Thanh Hằng lần đầu thử món kịch độc chết người 'vừa ăn vừa run' có giá đắt đỏ tại Nhật Bản

Theo các chuyên gia, Tetrodotoxin (hoạt chất gây độc chủ yếu của cá nóc) thậm chí còn mạnh hơn cả Xyanua, độc của cá nóc có thể giết chết tới 30 người. Trong vòng 20 phút sau khi ăn nó, thực khách có thể gặp triệu chứng như buồn nôn, chóng mặt, đau dạ dày, sau đó là các vấn đề về hô hấp, cơ bắp tê liệt và tim ngừng đập. Trên thế giới có hơn 120 loài cá nóc đang tồn tại. Trong số đó, có 20 loài đã được chính phủ Nhật Bản cho phép các nhà hàng sử dụng để chế biến món ăn. ( Ảnh: 8chan.se).