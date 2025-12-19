Mới nhất
Đừng coi thường loại "rau" này vì rẻ: Dùng nấu canh sườn heo cực ngon lại giúp "quét sạch" ruột, lợi tiêu hóa

Thứ sáu, 07:00 19/12/2025 | Ăn
Nguyễn Thị Thanh Loan
Nguyễn Thị Thanh Loan
Người ta từng nói chuối có thể giúp giải quyết vấn đề táo bón, cải thiện hệ tiêu hóa nhưng bạn có biết "Thần dược làm sạch đường ruột" thực sự chính là loại "rau" cực rẻ này!

Khi mùa đông đến, bạn có nhận thấy khẩu vị của mình đột nhiên tăng lên không? Trời càng lạnh, bạn càng thèm ăn. Những miếng thịt heo nướng giòn rụm nóng hổi, thơm lừng, phần gà chiên được tẩm ướp gia vị đậm đà hay những lát thịt bò chỉ cần nhúng nhanh vào nước lẩu – thơm ngon và mềm tan… những món ăn đầy hương vị này hầu như đã trở thành món ăn không thể thiếu trong mùa đông. 

Nhưng vấn đề là trong khi miệng bạn có thể cảm thấy được thỏa mãn thì dạ dày lại bắt đầu "phản kháng". Bạn đã bao giờ trải qua cảm giác sau một bữa ăn thịnh soạn, bụng bạn luôn cảm thấy đầy hơi vào ngày hôm sau, và việc đi vệ sinh trở nên khó khăn hơn? Đặc biệt là vào mùa đông, chúng ta thường ăn nhiều đồ ăn nhiều dầu mỡ và tiêu thụ ít rau củ quả hơn, điều này đột nhiên tạo gánh nặng lớn cho hệ tiêu hóa.

Đừng coi thường loại

Người ta từng nói chuối có thể giúp giải quyết vấn đề này, nhưng bạn có biết "Thần dược làm sạch đường ruột" thực sự không phải là chuối! Hôm nay tôi muốn giới thiệu một nguyên liệu cực dân dã nhưng lại là "thuốc" quý giúp nhuận tràng - củ sâm đất. Nó có tác dụng nhuận tràng tốt nhờ hàm lượng chất xơ và prebiotic (FOS) dồi dào, giúp thúc đẩy tiêu hóa, giảm táo bón, đầy hơi và hỗ trợ hệ vi sinh đường ruột khỏe mạnh. Ăn củ sâm đất mỗi tuần 1 lần giống như đang làm sạch ruột của bạn một cách triệt để, giúp bụng nhẹ nhõm, khoan khoái. Hơn nữa, sâm đất ngoài việc ăn trực tiếp còn làm nên món canh vô cùng ngon và mọi người đều thích. Ngay dưới đây chúng ta hãy cùng tìm hiểu công thức nấu món củ sâm đất hầm sườn heo. Củ sâm đất trở nên mềm ngon sau khi nấu, nước dùng trong và ngọt mà không bị ngấy, nó hoàn toàn phù hợp với vị mặn của sườn heo. Thêm một chút ngô, và hương vị sẽ tuyệt vời hơn nữa.

Nguyên liệu làm món củ sâm đất hầm sườn heo

2 củ sâm đất, 500g sườn heo, 1 bắp ngô, vài lát gừng, 1 cây hành lá, 2-3 cây nấm hương khô, rượu nấu ăn, muối và bột nấm hương tươi.

Cách làm món củ sâm đất hầm sườn heo

Bước 1: Rửa sạch sườn heo, cho vào nồi nước lạnh, thêm vài lát gừng, hành lá và rượu nấu ăn, đun sôi trên lửa lớn. Lúc này, bạn sẽ thấy một lớp bọt màu trắng xám nổi trên mặt nước, đó là máu và tạp chất. Vớt bọt bằng muỗng, tiếp tục nấu trong 2-3 phút, sau đó vớt sườn heo ra và rửa lại với nước ấm. Bước này rất quan trọng vì nó sẽ làm cho nước dùng trong hơn và khử mùi tanh.

Đừng coi thường loại
Đừng coi thường loại

Bước 2: Gọt vỏ củ sâm đất. Lưu ý rằng củ sâm đất sẽ bị oxy hóa và chuyển sang màu đen sau khi gọt vỏ, vì vậy tốt nhất nên sử dụng ngay sau khi cắt. Cắt củ sâm đất thành từng khúc, kích thước tương đương với sườn heo. Cắt ngô thành từng đoạn nhỏ và thái gừng thành lát mỏng.

Đừng coi thường loại
Đừng coi thường loại

Bước 3: Cho sườn heo và ngô vào nồi, thêm gừng thái lát và lượng nước vừa đủ (cố gắng không thêm nước trong quá trình nấu, nếu không sẽ ảnh hưởng đến hương vị của canh). Đun sôi trên lửa lớn, sau đó hạ nhỏ lửa, đậy nắp nồi và ninh trong 30 phút. Lúc này, mùi thơm của sườn heo sẽ bắt đầu lan tỏa khắp phòng.

Đừng coi thường loại

Bước 4: Sau 30 phút, mở nắp, cho củ sen đất và nấm hương khô đã được ngâm nở mềm vào và tiếp tục ninh nhỏ lửa trong 20-25 phút. Không cần ninh quá lâu, nếu không củ sen đất sẽ bị mềm nhũn, hãy giữ được độ giòn vừa phải là tốt hơn. Khi chín, mở nắp, nêm muối cho vừa ăn, thêm bột nấm hương tươi điều chỉnh theo khẩu vị cá nhân, sau đó tắt bếp và dọn ra ăn.

Đừng coi thường loại
Đừng coi thường loại

Thành phẩm món canh củ sâm đất hầm sườn heo

Như vậy chỉ với vài bước đơn giản là bạn đã hoàn thành nồi canh củ sâm đất hầm sườn heo. Hãy nhấp một ngụm nước dùng trước, bạn sẽ ngạc nhiên bởi hương vị đậm đà thấm đẫm vị ngọt của ngô. Điều tuyệt vời hơn nữa là vị ngọt thanh mát từ củ sâm đất, khiến món canh không hề ngấy mà vô cùng sảng khoái. Ăn một miếng sâm đất đã được hấp thụ hết tinh túy từ nước dùng, lớp vỏ ngoài mềm, trong khi phần bên trong vẫn giữ được vị ngọt giòn, tạo nên kết cấu vô cùng phong phú, đa tầng. Sườn heo mềm, ngô ngọt và thanh mát. Sau khi ăn hết bát canh này, bạn cảm thấy toàn bộ dạ dày được xoa dịu nhẹ nhàng, một hơi ấm lan tỏa từ dạ dày đến tận tay chân, vô cùng dễ chịu.

Đừng coi thường loại

Chúc các bạn thành công và ngon miệng với món canh củ sâm đất hầm sườn heo!

