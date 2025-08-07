Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp

10 món đặc sản nổi tiếng nhưng không phải ai cũng nuốt nổi: 4 món có mặt tại Việt Nam

Thứ năm, 13:52 07/08/2025 | Ăn
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

Ẩm thực có thể là niềm vui, nhưng đôi khi cũng là thử thách, nhất là khi phải đối mặt với những món ăn đặc sản mà chỉ cần nhìn hoặc ngửi đã muốn... "chạy mất dép".

Du lịch không chỉ là chuyện ngắm cảnh hay check-in sống ảo. Đôi khi, những trải nghiệm ẩm thực tưởng chừng đơn giản lại trở thành "thử thách" thật sự cho nhiều du khách. Mỗi quốc gia có một cách chế biến và thưởng thức món ăn riêng, có món thì đầy cuốn hút, có món lại khiến người mới thử lần đầu phải dè chừng.

Dưới đây chính là 10 món ăn truyền thống nổi tiếng và khó nuốt nhất từng khiến du khách "khóc thét" khi thưởng thức. Trong đó có đến 4 món hiện diện ngay tại Việt Nam.

1. Phô mai Casu marzu

Món phô mai đặc trưng của vùng Sardinia (Ý) này có một nguyên liệu khiến nhiều người không dám động đũa: ấu trùng ruồi sống. Những con giòi nhỏ được "giữ nguyên hiện trạng" trong miếng phô mai để phục vụ quá trình lên men tự nhiên. Dù mang hương vị đậm đà, món ăn này vẫn nằm trong danh sách bị cấm ở một số nơi do vấn đề vệ sinh.

10 món đặc sản nổi tiếng nhưng không phải ai cũng nuốt nổi: 4 món có mặt tại Việt Nam - Ảnh 1.

(Ảnh: @terra_sardinia)

2. Đậu hũ thối

Là món ăn đường phố cực kỳ phổ biến tại nhiều vùng ở Trung Quốc, đậu hũ thối nổi tiếng với mùi nặng "xộc thẳng lên mũi". Quá trình lên men kéo dài khiến món ăn này được so sánh với mùi… rác, phân hủy hoặc pho mát xanh quá hạn. Tuy nhiên, với những tín đồ của món này, càng nặng mùi lại càng ngon.

10 món đặc sản nổi tiếng nhưng không phải ai cũng nuốt nổi: 4 món có mặt tại Việt Nam - Ảnh 2.

(Ảnh: @ivana.lightbrown)

3. Cá trích muối

Surströmming - món cá trích muối nổi tiếng của Thụy Điển - được mệnh danh là món ăn có mùi kinh khủng nhất thế giới. Cá được lên men nhiều tháng trời, bảo quản trong hộp kín khiến mùi hôi nồng bốc ra ngay khi mở nắp. Rất nhiều video thử món này trên mạng đều cho thấy người ăn phải... nôn ọe hoặc bỏ chạy giữa chừng.

10 món đặc sản nổi tiếng nhưng không phải ai cũng nuốt nổi: 4 món có mặt tại Việt Nam - Ảnh 3.

(Ảnh: @thorenskan)

4. Mắt cá ngừ

Đây là món đặc sản thường thấy trong nhiều quán nhậu, nhà hàng Nhật Bản. Mắt cá ngừ có kích thước lớn, khi chế biến thường được ninh, hấp hoặc luộc với nước tương. Dù hình thức khiến nhiều người ái ngại, nhưng đây lại là nguồn dinh dưỡng dồi dào với Omega 3 và DHA. Món ăn này cũng xuất hiện tại một số quán hải sản ở Việt Nam.

10 món đặc sản nổi tiếng nhưng không phải ai cũng nuốt nổi: 4 món có mặt tại Việt Nam - Ảnh 4.

(Ảnh: @tdacey98)

5. Đầu cừu

Tại Iceland, người dân truyền thống sử dụng cả đầu cừu để chế biến món ăn - thường là hấp nguyên nửa đầu trong vài giờ. Phần não được lấy ra, còn lại da, thịt, lưỡi và mắt vẫn giữ nguyên. Với hình thức "kinh dị", đây là món khiến nhiều du khách chỉ dám... nhìn chứ không dám nếm.

10 món đặc sản nổi tiếng nhưng không phải ai cũng nuốt nổi: 4 món có mặt tại Việt Nam - Ảnh 5.

(Ảnh: @bjarnijonasson)

6. Trứng vịt lộn

Món ăn bình dân quen thuộc với người Việt Nam, nhưng với người nước ngoài, trứng vịt lộn lại là một thử thách lớn. Việc ăn một quả trứng đã hình thành phôi thai rõ ràng - có đủ lông, mỏ, cánh - là điều "bất khả thi" với nhiều người. Dù vậy, tại Việt Nam và một số nước châu Á khác, đây vẫn là món khoái khẩu nhờ hương vị đậm đà và giàu dinh dưỡng.

10 món đặc sản nổi tiếng nhưng không phải ai cũng nuốt nổi: 4 món có mặt tại Việt Nam - Ảnh 6.

