Loài hoa giàu chất chống oxy hóa, chế biến thành nhiều món ngon

Để chế biến bông điên điển xào tép, nguyên liệu chính bao gồm bông điên điển tươi, tép đồng (hoặc tép bạc) và một số gia vị như tỏi, hành, nước mắm, tiêu, đường. Bông điên điển được sơ chế, rửa sạch và để ráo, còn tép thì được làm sạch, ướp gia vị cho thấm. Sau khi chuẩn bị xong, bạn bắt đầu xào tép với tỏi băm cho thơm, sau đó cho bông điên điển vào xào chung. Món ăn này được nêm nếm với nước mắm, chút đường và tiêu để tăng thêm vị đậm đà. Bông điên điển giữ được độ giòn ngọt, kết hợp với tép đồng béo ngọt, tạo nên món xào thanh mát nhưng không kém phần hấp dẫn.