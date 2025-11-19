Nam Giám đốc lọt Chung kết Tiếng hát Việt toàn cầu 2025: Hóa ra từng ẵm giải Quán quân một cuộc thi âm nhạc!

Hành trình với âm nhạc của Ân Đức Nhân (sinh năm 1985) vẫn chưa bao giờ dừng lại. Năm 2025 trở thành một dấu mốc đặc biệt khi anh - người đang đảm nhiệm vai trò Giám đốc Đào tạo kiêm Giám đốc Kinh doanh của một công ty bất động sản, tiếp tục ghi danh và xuất sắc lọt vào Top 16 Chung kết Xếp hạng Tiếng hát Việt toàn cầu 2025. Trước đó, anh từng ẵm giải Quán quân cuộc thi Tài năng Âm nhạc Việt 2025.

Giọng ca Ân Đức Nhân

Không phải danh hiệu, mà chính tình yêu âm nhạc cháy bỏng đã đưa anh đến với sân chơi lớn hơn này. Ân Đức Nhân chia sẻ rằng, âm nhạc với anh là sợi dây kết nối giữa con người và những thông điệp sống tử tế. Sau khi tìm hiểu và nhận thấy cuộc thi Tiếng hát Việt toàn cầu có đội ngũ Ban giám khảo chuyên môn cao cùng hệ thống tổ chức, truyền thông bài bản, anh tin rằng đây là môi trường lý tưởng để bản thân được học hỏi, trau dồi và lan tỏa năng lượng tích cực đến nhiều người hơn.

Đức Nhân tại cuộc thi Tài Năng Âm nhạc Việt 2025.

Ngay từ những vòng thi đầu tiên, nam Giám đốc gây ấn tượng bởi giọng hát nội lực, chất giọng đặc biệt và nhất là sự điềm đạm, trưởng thành trên sân khấu. Không quá ngạc nhiên khi anh nhanh chóng trở thành gương mặt tiến sâu vào chung cuộc.

Bước vào vòng Chung kết Xếp hạng, cảm xúc trong anh là sự hòa quyện giữa hồi hộp và quyết tâm. Anh tâm niệm: "Đã làm gì là phải cố gắng làm tốt nhất trong khả năng và nguồn lực mình có". Và thực tế, hành trình từ vòng tuyển sinh đến nay đã mang lại nhiều bài học quý giá. Anh nhận ra mình vẫn cần tiếp tục học hỏi, nâng cấp bản thân để theo đuổi con đường âm nhạc đúng nghĩa. Cuộc thi như một tấm gương soi, giúp anh nhìn rõ hơn mục tiêu, hướng đi và những cơ hội trong tương lai.

Nam Giám đốc xuất sắc giành Quán Quân cuộc thi âm nhạc trước đó.

Một trong những kỷ niệm đáng nhớ nhất của anh là phần thi Chung kết quay hình. Dù tự tin, anh vẫn không khỏi hồi hộp khi đứng trước Ban giám khảo bởi kinh nghiệm sân khấu chưa nhiều. Tuy nhiên, chính những góp ý tinh tế, chân thành từ các chuyên gia đã giúp anh mở ra một góc nhìn mới, hiểu rằng bản thân cần tiếp tục rèn luyện nghiêm túc hơn nữa.

Khi được hỏi điều gì làm nên bản sắc âm nhạc của mình, Ân Đức Nhân chia sẻ: "Đó là cảm xúc và ý nghĩa. Mỗi ca khúc tôi chọn đều phải có câu chuyện, thông điệp tích cực hoặc sự sẻ chia với nhân vật trong bài hát. Tôi hát bằng những trải nghiệm thật, những va vấp, thăng trầm và những cuộc gặp gỡ với hàng nghìn người trên khắp ba miền trong suốt nhiều năm làm kinh doanh và đào tạo". Bởi vậy, giọng hát của anh luôn chứa sự rung động mạnh mẽ, không chỉ là kỹ thuật hay giai điệu.

Đức Nhân được kỳ vọng "làm nên chuyện" tại Tiếng hát Việt toàn cầu 2025.

Trong đêm Chung kết Xếp hạng, anh mang đến ca khúc "Em là tất cả" của nhạc sĩ Lam Phương - một bản tình ca ngọt ngào, tràn đầy sự trọn vẹn và hướng đến tương lai. Anh tin rằng, âm nhạc chỉ thật sự chạm vào trái tim khi nó chứa đựng sự chân thành, và ca khúc này chính là lựa chọn phù hợp nhất để thể hiện màu sắc của mình.

Khi được hỏi nếu đăng quang Tiếng hát Việt toàn cầu 2025, anh mong muốn trở thành nghệ sĩ chuyên nghiệp, không để lãng phí sự ghi nhận từ Ban giám khảo và khán giả. Anh kỳ vọng có thể dùng âm nhạc để mang đến những thông điệp tốt đẹp, sự sẻ chia và thậm chí là sự chữa lành cho những người lắng nghe mình.

Với một người từng là Quán quân nhưng vẫn khiêm tốn học hỏi, luôn tìm kiếm thử thách mới và dành tình yêu cháy bỏng với âm nhạc, Ân Đức Nhân đang là một trong những nhân tố đặc biệt, đầy cảm xúc tại mùa giải năm nay.

Tiếng hát Việt toàn cầu là cuộc thi do Unicorn Việt Nam và 5G Network phối hợp tổ chức, nhằm tìm kiếm những giọng hát hay của người Việt trên toàn thế giới, chương trình được tổ chức lần đầu tiên vào năm 2023. Không chỉ là nơi phát hiện tài năng, cuộc thi còn mang sứ mệnh tôn vinh giá trị văn hóa Việt, gắn kết cộng đồng kiều bào và trao cơ hội tỏa sáng cho mọi người yêu âm nhạc từ 16-60 tuổi, dù chuyên nghiệp hay nghiệp dư.

Chung kết Xếp hạng của cuộc thi Tiếng hát Việt toàn cầu 2025 sẽ được tổ chức vào lúc 20h, ngày 22/11/2025 tại Nhà hát Âu Cơ, TP. Hà Nội.

Giám khảo của đêm Chung kết Xếp hạng đều là những nghệ uy tín: Danh ca Ngọc Ánh, danh ca Mạnh Đình, nhạc sĩ Giáng Son, nhạc sĩ Sỹ Luân, nhạc sĩ Dương Trường Giang, ca sĩ Mai Lan, ca sĩ Thu Trang - Giải Đặc biệt cuộc thi Tiếng hát Việt Toàn cầu 2024, và ông Henry Nguyễn, Chủ tịch Unicorn Việt Nam.

