nam xinh đẹp, mạnh mẽ và tràn đầy nhiệt huyết. Như trúng tiếng sét ái tình, Manav đã yêu Linh từ cái nhìn đầu tiên.

Từ những va chạm và hiểu lầm ban đầu, họ dần tìm thấy sự đồng điệu sâu sắc giữa hai tâm hồn yêu nghệ thuật. Trong khung cảnh nên thơ của Việt Nam, tình yêu lớn lên trong âm nhạc, điệu múa và cảm xúc chân thành. Khi hạnh phúc vừa chớm nở, những rào cản của hiện thực, khác biệt văn hóa và toan tính của người lớn khiến mối tình của họ buộc phải chia xa. Manav trở về Ấn Độ, Linh ở lại Việt Nam.

Phim kể câu chuyện tình yêu lãng mạn, xuyên biên giới giữa chàng trai Ấn Độ và cô gái Việt Nam.

Nhiều năm sau, định mệnh một lần nữa sắp xếp cho họ tái ngộ, tại thành phố của những cây cầu Đà Nẵng, trong ánh hoàng hôn lãng mạn trên bãi biển Mỹ Khê. Manav tới đây để làm đám cưới kéo dài 7 ngày 7 đêm với cô bạn gái thanh mai trúc mã Simi. Tình cờ gặp lại Linh, cảm xúc ngày nào trong Manav chợt sống lại.

Vai nam chính - Manav, Shantanu Maheshwari là diễn viên nổi tiếng với phong cách biểu diễn đa năng và kỹ năng nhảy điêu luyện. Trong điện ảnh, Shantanu ra mắt Bollywood qua bộ phim "Gangubai Kathiawadi" (2022), vai diễn mang về cho anh giải IIFA cho Nam diễn viên mới xuất sắc nhất và đề cử Giải Filmfare cho Nam diễn viên mới xuất sắc nhất. Sau đó, anh tiếp tục khẳng định tên tuổi với các dự án như "Auron Mein Kahan Dum Tha" (2024), "Chaalchitro: The Frame Fatale"...

Nam diễn viên Shantanu Maheshwari

Dễn viên Khả Ngân (vai Linh) gương mặt triển vọng của màn ảnh Việt được yêu mến bởi vẻ đẹp trong trẻo, thần thái tự nhiên và lối diễn xuất giàu cảm xúc. Nữ diễn viên bắt đầu được công chúng chú ý khi tham gia các chương trình truyền hình "Điệp vụ tuyệt mật", "Bước nhảy hoàn vũ".

Năm 2018, cô gây tiếng vang với vai chính trong phim điện ảnh "100 ngày bên em" của đạo diễn Vũ Ngọc Phượng. Sau đó, Khả Ngân tiếp tục ghi dấu ấn với loạt dự án nổi bật như "Bí mật của gió", "11 tháng 5 ngày", "Gia đình mình vui bất thình lình".

Khả Ngân - gương mặt triển vọng của màn ảnh Việt được yêu mến. Ảnh VTV

Khả Ngân từng nhận nhiều giải thưởng như: Miss Asean Celebrity Explore Quest Malaysia (2016), Nữ nghệ sĩ được yêu thích nhất chương trình "Sao nhập ngũ" (2017), top 3 Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất tại LHP Việt Nam 2019, được Tạp chí TC Candler bình chọn vào Top 100 Gương mặt đẹp nhất thế giới năm 2020.

Phim "Vạn dặm yêu em" cũng có sự tham gia của nhiều gương mặt diễn viên tài năng của hai nước Việt Nam - Ấn Độ như: Avneet Kaur, Farida Jalal, Raj Babbar, Gulshan Grover, Mir Sarwar; nghệ sĩ Thanh Hiền, bé Dâu Tây, Đinh Y Nhung...

Shantanu Maheshwari và Khả Ngân - cặp đôi mới trên màn ảnh thu hút sự quan tâm của khán giả. Ảnh VTV

"Vạn dặm yêu em" sẽ phát hành thương mại vào ngày 9/1/2026 tại các cụm rạp ở Việt Nam, sau khi đã phát hành ở Ấn Độ, Hàn Quốc và Trung Quốc (12/2025).

Diễn viên Quốc Tuấn '12A và 4H' gác sự nghiệp đỉnh cao để lo cho con trai, khi về hưu sống kín tiếng dù đã tái xuất điện ảnh GĐXH - Diễn viên Quốc Tuấn từ khi về hưu đã tái xuất ở một số bộ phim điện ảnh, cuộc sống hiện tại kín tiếng và dành nhiều thời gian để đồng hành cùng con trai mắc bệnh hiếm gặp.