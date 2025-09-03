Thứ tự cúng Rằm tháng 7, cúng ngày 14 hay chính Rằm mới chuẩn, mâm cúng nghèo thì có phải là thiếu lễ?
GĐXH - Thứ tự cúng Rằm tháng 7 thế nào là đúng chuẩn, lễ to hay nhỏ, cúng ngày 14 hay chính Rằm? Hy vọng bài viết này giúp bạn hiểu và chuẩn bị lễ cúng Rằm tháng 7 nhẹ nhàng mà không áp lực.
Mâm cỗ cúng Rằm tháng 7 thế nào thì lòng an?
Năm ngoái, chị họ tôi nhắn tin từ sớm: "Mai Rằm tháng 7 rồi, chị nấu xôi, luộc gà xong lại rối, không biết khấn ai trước ai sau, lễ nào trước lễ nào sau".
Tôi thầm cười, nhắn lại: "Chị ơi, cúng Phật trước, rồi thần linh, sau đó đến gia tiên. Cô hồn thì chiều tối, ngoài sân, chứ đừng đặt trong nhà. Nếu không biết cúng cô hồn thì tốt nhất đừng cúng".
Tôi nghe chị thở phào, bảo đơn giản thế mà chị cứ lo lắng mấy ngày nay.
Năm ngoái, chú họ tôi ở Hải Phòng cũng gọi điện, bảo vợ chú vừa mất nên lần đầu tiên một mình lo cúng Rằm tháng 7 mà không biết bắt đầu từ đâu. Con trai đi làm ăn xa, không về được. Mọi năm có vợ lo cúng kiếng, nay tự lo cúng Rằm tháng 7 thì ra chợ mấy vòng, mua rồi lại trả... đành hỏi tôi. Chú nói rõ, nhà có mình chú, cúng bát cơm trắng, nải chuối cho ông bà tổ tiên có được không? Ở đây, chú có hỏi mấy người thì họ đều bảo cúng nghèo là thiếu lễ…
Nghe vậy, tôi nói với chú họ là các sư thầy dạy lễ nhiều mà lòng lo lắng thì cũng không đủ. Mâm cỗ tùy tâm, có nhiều cúng nhiều, có ít cúng ít. Nhưng, nếu lòng mình trân trọng biết ơn từ khi chuẩn bị tới lúc cúng lễ - thì mâm cúng đó quý hơn cả sơn hào hải vị.
Năm nay, sắp tới Rằm tháng 7, chú họ gọi điện khoe áp dụng lễ cúng Rằm tháng 7 tôi bày cho năm trước. Ngoài nải chuối, ly nước lọc chú còn tự tay nấu mâm cơm nhỏ, mua thêm hoa quả... dâng lên các cụ, rồi tụng văn khấn. Chú cảm ơn tôi vì đã giúp chú biết cúng Rằm tháng 7 không nặng nề, nhưng gọn gàng, thành kính và đặc biệt là phù hợp, an tâm cho chú.
Cúng ngày 14 hay chính Rằm tháng 7
Ngày Rằm tháng 7 nằm trong mùa Vu Lan báo hiếu – là dịp để mỗi gia đình thắp nén hương tưởng nhớ, biết ơn tổ tiên. Đồng thời, hướng về những vong linh chưa được siêu thoát.
Nhưng không ít người vẫn thắc mắc: cúng Phật, hay cúng gia tiên trước? Cúng cô hồn đặt ở đâu mới đúng? Và quan trọng nhất là cúng ngày 14 hay chính Rằm tháng 7?
Theo Chuyên gia phong thủy – Master Phùng Phương, trong dân gian, nhiều người tin rằng ngày Rằm tháng 7 (15/7 âm lịch) là thời điểm "đóng cửa Quỷ Môn Quan". Do đó, họ thường làm lễ cúng trước vào ngày 14 để các vong linh có thể thụ hưởng - lý giải bắt nguồn từ quan niệm truyền thống, đến nay vẫn được nhiều gia đình duy trì.
Tuy nhiên, trong nhịp sống hiện đại việc cúng Rằm tháng 7 đã linh hoạt hơn. Tùy nhà, tùy điều kiện mà sắm lễ, cúng khấn ngày nào, miễn giữ trọn tâm thành. Việc cúng vào ngày 14 hay 15 đều không trái đạo lý, quan trọng là sự chí thành khi dâng lễ.
Thời điểm làm lễ cúng Rằm tháng 7
Theo nghi lễ truyền thống, nghi lễ cúng Rằm tháng 7 gồm nhiều phần, Chuyên gia phong thủy - Master Phùng Phương hướng dẫn như sau:
- Lễ Vu lan cầu siêu và báo hiếu nên cúng tại chùa, cúng ban ngày khi dương khí sáng rõ - biểu trưng cho sự quang minh, hướng thượng.
