Thanh Hằng lần đầu thử món kịch độc chết người 'vừa ăn vừa run' có giá đắt đỏ tại Nhật Bản

Thứ sáu, 14:31 19/12/2025 | Ăn
Phương Nghi (t/h)
Phương Nghi (t/h)
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Cá nóc chứa chất độc tetrodotoxin trong các bộ phận nội tạng nên chỉ những đầu bếp giỏi có cấp chứng chỉ mới có thể chế biến và phục vụ khách loại thực phẩm này.

Thanh Hằng trải nghiệm cá nóc độc đáo và đắt đỏ tại Nhật Bản - Ảnh 1.

Hôm 16/12, vợ chồng siêu mẫu Thanh Hằng dự bữa tiệc đón Giáng sinh sớm cùng nhóm bạn gồm stylist Hoàng Ku, fashionista Lâm Thúy Nhàn, Thanh Trúc Trương,... Bữa tiệc tối phong cách Nhật được đầu bếp phục vụ tại nhà với các món như sò đỏ Hokkigai, cua tuyết Echizen nướng, thịt bò Wagyu A5, sashimi cá nóc, mì somen... Thông tin trên Ngôi sao.

Thanh Hằng trải nghiệm cá nóc độc đáo và đắt đỏ tại Nhật Bản - Ảnh 2.

Thanh Hằng cho biết đây cũng là lần đầu tiên cô ăn món cá nóc và nhận xét có hương vị đặc trưng. Ngoài sashimi, bữa tiệc của vợ chồng Thanh Hằng còn có món cơm risotto nấu từ nước dùng xương cá, được chân dài 8X gọi vui là "cháo cá nóc". Trong hình là đĩa ăn sashimi cá nóc và sashimi cua tuyết Echizen được phục vụ kèm wasabi, muối và chanh.

Thanh Hằng trải nghiệm cá nóc độc đáo và đắt đỏ tại Nhật Bản - Ảnh 3.

Là một trong những biểu tượng cao cấp của nền ẩm thực Nhật Bản, fugu hay cá nóc Nhật Bản có kích thước khoảng 30-40 cm và lớn nhất khoảng 90 cm. Loài cá biển này thu hút nhiều thực khách yêu thích nhờ hương vị thanh ngọt, dai và cả sự nguy hiểm tiền ẩn từ độc tố tự nhiên trong mình cá, có thể gây tử vong cho người dùng. Khi ăn, thực khách sẽ cảm nhận được cảm giác ngứa ran, tê miệng vì lượng chất độc trong cá còn sót lại. Trong hình là đĩa cơm risotto nấu cùng nước dùng xương cá nóc, ăn kèm cá nóc chiên giòn và tinh hoàn cá nướng (fugu shirako).

Thanh Hằng trải nghiệm cá nóc độc đáo và đắt đỏ tại Nhật Bản - Ảnh 4.

Theo nhiều tài liệu, là loại cá có độc và có thể lấy đi tính mạng của thực khách nhưng cá nóc (Fugu) vẫn là món ăn được người dân Nhật rất ưa chuộng. Đây còn được xem là đặc sản đắt đỏ, không phải ai cũng có điều kiện thưởng thức. (Ảnh: BI)

Thanh Hằng trải nghiệm cá nóc độc đáo và đắt đỏ tại Nhật Bản - Ảnh 5.

Theo các chuyên gia, Tetrodotoxin (hoạt chất gây độc chủ yếu của cá nóc) thậm chí còn mạnh hơn cả Xyanua, độc của cá nóc có thể giết chết tới 30 người. Trong vòng 20 phút sau khi ăn nó, thực khách có thể gặp triệu chứng như buồn nôn, chóng mặt, đau dạ dày, sau đó là các vấn đề về hô hấp, cơ bắp tê liệt và tim ngừng đập. Trên thế giới có hơn 120 loài cá nóc đang tồn tại. Trong số đó, có 20 loài đã được chính phủ Nhật Bản cho phép các nhà hàng sử dụng để chế biến món ăn. ( Ảnh: 8chan.se).

Thanh Hằng trải nghiệm cá nóc độc đáo và đắt đỏ tại Nhật Bản - Ảnh 6.

Tại Nhật Bản, không phải ai và nhà hàng nào cũng có thể chế biến, phục vụ món cá nóc, chỉ những đầu bếp được cấp chứng chỉ do Chính phủ cấp mới được chế biến. Ngoài ra, các bộ phận của cá sau khi sơ chế xong phải mang đi tiêu hủy. (Ảnh: BI).

Thanh Hằng trải nghiệm cá nóc độc đáo và đắt đỏ tại Nhật Bản - Ảnh 7.

Để có được tờ chứng chỉ này, một bếp trưởng với kỹ năng tốt cũng phải trải qua nhiều năm đào tạo. Ngoài ra, họ cũng cần phải vượt qua rất nhiều bài kiểm tra khắt khe như: nhận diện được từng loại cá nóc, chế biến món ăn trong thời gian giới hạn... (Ảnh: BI).

Thanh Hằng trải nghiệm cá nóc độc đáo và đắt đỏ tại Nhật Bản - Ảnh 8.

Cách chế biến cá nóc đòi hỏi sự kỳ công, chuyên nghiệp. Sau khi được vớt ra khỏi bể nước, con cá nóc vẫn còn sống và đầu bếp sẽ phải khiến nó chết não trong tích tắc với một nhát dao dứt khoát xuyên qua đầu. Phương pháp này giúp thịt cá tươi lâu hơn và đảm bảo giữ được hương vị tuyệt hảo đến khi nằm trên bàn ăn. (Ảnh: Travel + Leisure).

Thanh Hằng trải nghiệm cá nóc độc đáo và đắt đỏ tại Nhật Bản - Ảnh 9.

Sashimi cá nóc được nhận xét là có hương vị tinh tế, tươi ngon, khác biệt hoàn toàn với các món sashimi khác. Dù biết độ nguy hiểm của loài cá nóc, nhưng hàng triệu người vẫn muốn thưởng thức món ăn này. Họ sẵn sàng chi một số tiền lớn để thử qua hương vị của loài cá Fugu "kịch độc". (Ảnh: pinterest).

Thanh Hằng trải nghiệm cá nóc độc đáo và đắt đỏ tại Nhật Bản - Ảnh 10.Nữ diễn viên "Nhật ký Vàng Anh" nay là Đại úy công an xinh đẹp gây bất ngờ với hàng loạt mâm cơm gia đình hấp dẫn

GĐXH - Ở tuổi 40, nữ MC còn khiến cộng đồng mạng không khỏi xuýt xoa khi thường chia sẻ những mâm cơm ấm cúng, do chính tay cô chuẩn bị cho gia đình trong một album mang tên Nơi bão giông dừng sau cánh cửa.



