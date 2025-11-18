Phó viện trưởng Hằng Thu phát hiện chồng đang nguy kịch
GĐXH - Trong tập 13 "Lằn ranh", Phó Viện trưởng Viện kiểm sát Hằng Thu bàng hoàng phát hiện chồng đang rơi vào tình trạng nguy cấp.
Trong trích đoạn giới thiệu tập 13 phim "Lằn ranh", Chấn (Hà Việt Dũng) nằm viện nhưng bất ngờ được hưởng tất cả dịch vụ đắt nhất, đổi sang phòng bệnh cao cấp mà không rõ lý do. Hằng Thu (Hồng Diễm) đã hỏi nhân viên của bệnh viện để kiểm tra về sự thay đổi đột ngột này.
Tuy nhiên, khi về tới phòng bệnh, Hằng Thu bàng hoàng phát hiện chồng nguy kịch, không còn tỉnh táo.
Ở một diễn biến khác trong tập phim, cơ quan công an lần ra dấu vết của Viên (Doãn Quốc Đam) - kẻ đang lẩn trốn sau đường dây cờ bạc cá độ và rửa tiền lên tới hàng nghìn tỷ đồng. Viên xuất hiện trong camera an ninh tại một nhà thuốc. Hắn đã mua băng gạc và thuốc giảm đau để tự xử lý vết thương.
Trên đường chạy trốn, Viên bị thương khá nặng, có dấu hiệu nhiễm trùng khiến hắn buộc phải xuất đầu lộ diện. Lực lượng điều tra ngay lập tức bố trí trinh sát ở các cơ sở y tế tư nhân để vây bắt Viên trước khi hắn kịp tẩu thoát khỏi Việt Đông.
Trong khi đó, Triển (Mạnh Trường) chính là người được Chủ tịch tỉnh Thủy (Phạm Cường) lựa chọn vào vị trí Giám đốc Sở Tài chính. Ông Thủy đã dành hết lời khen ngợi cấp dưới của mình với Bí thư tỉnh Trần Sơn (NSND Trọng Trinh).
"Phải nói Triển là người có tư duy xử lý công việc rất tốt. Đối với cậu ta, mọi thách thức luôn là cơ hội, việc gì với cậu ta cũng là đặt ra mục tiêu, hoàn thành nhanh hay chậm, sớm hay muộn thôi. Tôi chưa thấy yếu điểm nào đáng kể" - ông Thủy nói.
Trong khi đó, Triển vẫn đang miệt mài chạy việc cho Phó Bí thư tỉnh Sách (NSND Trung Anh) – người được cho là "bằng mặt nhưng không bằng lòng" với ông Thủy. Triển tích cực vận động khắp nơi, kể cả sếp cũ của ông Sách để tranh thủ sự ủng hộ bằng cách vẽ đường đi nước bước cho cháu của cựu lãnh đạo tỉnh liên quan việc gỡ rối dự án Trinh Tam.
Tập 13 phim "Lằn ranh" phát sóng vào 21h ngày 18/11 trên kênh VTV1.
