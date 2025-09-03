Mới nhất
Thứ tự cúng Rằm tháng 7, cúng ngày 14 hay chính Rằm mới chuẩn, mâm cúng nghèo thì có phải là thiếu lễ?

Thứ tư, 11:01 03/09/2025
GĐXH - Thứ tự cúng Rằm tháng 7 thế nào là đúng chuẩn, lễ to hay nhỏ, cúng ngày 14 hay chính Rằm? Hy vọng bài viết này giúp bạn hiểu và chuẩn bị lễ cúng Rằm tháng 7 nhẹ nhàng mà không áp lực.

Mâm cỗ cúng Rằm tháng 7 thế nào thì lòng an?

Năm ngoái, chị họ tôi nhắn tin từ sớm: "Mai Rằm tháng 7 rồi, chị nấu xôi, luộc gà xong lại rối, không biết khấn ai trước ai sau, lễ nào trước lễ nào sau".

Tôi thầm cười, nhắn lại: "Chị ơi, cúng Phật trước, rồi thần linh, sau đó đến gia tiên. Cô hồn thì chiều tối, ngoài sân, chứ đừng đặt trong nhà. Nếu không biết cúng cô hồn thì tốt nhất đừng cúng". 

Tôi nghe chị thở phào, bảo đơn giản thế mà chị cứ lo lắng mấy ngày nay.

Mâm cỗ cúng Rằm tháng 7 to hay nhỏ mới là đầy đủ?Mâm cỗ cúng Rằm tháng 7 to hay nhỏ mới là đầy đủ?

GĐXH - Mâm cỗ cúng Rằm tháng 7 to hay nhỏ thì được coi là đủ? Làm sao để mâm cỗ cùng Rằm tháng 7 giúp chúng ta được yên tâm.

Năm ngoái, chú họ tôi ở Hải Phòng cũng gọi điện, bảo vợ chú vừa mất nên lần đầu tiên một mình lo cúng Rằm tháng 7 mà không biết bắt đầu từ đâu. Con trai đi làm ăn xa, không về được. Mọi năm có vợ lo cúng kiếng, nay tự lo cúng Rằm tháng 7 thì ra chợ mấy vòng, mua rồi lại trả... đành hỏi tôi. Chú nói rõ, nhà có mình chú, cúng bát cơm trắng, nải chuối cho ông bà tổ tiên có được không? Ở đây, chú có hỏi mấy người thì họ đều bảo cúng nghèo là thiếu lễ…

Nghe vậy, tôi nói với chú họ là các sư thầy dạy lễ nhiều mà lòng lo lắng thì cũng không đủ. Mâm cỗ tùy tâm, có nhiều cúng nhiều, có ít cúng ít. Nhưng, nếu lòng mình trân trọng biết ơn từ khi chuẩn bị tới lúc cúng lễ - thì mâm cúng đó quý hơn cả sơn hào hải vị. 

Năm nay, sắp tới Rằm tháng 7, chú họ gọi điện khoe áp dụng lễ cúng Rằm tháng 7 tôi bày cho năm trước. Ngoài nải chuối, ly nước lọc chú còn tự tay nấu mâm cơm nhỏ, mua thêm hoa quả... dâng lên các cụ, rồi tụng văn khấn. Chú cảm ơn tôi vì đã giúp chú biết cúng Rằm tháng 7 không nặng nề, nhưng gọn gàng, thành kính và đặc biệt là phù hợp, an tâm cho chú.

Thứ tự cúng Rằm tháng 7, cúng ngày 14 hay chính Rằm mới chuẩn, mâm cúng nghèo thì có phải là thiếu lễ?- Ảnh 2.

Rằm tháng 7 nằm trong mùa Vu lan báo hiếu là dịp để mỗi gia đình thắp nén hương tưởng nhớ, biết ơn tổ tiên. Ảnh internet

Cúng ngày 14 hay chính Rằm tháng 7

Ngày Rằm tháng 7 nằm trong mùa Vu Lan báo hiếu – là dịp để mỗi gia đình thắp nén hương tưởng nhớ, biết ơn tổ tiên. Đồng thời, hướng về những vong linh chưa được siêu thoát. 

Nhưng không ít người vẫn thắc mắc: cúng Phật, hay cúng gia tiên trước? Cúng cô hồn đặt ở đâu mới đúng? Và quan trọng nhất là cúng ngày 14 hay chính Rằm tháng 7?

