10 món quà tặng Vu lan báo hiếu bình dị và món quà quý nhất cha mẹ nào cũng thích

Báo hiếu mùa Vu lan rất bình dị

Tôi từng chứng kiến một khoảnh khắc ở bệnh viện khiến mình phải suy ngẫm. Hôm đó, là Rằm tháng 7, một cụ bà nằm trên giường bệnh nhưng ánh mắt yếu ớt luôn dõi về phía cửa chờ đợi. Khi cô y tá bước tới, bà thì thầm: "Cô y tá ơi. Hôm nay Vu lan con tôi có gọi điện cho mẹ không…".

Hỏi ra mới biết, con bà cụ nhờ cô y tá khi mẹ 'có việc' thì gọi điện báo cho họ, nên bà cụ mới hỏi cô y tá vậy. Nhưng, câu hỏi của bà cụ làm lòng tôi nghẹn lại, bởi tôi và nhiều người khác nữa mải mê cho bản thân, cho gia đình nhỏ mà quên việc chăm sóc, báo hiếu cha mẹ già.

Theo Chuyên gia phong thủy Hà Thanh, nhiều người hỏi ông báo hiếu cần làm gì. Ông trả lời họ rằng, báo hiếu cha mẹ già là những điều rất bình dị, nó không nằm ở lễ vật, mà là sự hiện diện của con cái bên cha mẹ, ở tình thương yêu được bày tỏ kịp lúc. Báo hiếu cũng không phải là một nghi thức nhất thời, không là mâm cúng đầy ắp, hay buổi lễ trang nghiêm... Báo hiếu có thể là những điều bình dị, nhỏ nhặt như: Một cuộc gọi điện hỏi thăm cha mẹ vào cuối ngày; Một bữa cơm sum vầy lắng nghe cha kể chuyện xưa, mẹ dặn dò chuyện nay; Một nụ cười trao đi để cha mẹ an lòng...

Và nữa, báo hiếu không cứ Rằm tháng 7, mà mỗi ngày giúp cha mẹ sống khỏe mạnh trong tình yêu thương trọn vẹn, chân thành là thêm một ngày hoa Vu lan nở trong trái tim cha mẹ, trong chính mình và con cháu. Vì vậy, nếu còn cha mẹ hãy nhấc điện thoại gọi ngay sau khi đọc những dòng này - Đó là món quà vô giá, là niềm hạnh phúc lớn nhất của cha mẹ mùa Vu lan này.

Cuộc trò chuyện yêu thương của bạn hôm nay có thể là món quà quý, là niềm hạnh phúc lớn nhất trong ngày lễ Vu lan của cha mẹ. Ảnh internet

Vu lan nên tặng quà gì cho ông bà cha mẹ

Như trên đã nói, quà tặng mùa Vu Lan thật ra không nằm ở giá trị vật chất, mà ở ý nghĩa yêu thương và sự chân thành. Bạn có thể tặng quà cho ông bà, cha mẹ theo hai hướng:

Quà tinh thần – món quà Vu lan chạm tới trái tim

Thời gian bên nhau: Cha mẹ không cần gì hơn ngoài việc được nhìn con cháu quây quần. Vì vậy, hãy tặng cha mẹ một bữa cơm sum vầy do chính tay bạn nấu.

Một lá thư viết tay: Một lá thư viết tay dù ngắn, nhưng luôn có giá trị kỷ niệm rất lớn. Nhiều bậc cha mẹ từng đọc đi đọc lại bức thư, và cả dòng tin nhắn bày tỏ lòng biết ơn, lời tri ân sâu sắc của con cái.

Một chuyến đi nhỏ: Đưa cha mẹ về quê chơi, hoặc đưa cha mẹ đi dạo, đi du lịch nhẹ nhàng để tạo kỷ niệm.

Quà vật chất thiết thực chăm sóc sức khỏe cha mẹ

Các sản phẩm chăm sóc sức khỏe: máy đo huyết áp, thực phẩm bổ dưỡng (nhân sâm, yến sào, đông trùng hạ thảo…), ghế massage, hoặc đơn giản là thảm tập yoga nhẹ nhàng.

