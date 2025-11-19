Phó viện trưởng Hồng Thu (Hồng Diễm) phát hiện thẻ đen bí ẩn của chồng
GĐXH - Trong tập 14 “Lằn ranh”, Vinh tìm luật sư để mong thoát tội; Hồng Thu bất ngờ phát hiện tấm thẻ đen bí ẩn trong viện nơi chồng đang nằm điều trị bệnh.
Trong trích đoạn giới thiệu tập 14 phim “Lằn ranh”, Vinh (Anh Đức) tới gặp luật sư mà Triển (Mạnh Trường) giới thiệu. Luật sư yêu cầu Vinh khai rõ điểm yếu khiến Viên (Doãn Quốc Đam) có thể tống tiền anh, nếu muốn được giúp thực sự. Dù lo sợ, Vinh vẫn quyết định “xuống tiền”, chấp nhận mọi giá để cứu mình.
Vinh sẵn sàng chi tiền, chỉ mong “giải quyết êm”, nhưng luật sư cảnh báo: “Muốn thoát thì phải nắm từ hồ sơ công an và kiểm soát, chứ để khởi tố là hỏng hết”.
Ở một tuyến khác trong tập phim, Phó viện trưởng Viện kiểm sát Hồng Thu (Hồng Diễm) đang chăm chồng là Chấn (Hà Việt Dũng) trong bệnh viện thì phát hiện một phong bì chứa chiếc thẻ đen lạ trong ngăn kéo tủ cá nhân.
Khi hỏi, Chấn tỏ ra ngạc nhiên và khẳng định “không biết, không phải của mình”. Nghi ngờ lời chồng, Hồng Thu truy vấn tiếp xem có ai đến thăm trong thời gian qua.
Trong khi đó, ông Thân cựu Chủ tịch tỉnh - cấp trên cũ của Phó bí thư tỉnh Sách (NSND Trung Anh) đã gọi con trai là Văn (Trọng Trí) tới viện, thúc ép phải “làm tốt nhiệm vụ được giao”, ám chỉ việc cấp sổ hồng cho dự án Trinh Tam.
Văn đáp lại cha đầy ẩn ý: “Trên thì đẩy xuống, dưới thì đẩy lên, việc cấp sổ hồng cho Trinh Tam đúng là rối như tơ vò. Nếu nó đúng quy định, đúng quy trình có phải dây dưa từng ấy năm không? Bây giờ còn phải chờ ông Thuỷ chỉ đạo, con nghĩ không xong ngay được đâu, nhất là thời điểm này. Gan con bằng quả bòng cũng không dám ký".
Tập 14 phim "Lằn ranh" sẽ lên sóng lúc 21h tối 19/11 trên kênh VTV1.