(Ảnh: @foodinfluencerph)

7. Tằm

Từ lâu, tằm không chỉ dùng để lấy tơ mà còn được chế biến thành món ăn ở nhiều nước châu Á, trong đó có cả Việt Nam. Những con tằm béo múp được luộc, xào, chiên giòn, thậm chí ăn sống trong một số dịp đặc biệt. Với người không quen, cảm giác cắn vào thân tằm chứa đầy dịch là điều cực kỳ khó chịu.

10 món đặc sản nổi tiếng nhưng không phải ai cũng nuốt nổi: 4 món có mặt tại Việt Nam - Ảnh 7.

(Ảnh: @truongminhhieu1111)

8. Kiến đỏ

Tại một số vùng ở Ấn Độ, người ta thường dùng kiến đỏ và trứng của chúng để làm nước chấm (chutney). Hỗn hợp được giã nhuyễn với muối và ớt, tạo thành loại "mắm kiến" có vị chua cay lạ miệng. Món này thường dùng với cơm nóng hoặc rau luộc, nhưng với du khách quốc tế thì... chỉ cần nghe thành phần đã đủ lắc đầu.

10 món đặc sản nổi tiếng nhưng không phải ai cũng nuốt nổi: 4 món có mặt tại Việt Nam - Ảnh 8.

(Ảnh: @bingedaily)

9. Sầu riêng

Loại quả này vẫn gây tranh cãi toàn cầu: người yêu thì mê mẩn, người ghét thì không chịu nổi. Với lớp vỏ gai góc và mùi hương nồng đặc trưng, sầu riêng thường bị cấm mang vào khách sạn hay tàu điện ở một số nước. Dù vậy, ở Việt Nam, Thái Lan hay Indonesia, đây vẫn là "vua của các loại trái cây".

10 món đặc sản nổi tiếng nhưng không phải ai cũng nuốt nổi: 4 món có mặt tại Việt Nam - Ảnh 9.

(Ảnh: @donusbhu)

10. Cà phê phân chồn

Loại cà phê đặc biệt này được tạo ra khi những hạt cà phê được chồn ăn vào, lên men trong dạ dày rồi được thải ra ngoài. Phân chồn chứa hạt cà phê sẽ được thu gom, làm sạch, rang và chế biến thành loại cà phê có giá rất cao. Tuy nhiên, yếu tố "đầu vào" đặc biệt khiến không ít người... cạn lời và từ chối nếm thử.

10 món đặc sản nổi tiếng nhưng không phải ai cũng nuốt nổi: 4 món có mặt tại Việt Nam - Ảnh 10.

(Ảnh: @chirp_nation_uk)

Văn hóa ẩm thực mỗi nơi một khác, có món khiến người này "rùng mình" lại là đặc sản quốc hồn quốc túy của người khác. Trong 10 món kể trên, Việt Nam hiện có tới 4 món góp mặt: mắt cá ngừ, sầu riêng, trứng vịt lộn và tằm. Bạn đã dám thử hết chưa?

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Cùng chuyên mục

Đi chợ thấy loại rau này nhớ phải mua ngay: Mỹ đánh giá ít thuốc trừ sâu bậc nhất, phòng cả ung thư

Đi chợ thấy loại rau này nhớ phải mua ngay: Mỹ đánh giá ít thuốc trừ sâu bậc nhất, phòng cả ung thư

Ăn - 2 giờ trước

GĐXH - Đây là loại rau nằm trong top 10 rau củ quả ít thuốc trừ sâu nhất, do Tổ chức môi trường EWG (Mỹ) đánh giá. Loại rau này cũng chứa rất nhiều dưỡng chất có lợi cho sức khỏe.

'Sát thủ gây ung thư' ẩn mình ngay trong bếp, nhiều người tiếp xúc hàng ngày mà không hay biết

'Sát thủ gây ung thư' ẩn mình ngay trong bếp, nhiều người tiếp xúc hàng ngày mà không hay biết

Ăn - 6 giờ trước

GĐXH - Phần lớn phụ nữ không hút thuốc, yếu tố nguy cơ hàng đầu gây ung thư phổi, vậy điều gì khiến tỷ lệ mắc bệnh vẫn cao?

3 món ăn quốc dân bà bầu H'Hen Niê dùng dưỡng thai nhi và giữ gìn sức khỏe

3 món ăn quốc dân bà bầu H'Hen Niê dùng dưỡng thai nhi và giữ gìn sức khỏe

Ăn - 8 giờ trước

GĐXH - Đang trong quá trình mang thai, bà bầu H'Hen Niê rất chú trọng đến chế độ ăn làm sao tốt cho thai nhi và giữ gìn sức khỏe.

Món khổ qua nhồi thịt làm thêm bước này vừa sang xịn hơn mà ăn ngon bất ngờ, đến nhà hàng cũng phải 'chào thua'

Món khổ qua nhồi thịt làm thêm bước này vừa sang xịn hơn mà ăn ngon bất ngờ, đến nhà hàng cũng phải 'chào thua'

Ăn - 10 giờ trước

Chỉ cần thêm bước này, món khổ qua nhồi thịt của chị em trông sẽ ngon hơn nhiều.