- Lễ cúng thí thực cô hồn thường tiến hành vào buổi chiều tối. Dân gian quan niệm buổi tối âm khí vượng, phù hợp để gửi gắm lễ vật đến chúng sinh vất vưởng, với tâm từ bi, chia sẻ.
Để lựa chọn giờ đẹp để cúng, các bạn có thể tham khảo lịch Vạn sự cát tường Phùng Gia, các loại lịch vạn sự, lịch xem ngày giờ tốt...
Trình tự cúng Rằm tháng 7
- Lễ Vu Lan cầu siêu và báo hiếu nên cúng ở chùa.
- Lễ cúng Phật, thần linh, gia tiên tại tư gia.
- Lễ thí thực chúng sinh (cúng cô hồn).
Cúng Rằm tháng 7 tại nhà
Cúng Rằm tháng 7 tại nhà trình tự cúng sắp xếp như sau:
- Ban ngày cúng Phật, thần linh, gia tiên;
- Chiều muộn tiến hành lễ cúng thí thực cô hồn.
Nếu gia chủ không tiện cúng tại nhà, có thể gửi gắm ở chùa để các sư thầy trợ duyên làm lễ. Điều quan trọng là hiểu ý nghĩa từng phần nghi lễ, giữ sự thành kính, thay vì nặng về hình thức.
Cúng Phật
Cúng Phật Rằm tháng 7 (nếu nhà có ban thờ) nên cúng Phật vào buổi sáng từ 7–11 giờ. Nếu không có bàn thờ riêng thì đặt mâm lễ ở vị trí cao nhất trong nhà. Mâm cúng Phật thường là đồ chay, gồm: hoa tươi, trái cây tươi, bánh ngọt, xôi chè, nước lọc, trà. Khi thắp hương, đọc bài khấn Vu Lan và giữ lòng thanh tịnh.
Cúng thần linh
Nếu trong nhà có bàn thờ Thổ Công, Thần Tài… thì cúng Phật Phật xong mới tiến hành. Lễ vật có thể là chay, hoặc mặn tùy gia chủ. Bình thường có thể sắm lễ vật gồm hương, hoa, trầu cau, rượu, trái cây và mâm cơm nhỏ.
Cúng gia tiên
Cúng gia tiên ở nhà thường được làm giữa buổi sáng đến trưa. Mâm lễ có thể là chay, hoặc mặn tùy điều kiện của gia chủ. Có thể chuẩn bị thêm trà, rượu, trầu cau, tiền vàng, trái cây. Thắp hương, khấn tên người đã mất. Đọc văn khấn xong thì hồi hướng công đức, cầu bình an, con cháu hiếu thuận...
Cúng cô hồn (chúng sinh)
Cúng cô hồn là một trong các nghi lễ trong Rằm tháng 7, và thường làm vào lúc chiều muộn (khoảng 5–7 giờ tối).
Lưu ý là cần đặt mâm cúng chúng sinh ngoài trời - tuyệt đối không đặt trong nhà.
Lễ vật gồm: Cháo loãng, bánh kẹo, cơm, gạo, muối, nước lọc, nhang đèn, giấy tiền, áo quần mã. Sau khi khấn, rải gạo muối bốn phía, hóa vàng và khấn mời các vong linh đi.
Hóa vàng mã
Sau khi cúng xong các mâm, lần lượt hóa vàng cúng Phật, tới hóa vàng mã cúng ban thần linh, rồi tới vàng mã cúng gia tiên, cuối cùng hóa vàng mã cho chúng sinh. Tránh hóa mã lẫn lộn vì sẽ mất ý nghĩa riêng của từng lễ.
Các gia chủ nên nhớ là mâm cúng lớn hay nhỏ không bằng lòng thành của người dâng.
Một số lưu ý:
– Cúng Phật luôn để ở vị trí cao nhất, đồ chay tinh khiết.
– Trang phục nghiêm trang, không đùa giỡn trong lúc làm lễ.
– Tuyệt đối không đặt mâm cô hồn trong nhà.
– Cúng là dâng tâm, không bày vẽ nếu không đủ điều kiện.
– Không nên sợ hãi kiêng kỵ thái quá, bởi nghi lễ là để nhắc lòng sống thiện, không phải để lo âu.
Trình tự cúng Rằm tháng 7
Cúng Phật (buổi sáng)
Cúng thần linh (sau Phật)
Cúng gia tiên (trong buổi sáng – trưa)
Cúng chúng sinh (chiều tối, ngoài sân)
Hóa vàng (cuối cùng)
Sau khi ly hôn chồng, người phụ nữ trung niên gây sốc khi tự tay biến căn nhà thành 'lâu đài trên không' xa hoaỞ - 1 giờ trước
Một người phụ nữ trung niên sinh năm 1970 ở Hồ Nam đã tự tay cải tạo căn nhà 400m² thành một “lâu đài trên không” lộng lẫy. Câu chuyện về sự kiên trì, tinh tế và quyết đoán của chị khiến cộng đồng mạng trầm trồ: vừa ngoạn mục, vừa đầy cảm hứng sống.
