Đang vào chính vụ, loại quả vàng óng giá chỉ từ 30.000 đồng/kg vừa giải nhiệt vừa hỗ trợ giảm ho, chọn thế nào mới ngon?

Quất hồng bì vào mùa, giá bình dân

Tại các chợ dân sinh, cửa hàng trái cây hay những gánh hàng rong vào những ngày này không khó để thấy bán quất hồng bì. Vào chính vụ, quất hồng bì thường ngọt, thơm hơn. Những chùm quả chín vàng óng với hương thơm đặc trưng từ quả vỏ chính là điểm thu hút người mua.

Quất hồng bì có vị chua ngọt hài hòa, phần vỏ thơm nên thường được ăn tươi hoặc ngâm với mật ong, làm mứt, phơi khô để dùng quanh năm. Hiện giá bán dao động khoảng 30.000-50.000 đồng/kg, tùy chất lượng.

Quất hồng bì chính vụ ăn thường ngon, ngọt hơn. Ảnh HM

Theo y học cổ truyền, mỗi bộ phận của cây quất hồng bì đều có những đặc tính riêng. Phần quả có vị chua ngọt, tính ấm, được sử dụng để hỗ trợ giảm ho, hóa đờm, giảm buồn nôn và kích thích tiêu hóa.

Quất hồng bì thường được ngâm cùng mật ong để hỗ trợ làm dịu cơn ho, đặc biệt khi thời tiết thay đổi. Lá, hạt và quả cũng được sử dụng trong một số bài thuốc cổ truyền.

Về mặt dinh dưỡng, quất hồng bì có chứa nhiều vitamin C, các chất chống oxy hóa, góp phần hỗ trợ tăng cường sức đề kháng và bảo vệ tế bào trước tác động của gốc tự do.

Video: Loại quả vàng óng giá chỉ từ 30.000 đồng/kg vừa giải nhiệt vừa hỗ trợ giảm ho, chọn thế nào mới ngon? (Hà My)

Mẹo chọn quất hồng bì ngon

Để chọn được quất hồng bì ngon, nhiều thịt và đậm vị, người tiêu dùng có thể lưu ý tới một số điểm sau:

+ Chọn những quả hồng bì chín đều là quả có màu vàng đậm hoặc vàng cam vì vừa chín tới, vị ngọt tự nhiên. Quả còn xanh thường chua và chát, trong khi quả chín quá dễ bị dập.

+ Ưu tiên chọn những quả to tròn, căng mọng, chùm còn tươi bám chắc vào quả thường là quả mới hái và tươi, có nhiều thịt hơn. Tránh chọn những chùm có quả màu vàng nhạt hoặc hơi ngả xanh sẽ có vị chua gắt; còn quả chín quá lại dễ bị dập, không ngon.

Quất hồng bì nên chọn những quả sẫm màu

+ Dùng tay ấn nhẹ, quả ngon sẽ có độ đàn hồi, cầm chắc tay. Không nên chọn quả mềm nhũn, chảy nước hoặc có dấu hiệu dập nát.

+ Ngửi mùi thơm: Quất hồng bì ngon có mùi thơm đặc trưng từ phần vỏ. Nếu có mùi lạ hoặc mùi lên men thì không nên mua.

Nếu được người bán cho phép, nên thử một vài quả để đánh giá độ chua ngọt phù hợp với khẩu vị.

Sau khi mua về, nếu chưa dùng ngay, nên bảo quản quất hồng bì ở nơi khô ráo, thoáng mát hoặc trong ngăn mát tủ lạnh để giữ độ tươi. Để sử dụng lâu dài, nhiều gia đình thường: Ngâm quất hồng bì với mật ong, phơi khô làm vị thuốc dân gian, làm mứt hoặc siro để dùng dần….

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