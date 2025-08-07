10 món đặc sản nổi tiếng nhưng không phải ai cũng nuốt nổi: 4 món có mặt tại Việt Nam
Ẩm thực có thể là niềm vui, nhưng đôi khi cũng là thử thách, nhất là khi phải đối mặt với những món ăn đặc sản mà chỉ cần nhìn hoặc ngửi đã muốn... "chạy mất dép".
Du lịch không chỉ là chuyện ngắm cảnh hay check-in sống ảo. Đôi khi, những trải nghiệm ẩm thực tưởng chừng đơn giản lại trở thành "thử thách" thật sự cho nhiều du khách. Mỗi quốc gia có một cách chế biến và thưởng thức món ăn riêng, có món thì đầy cuốn hút, có món lại khiến người mới thử lần đầu phải dè chừng.
Dưới đây chính là 10 món ăn truyền thống nổi tiếng và khó nuốt nhất từng khiến du khách "khóc thét" khi thưởng thức. Trong đó có đến 4 món hiện diện ngay tại Việt Nam.
1. Phô mai Casu marzu
Món phô mai đặc trưng của vùng Sardinia (Ý) này có một nguyên liệu khiến nhiều người không dám động đũa: ấu trùng ruồi sống. Những con giòi nhỏ được "giữ nguyên hiện trạng" trong miếng phô mai để phục vụ quá trình lên men tự nhiên. Dù mang hương vị đậm đà, món ăn này vẫn nằm trong danh sách bị cấm ở một số nơi do vấn đề vệ sinh.
2. Đậu hũ thối
Là món ăn đường phố cực kỳ phổ biến tại nhiều vùng ở Trung Quốc, đậu hũ thối nổi tiếng với mùi nặng "xộc thẳng lên mũi". Quá trình lên men kéo dài khiến món ăn này được so sánh với mùi… rác, phân hủy hoặc pho mát xanh quá hạn. Tuy nhiên, với những tín đồ của món này, càng nặng mùi lại càng ngon.
3. Cá trích muối
Surströmming - món cá trích muối nổi tiếng của Thụy Điển - được mệnh danh là món ăn có mùi kinh khủng nhất thế giới. Cá được lên men nhiều tháng trời, bảo quản trong hộp kín khiến mùi hôi nồng bốc ra ngay khi mở nắp. Rất nhiều video thử món này trên mạng đều cho thấy người ăn phải... nôn ọe hoặc bỏ chạy giữa chừng.
4. Mắt cá ngừ
Đây là món đặc sản thường thấy trong nhiều quán nhậu, nhà hàng Nhật Bản. Mắt cá ngừ có kích thước lớn, khi chế biến thường được ninh, hấp hoặc luộc với nước tương. Dù hình thức khiến nhiều người ái ngại, nhưng đây lại là nguồn dinh dưỡng dồi dào với Omega 3 và DHA. Món ăn này cũng xuất hiện tại một số quán hải sản ở Việt Nam.
5. Đầu cừu
Tại Iceland, người dân truyền thống sử dụng cả đầu cừu để chế biến món ăn - thường là hấp nguyên nửa đầu trong vài giờ. Phần não được lấy ra, còn lại da, thịt, lưỡi và mắt vẫn giữ nguyên. Với hình thức "kinh dị", đây là món khiến nhiều du khách chỉ dám... nhìn chứ không dám nếm.
6. Trứng vịt lộn
Món ăn bình dân quen thuộc với người Việt Nam, nhưng với người nước ngoài, trứng vịt lộn lại là một thử thách lớn. Việc ăn một quả trứng đã hình thành phôi thai rõ ràng - có đủ lông, mỏ, cánh - là điều "bất khả thi" với nhiều người. Dù vậy, tại Việt Nam và một số nước châu Á khác, đây vẫn là món khoái khẩu nhờ hương vị đậm đà và giàu dinh dưỡng.
7. Tằm
Từ lâu, tằm không chỉ dùng để lấy tơ mà còn được chế biến thành món ăn ở nhiều nước châu Á, trong đó có cả Việt Nam. Những con tằm béo múp được luộc, xào, chiên giòn, thậm chí ăn sống trong một số dịp đặc biệt. Với người không quen, cảm giác cắn vào thân tằm chứa đầy dịch là điều cực kỳ khó chịu.
8. Kiến đỏ
Tại một số vùng ở Ấn Độ, người ta thường dùng kiến đỏ và trứng của chúng để làm nước chấm (chutney). Hỗn hợp được giã nhuyễn với muối và ớt, tạo thành loại "mắm kiến" có vị chua cay lạ miệng. Món này thường dùng với cơm nóng hoặc rau luộc, nhưng với du khách quốc tế thì... chỉ cần nghe thành phần đã đủ lắc đầu.
9. Sầu riêng
Loại quả này vẫn gây tranh cãi toàn cầu: người yêu thì mê mẩn, người ghét thì không chịu nổi. Với lớp vỏ gai góc và mùi hương nồng đặc trưng, sầu riêng thường bị cấm mang vào khách sạn hay tàu điện ở một số nước. Dù vậy, ở Việt Nam, Thái Lan hay Indonesia, đây vẫn là "vua của các loại trái cây".
10. Cà phê phân chồn
Loại cà phê đặc biệt này được tạo ra khi những hạt cà phê được chồn ăn vào, lên men trong dạ dày rồi được thải ra ngoài. Phân chồn chứa hạt cà phê sẽ được thu gom, làm sạch, rang và chế biến thành loại cà phê có giá rất cao. Tuy nhiên, yếu tố "đầu vào" đặc biệt khiến không ít người... cạn lời và từ chối nếm thử.
Văn hóa ẩm thực mỗi nơi một khác, có món khiến người này "rùng mình" lại là đặc sản quốc hồn quốc túy của người khác. Trong 10 món kể trên, Việt Nam hiện có tới 4 món góp mặt: mắt cá ngừ, sầu riêng, trứng vịt lộn và tằm. Bạn đã dám thử hết chưa?