Quần áo, chăn gối mới: Ưu tiên loại thoáng mát, nhẹ nhàng, tạo sự thoải mái cho giấc ngủ.

Sách hay, nhạc, hoặc cây cảnh nhỏ: Giúp ông bà cha mẹ thư giãn, nuôi dưỡng tinh thần an lạc.

Món quà Vu lan vô giá – sự hiện diện của bạn bên cha mẹ

Dù bạn tặng món quà gì thì quan trọng nhất là bạn trao bằng cả tấm lòng. Cha mẹ chỉ cần một cuộc điện thoại, một cái ôm, một lời nói yêu thương... là đã mãn nguyện rồi. Nhưng, món quà vô giá mà cha mẹ nào cũng thích - đó là sự hiện diện yêu thương ấm áp của con cái bên cha mẹ.

Nếu có thể kết hợp món quà quý nhất đó với 1 bó hoa tươi (hoa hồng đỏ cho cha mẹ còn sống, hoa trắng nếu tưởng niệm), hay 1 món quà sức khỏe nhỏ... kèm tấm thiệp viết tay: "Cha mẹ là phước lành lớn nhất đời con" thì cha mẹ sẽ vui sướng mãi.

Món quà Vu lan vô giá là sự hiện diện yêu thương ấm áp bên cha mẹ. Ảnh internet

10 món quà Vu lan theo 3 mức chi phí dễ chọn

Sau đây là 10 món quà Vu lan báo hiếu ý nghĩa nhất cho ông bà, cha mẹ chia theo 3 mức chi phí để bạn dễ chọn:

Quà Vu lan mức chi phí nhỏ (dưới 500.000đ)

Một bó hoa tươi kèm thiệp viết tay: Chọn hoa hồng đỏ, hoa cẩm chướng, hoặc hoa sen - kèm một lá thư tay ngắn gọn, bày tỏ lòng biết ơn.

Khăn choàng, áo mỏng nhẹ: Vừa là món quà hữu dụng, vừa thể hiện sự quan tâm.

Khung ảnh gia đình: Chọn một bức ảnh gia đình ấm áp, lồng vào khung ảnh đẹp để cha mẹ luôn thấy con cháu bên cạnh.

Mức chi phí vừa (500.000đ – 2.000.000đ)

Ở mức chi phí vừa 500.000đ – 2.000.000đ nên chọn những món quà thiết thực, chăm sóc sức khỏe với các dạng:

- Thực phẩm bổ dưỡng: Yến sào, hạt dinh dưỡng, trà thảo mộc an thần...

- Sách hay, nhạc Phật, hoặc cây cảnh nhỏ: Giúp tinh thần nhẹ nhõm, an lạc, nuôi dưỡng nội tâm.

- Chăn gối, ga trải giường cao cấp: Mang đến cho người già niềm vui đi vào giấc ngủ ngon.

Mức chi phí từ 2.000.000đ trở lên

Mức chi phí cao cấp (từ 2.000.000đ trở lên) nên chọn những món quà đầu tư cho sức khỏe, trải nghiệm như:

Máy massage cầm tay hoặc ghế massage mini: Giúp giảm đau mỏi vai gáy, hỗ trợ tuần hoàn máu.

Máy đo huyết áp, vòng tay thông minh theo dõi sức khỏe: Cha mẹ lớn tuổi sẽ rất cần những món đồ hữu ích này.

Một chuyến nghỉ dưỡng ngắn ngày: Đưa cha mẹ đi tắm khoáng nóng, biển, hoặc về quê thăm họ hàng.

Gói khám sức khỏe tổng quát cho người lớn tuổi: Vừa thiết thực, vừa thể hiện sự quan tâm sâu sắc đến sức khỏe cha mẹ.

Dù bạn chọn món quà nào, hãy nhớ sự hiện diện của bạn là quan trọng. Bởi vì, cha mẹ không mong chờ nhiều vật chất, chỉ cần biết con cháu còn nhớ, còn thương, còn dành cho họ một góc ưu tiên trong cuộc sống. Khi còn cha mẹ ta còn nơi để trở về, còn chốn để yêu thương - đó là ân phước lớn nhất của đời người.

