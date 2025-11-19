Lộ khoảnh khắc Trương Nam Thành bị ngất xỉu trong một gameshow
GĐXH - Trương Nam Thành đã bị ngất xỉu trong chương trình "Sao nhập ngũ", anh được ê-kíp chăm sóc rất tận tình.
Sau hơn 3 tháng phát sóng, tập cuối “Sao nhập ngũ 2025: Khi Tổ quốc gọi tên” sẽ lên sóng vào 21h10 Thứ 4 (ngày 19/11).
Được đánh giá là mùa khắc nghiệt nhất từ trước đến nay của “Sao nhập ngũ 2025 - Khi Tổ quốc gọi tên” đã trải qua 15 tập phát sóng với những màn huấn luyện nghiêm khắc, những phần hội thao bùng nổ sức mạnh thể lực và trí tuệ của hơn 50 nghệ sĩ, chiến sĩ.
Tập cuối của Sao nhập ngũ 2025 sẽ được phát sóng vào lúc 21h10 Thứ 4 ngày 19/11. Qua trailer tập 16, nhiều nội dung được hé lộ và khiến khán giả yêu thích chương trình háo hức chờ đợi.
Một số hình ảnh nổi bật trong "Sao nhập ngũ".
Đầu tiên là cuộc hành quân 25km với địa hình đường đồi hiểm trở, trong thời tiết nắng gắt, mang theo đầy đủ trang bị chiến đấu và luôn trong trạng thái sẵn sàng ứng phó với các tình huống phục kích, tấn công bất ngờ. Nội dung này đã trở thành “nỗi sợ” đối với nhiều chiến sĩ trong đó có Hậu Hoàng.
Khoảnh khắc Trương Nam Thành bị ngất xỉu, được đồng đội và ê-kíp chăm sóc, hỗ trợ cũng phần nào thấy được sự khắc nghiệt trong ngày hành quân cuối cùng. Không chỉ Trương Nam Thành, các chiến sĩ khác như Diệp Lâm Anh, Pew Pew… cũng cho thấy dấu hiệu kiệt sức.
“Nấu ăn dã chiến” - một trong những nội dung được khán giả Sao Nhập Ngũ yêu thích cũng sẽ xuất hiện trong tập cuối.
Trương Nam Thành ngất xỉu khi tham gia show.
Ở các mùa Sao nhập ngũ trước, nội dung này thường xuất hiện trong những tập phát sóng đầu tiên, là một trong những hoạt động để gắn kết tình đồng đội giữa các chiến sĩ cũ và các chiến sĩ mới. Tại Sao nhập ngũ 2025, khi các chiến sĩ đã đủ thân thiết và gắn kết, khán giả trở nên tò mò xem các chiến sĩ sẽ phải cùng nhau đối mặt với những thử thách gì từ chương trình để có thể sinh tồn giữa rừng…
Những câu nói hài hước đặc trưng của Hương Giang, sự ngạc nhiên của Hòa Minzy khi gắp trúng “vật thể lạ” trong lúc nấu ăn, hay màn trêu đùa dí dỏm của Huỳnh Lập và Chi Pu.., tất cả góp phần lan tỏa năng lượng tích cực, xua tan sự mệt mỏi, vất vả chặng đường hành quân trước đó.
Trailer cũng hé lộ những hình ảnh đầy kịch tính trong trận đánh cuối cùng tại trường bắn quốc gia TB1. Tại đây, tất cả các chiến sĩ không còn đối đầu nhau, mà cùng nhau vận dụng tất cả những kỹ năng, chiến thuật đã được học tập, rèn luyện để thực hiện một nhiệm vụ cuối cùng.
Trailer của chương trình "Sao nhập ngũ" gây chú ý với khán giả.
Tập 16 hứa hẹn sẽ là điểm kết trọn vẹn, không chỉ tổng kết hành trình quân ngũ mà còn truyền cảm hứng về nghị lực sống, tinh thần vượt khó, và đặc biệt là ý chí và lý tưởng cống hiến hết mình cho Tổ quốc.