Từ nay tới Rằm tháng 7 đốt vỏ tỏi cùng một trong 4 thứ này gia đình an yên, thanh lọc nhà cửa rất tốtỞ - 3 giờ trước
GĐXH - Từ này tới Rằm tháng 7 hãy đốt vỏ tỏi để bảo vệ bạn và gia đình, giúp thanh lọc nhà cửa theo khoa học. Những người đi chơi sớm, về muộn thời điểm này nên mang theo củ tỏi để kịp thời xử lý các chứng cảm nhiễm. Và nếu đốt vỏ tỏi cùng một trong những thảo dược này tốt càng thêm tốt.
Các yếu tố cần lưu ý khi đặt bàn làm việc trong nhà để tăng hiệu suất và tài lộcPhong thủy - 16 giờ trước
GĐXH - Cách bố trí bàn làm việc là yếu tố quan trọng ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng công việc và tinh thần. Cùng bài viết sau tìm hiểu cách bày trí hợp phong thủy, giúp bạn luôn có không gian làm việc tốt, tràn đầy năng lượng.
Cúng ‘cô hồn’ tháng 7 âm lịch vào ngày, giờ nào tốt nhất và ở đâu mới đúng? - Lời khuyên bất ngờ từ chuyên giaỞ - 17 giờ trước
GĐXH – Theo tín ngưỡng dân gian, ngày Rằm tháng 7 còn gọi là ngày “Xá tội vong nhân”. Ngoài việc cúng Rằm, nhiều gia đình còn thực hiện nghi lễ cúng ‘cô hồn’. Năm 2025 nên cúng vào ngày, giờ nào, và thực hiện ở đâu mới đúng? Dưới đây là chia sẻ từ chuyên gia.
Bát hương có dấu hiệu bất thường này cần phải thay ngay, càng giữ càng mất lộcPhong thủy - 17 giờ trước
GĐXH - Trong phong thủy, bát hương là nơi tâm linh được người dân hết sức coi trọng. Bởi vậy, trung bình mỗi nhà sẽ có từ 1 - 3 bát hương để cầu khấn. Nếu như bát hương nhà bạn có những dấu hiệu bất thường này thì nên thay ngay.
Nếu không may đặt bàn thờ dựa lưng vào nhà vệ sinh, đừng lo, hãy đọc bài viết sau để có cách hóa giảiPhong thủy - 21 giờ trước
GĐXH - Bàn thờ là nơi linh thiêng nên luôn phải sạch sẽ, tránh xa mọi sự ô uế. Tuy nhiên, nhiều gia đình không may lại bị phạm lỗi phong thủy đó là bàn thờ dựa lưng vào nhà vệ sinh. Hãy cùng tìm hiểu bài viết sau để có cách hóa giải.
Thiết kế không gian sống với các vật liệu tái chế thân thiện môi trườngKhông gian sống - 1 ngày trước
GĐXH - Việc thiết kế không gian sống với các vật liệu tái chế thân thiện môi trường không chỉ dừng lại ở yếu tố "xanh", mà còn mang lại rất nhiều giá trị thiết thực cả về kinh tế, thẩm mỹ lẫn tinh thần.
Những loại hoa nên chọn để cúng Rằm tháng 7 đem đến phúc khí, tài lộcỞ - 1 ngày trước
GĐXH – Bình hoa tươi là lễ vật không thể thiếu trên bàn thờ ngày Rằm tháng 7. Theo chuyên gia phong thủy, việc lựa chọn hoa cúng đặt lên ban thờ vào dịp này cần được lưu ý để mang lại may mắn và sinh khí.
Cách đặt Thần Tài Thổ Địa để gia tăng phúc lộcỞ - 1 ngày trước
GĐXH - Bố trí Thần Tài Thổ Địa không chỉ mang lại tài lộc mà còn tạo nên một không gian sống hài hòa, phong thủy tốt. Với những nguyên tắc bố trí phù hợp, gia chủ sẽ tạo ra sự thuận lợi, thu hút may mắn, tài lộc và phát triển thịnh vượng.
Vì sao trong 12 ngày rằm người xưa sợ nhất ngày Rằm tháng 7?Ở - 1 ngày trước
GĐXH - Trong văn hóa dân gian của người Việt và một số nước đều có quan niệm tương đồng về tháng 7 âm lịch, khi cho rằng, đây chính là thời điểm cửa địa ngục được phóng thích. Vì vậy, tháng này được coi là tháng của ma quỷ.
Cách làm sạch ấm siêu tốc tại nhà đơn giản và nhanh nhấtỞ
GĐXH - Ấm siêu tốc dùng lâu ngày thường dễ bị bám cặn vôi ở dưới đáy gây ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe người sử dụng. Vậy làm thế nào để loại bỏ cặn một cách nhanh nhất? Hãy đọc bài viết sau để có cách làm sạch ấm siêu tốc hiệu quả.