Độc đáo món Cáy Hải Dương rang muối biển Cà Ná bên vịnh biển được UNESCO công nhận là Di sản thiên nhiên thế giới

Độc đáo món Cáy Hải Dương rang muối biển Cà Ná bên vịnh biển được UNESCO công nhận là Di sản thiên nhiên thế giới

Ẩm thực 360 - 22 giờ trước

GĐXH - Món Cáy Hải Dương rang muối được trình bày trên nền muối Cà Ná tạo hình như một "đồi muối" là một món ăn độc đáo hấp dẫn du khách khi đặt chân đến Vịnh Hạ Long.

Top 10 thực phẩm tăng dương khí cho cơ thể khỏe mạnh trong những ngày mưa, đặc biệt là tháng 7 âm lịch

Top 10 thực phẩm tăng dương khí cho cơ thể khỏe mạnh trong những ngày mưa, đặc biệt là tháng 7 âm lịch

Ăn - 23 giờ trước

GĐXH - Top 10 thực phẩm sau đây giúp bạn nuôi dưỡng dương khí, “tự thắp nắng” để dưỡng ấm – thân sáng – tâm an khi trời mưa gió, ẩm thấp và đặc biệt là tháng 7 âm sắp tới.

Vì sao các món kho phải 'nghỉ lửa' mới ngon?

Vì sao các món kho phải 'nghỉ lửa' mới ngon?

Ăn - 1 ngày trước

GĐXH - Bạn có bao giờ thắc mắc tại sao món thịt kho của các cụ ta ngày xưa - nấu trên bếp than âm ỉ - luôn thấm đều và ngon hơn món kho nấu trên bếp gas/bếp từ hiện đại?

Sarawak laksa - món bún 'quốc hồn quốc túy' của Malaysia

Sarawak laksa - món bún 'quốc hồn quốc túy' của Malaysia

Ăn - 1 ngày trước

Sarawak laska là món bún dân dã, đặc sản của vùng Sarawak, có thể ăn vào bất cứ bữa nào trong ngày, tương tự bún phở ở Việt Nam.

Một loại nước được coi là 'vàng lỏng', cực tốt cho sức khỏe vì sản sinh nhiều collagen, không khó làm

Một loại nước được coi là 'vàng lỏng', cực tốt cho sức khỏe vì sản sinh nhiều collagen, không khó làm

Ăn - 1 ngày trước

GĐXH - Các influencer trên mạng xã hội hay các bác sĩ đều đồng loạt khen ngợi nhiều lợi ích của nước hầm xương và gọi là "liquid gold" (vàng lỏng).

Quán cơm tái hiện nông thôn Bắc bộ giữa lòng TP HCM

Quán cơm tái hiện nông thôn Bắc bộ giữa lòng TP HCM

Ăn - 1 ngày trước

Nằm trên đường Hồ Hảo Hớn, phường Cầu Ông Lãnh, quán cơm của chàng trai 36 tuổi gây ấn tượng với không gian tái hiện ngôi nhà thôn quê xưa.

Xem nhiều

Loại lá cực nhiều ở nước ta là thuốc ‘đại bổ’, thêm vào khi nướng thịt thịt càng ngon hơn hẳn, ai cũng mê

Loại lá cực nhiều ở nước ta là thuốc ‘đại bổ’, thêm vào khi nướng thịt thịt càng ngon hơn hẳn, ai cũng mê

Ăn

GĐXH – Không chỉ mang hương vị đặc trưng cho các món ăn, loại lá này cực nhiều ở nước ta là thuốc “đại bổ”. Khi nướng thịt, bạn cho thêm loại lá này càng thêm vị hấp dẫn đặc biệt, ai cũng mê.

Mẹ đảm chia sẻ cách cực đơn giản làm hành phi giòn rụm, để lâu không bị ỉu

Mẹ đảm chia sẻ cách cực đơn giản làm hành phi giòn rụm, để lâu không bị ỉu

Ăn
Đầu bếp bày cách làm món tôm chiên xù giòn căng, tôm không bị cong sau khi chiên, ngọt và chắc thịt, ngon như hàng quán xịn

Đầu bếp bày cách làm món tôm chiên xù giòn căng, tôm không bị cong sau khi chiên, ngọt và chắc thịt, ngon như hàng quán xịn

Ăn
Loại củ được ca ngợi là ‘thần dược’ cho nam giới, cực nhiều ở Việt Nam nhưng ít người biết công dụng

Loại củ được ca ngợi là ‘thần dược’ cho nam giới, cực nhiều ở Việt Nam nhưng ít người biết công dụng

Ăn
Loại rau được Mỹ đánh giá ít thuốc trừ sâu bậc nhất, phòng đột quỵ cực tốt, đi chợ thấy nên mua ngay

Loại rau được Mỹ đánh giá ít thuốc trừ sâu bậc nhất, phòng đột quỵ cực tốt, đi chợ thấy nên mua ngay

Ẩm thực 360

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tòa nhà Cục Dân số, ngõ 8 đường Tôn Thất Thuyết, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top