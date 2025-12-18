Mới nhất
Loài hoa giàu chất chống oxy hóa, chế biến thành nhiều món ngon

Thứ năm, 19:01 18/12/2025
Phương Nghi (t/h)
Phương Nghi (t/h)
GĐXH - Theo các tài liệu dân gian và nghiên cứu dinh dưỡng hiện đại, loại hoa này chứa nhiều vitamin, khoáng chất và chất chống oxy hóa có giá trị.

Bông điên điển - Loại hoa giàu chất chống oxy hóa giúp kiểm soát cholesterol xấu

5 Món ngon từ bông điên điển giàu chất chống oxy hóa tốt cho sức khỏe - Ảnh 1.

Hàm lượng chất xơ dồi dào giúp nhu động ruột hoạt động ổn định, giảm nguy cơ táo bón, đầy bụng và tăng khả năng hấp thụ dưỡng chất.

5 Món ngon từ bông điên điển giàu chất chống oxy hóa tốt cho sức khỏe - Ảnh 2.

Vitamin C trong bông điên điển giúp cơ thể sản sinh bạch cầu, tăng sức đề kháng, phòng ngừa cảm cúm, viêm họng và hỗ trợ làm lành vết thương.

5 Món ngon từ bông điên điển giàu chất chống oxy hóa tốt cho sức khỏe - Ảnh 3.

Các chất chống oxy hóa giúp kiểm soát cholesterol xấu, giảm nguy cơ xơ vữa động mạch, hỗ trợ tuần hoàn máu và ổn định huyết áp. Vitamin A và C kết hợp với chất chống oxy hóa giúp duy trì làn da sáng mịn, thúc đẩy sản xuất collagen và làm chậm quá trình hình thành nếp nhăn.

Bông điên điển nấu gì ngon?

Lẩu mắm bông điên điển

5 Món ngon từ bông điên điển giàu chất chống oxy hóa tốt cho sức khỏe - Ảnh 4.

Lẩu mắm bông điên điển là một món ăn đặc sản trứ danh của miền Tây Nam Bộ, gắn liền với hương vị mộc mạc nhưng đậm đà của vùng sông nước. Món ăn này không chỉ là sự kết hợp hoàn hảo giữa hương vị dân dã và nguyên liệu tươi ngon, mà còn mang ý nghĩa văn hóa, thể hiện sự gắn bó của người miền Tây với thiên nhiên.

Bánh xèo bông điên điển

5 Món ngon từ bông điên điển giàu chất chống oxy hóa tốt cho sức khỏe - Ảnh 5.

Nếu bạn còn phân vân bông điên điển nấu gì ngon thì bánh xèo bông điên điển kết hợp giữa hương vị giòn rụm của bánh xèo và vị ngọt, giòn đặc trưng của bông điên điển sẽ là gợi ý không thể bỏ qua. Món ăn này là sự hòa quyện của những nguyên liệu tươi ngon, mang đậm phong vị miền sông nước.

Gỏi bông điên điển

5 Món ngon từ bông điên điển giàu chất chống oxy hóa tốt cho sức khỏe - Ảnh 6.

Gỏi bông điên điển mang đậm hương vị tự nhiên, thanh mát và rất dễ ăn. Bông điên điển, với vị ngọt thanh và chút nhẫn nhẹ, là nguyên liệu chính trong món gỏi này. Sau khi được sơ chế và rửa sạch, bông điên điển được trộn với các nguyên liệu khác như tôm, thịt, hoặc cá đồng (tùy sở thích), cùng các loại rau thơm như rau quế, húng quế, và rau diếp cá. Món gỏi được gia tăng hương vị với nước mắm chua ngọt, một chút ớt tươi và tỏi băm, tạo nên sự hòa quyện giữa vị mặn, ngọt, chua và cay.

Canh chua bông điên điển

5 Món ngon từ bông điên điển giàu chất chống oxy hóa tốt cho sức khỏe - Ảnh 7.

Canh chua bông điên điển là một món ăn kết hợp giữa vị chua thanh của nước dùng và vị ngọt từ các loại cá đồng. Để nấu canh chua bông điên điển, người ta thường sử dụng các loại cá đồng như cá linh, cá basa hoặc cá lóc, cùng với các nguyên liệu như cà chua, dọc mùng, đậu bắp và đặc biệt là bông điên điển. Hoa điên điển sau khi được rửa sạch sẽ được cho vào nồi canh khi nước đã sôi, giúp hoa giữ được độ giòn và hương vị ngọt nhẹ.

Bông điên điển xào tép

5 Món ngon từ bông điên điển giàu chất chống oxy hóa tốt cho sức khỏe - Ảnh 8.

Để chế biến bông điên điển xào tép, nguyên liệu chính bao gồm bông điên điển tươi, tép đồng (hoặc tép bạc) và một số gia vị như tỏi, hành, nước mắm, tiêu, đường. Bông điên điển được sơ chế, rửa sạch và để ráo, còn tép thì được làm sạch, ướp gia vị cho thấm. Sau khi chuẩn bị xong, bạn bắt đầu xào tép với tỏi băm cho thơm, sau đó cho bông điên điển vào xào chung. Món ăn này được nêm nếm với nước mắm, chút đường và tiêu để tăng thêm vị đậm đà. Bông điên điển giữ được độ giòn ngọt, kết hợp với tép đồng béo ngọt, tạo nên món xào thanh mát nhưng không kém phần hấp dẫn.

5 Món ngon từ bông điên điển giàu chất chống oxy hóa tốt cho sức khỏe - Ảnh 9.Nữ diễn viên "Nhật ký Vàng Anh" nay là Đại úy công an xinh đẹp gây bất ngờ với hàng loạt mâm cơm gia đình hấp dẫn

GĐXH - Ở tuổi 40, nữ MC còn khiến cộng đồng mạng không khỏi xuýt xoa khi thường chia sẻ những mâm cơm ấm cúng, do chính tay cô chuẩn bị cho gia đình trong một album mang tên Nơi bão giông dừng sau cánh cửa.

5 Món ngon từ bông điên điển giàu chất chống oxy hóa tốt cho sức khỏe - Ảnh 10.Loại nhựa cây ăn như tổ yến, là 'thần dược' hỗ trợ 'thải độc gan' hiệu quả với nhiều cách chế biến đồ uống ngon miệng

GĐXH - Ít ai biết rằng đằng sau những ly nước thanh mát ấy là hàng loạt công dụng chữa bệnh và làm đẹp tuyệt vời.