Theo Chuyên gia phong thủy – Master Phùng Phương, trong dân gian, nhiều người tin rằng ngày Rằm tháng 7 (15/7 âm lịch) là thời điểm "đóng cửa Quỷ Môn Quan". Do đó, họ thường làm lễ cúng trước vào ngày 14 để các vong linh có thể thụ hưởng - lý giải bắt nguồn từ quan niệm truyền thống, đến nay vẫn được nhiều gia đình duy trì.

Tuy nhiên, trong nhịp sống hiện đại việc cúng Rằm tháng 7 đã linh hoạt hơn. Tùy nhà, tùy điều kiện mà sắm lễ, cúng khấn ngày nào, miễn giữ trọn tâm thành. Việc cúng vào ngày 14 hay 15 đều không trái đạo lý, quan trọng là sự chí thành khi dâng lễ.

Thời điểm làm lễ cúng Rằm tháng 7

Theo nghi lễ truyền thống, nghi lễ cúng Rằm tháng 7 gồm nhiều phần, Chuyên gia phong thủy - Master Phùng Phương hướng dẫn như sau:

- Lễ Vu lan cầu siêu và báo hiếu nên cúng tại chùa, cúng ban ngày khi dương khí sáng rõ - biểu trưng cho sự quang minh, hướng thượng.

- Lễ cúng thí thực cô hồn thường tiến hành vào buổi chiều tối. Dân gian quan niệm buổi tối âm khí vượng, phù hợp để gửi gắm lễ vật đến chúng sinh vất vưởng, với tâm từ bi, chia sẻ.

Để lựa chọn giờ đẹp để cúng, các bạn có thể tham khảo lịch Vạn sự cát tường Phùng Gia, các loại lịch vạn sự, lịch xem ngày giờ tốt...

Thứ tự cúng Rằm tháng 7, cúng ngày 14 hay chính Rằm mới chuẩn, mâm cúng nghèo thì có phải là thiếu lễ?- Ảnh 4.

Ngày nay, việc cúng Rằm tháng 7 đã linh hoạt hơn, quan trọng là sự chí thành khi dâng lễ. Ảnh internet

Trình tự cúng Rằm tháng 7

-  Lễ Vu Lan cầu siêu và báo hiếu nên cúng ở chùa.

- Lễ cúng Phật, thần linh, gia tiên tại tư gia.

- Lễ thí thực chúng sinh (cúng cô hồn).

Cúng Rằm tháng 7 tại nhà

Cúng Rằm tháng 7 tại nhà trình tự cúng sắp xếp như sau:

- Ban ngày cúng Phật, thần linh, gia tiên;

- Chiều muộn tiến hành lễ cúng thí thực cô hồn.

Nếu gia chủ không tiện cúng tại nhà, có thể gửi gắm ở chùa để các sư thầy trợ duyên làm lễ. Điều quan trọng là hiểu ý nghĩa từng phần nghi lễ, giữ sự thành kính, thay vì nặng về hình thức.

Thứ tự cúng Rằm tháng 7, cúng ngày 14 hay chính Rằm mới chuẩn, mâm cúng nghèo thì có phải là thiếu lễ?- Ảnh 5.

Nhà có bàn thờ Phật nên cúng Phật vào buổi sáng từ 7–11 giờ. Ảnh internet

Cúng Phật

Cúng Phật Rằm tháng 7 (nếu nhà có ban thờ) nên cúng Phật vào buổi sáng từ 7–11 giờ. Nếu không có bàn thờ riêng thì đặt mâm lễ ở vị trí cao nhất trong nhà. Mâm cúng Phật thường là đồ chay, gồm: hoa tươi, trái cây tươi, bánh ngọt, xôi chè, nước lọc, trà. Khi thắp hương, đọc bài khấn Vu Lan và giữ lòng thanh tịnh.

Cúng thần linh

Nếu trong nhà có bàn thờ Thổ Công, Thần Tài… thì cúng Phật Phật xong mới tiến hành. Lễ vật có thể là chay, hoặc mặn tùy gia chủ. Bình thường có thể sắm lễ vật gồm hương, hoa, trầu cau, rượu, trái cây và mâm cơm nhỏ.

Thứ tự cúng Rằm tháng 7, cúng ngày 14 hay chính Rằm mới chuẩn, mâm cúng nghèo thì có phải là thiếu lễ?- Ảnh 6.

Cúng Phật xong mới tiến hành cúng Thổ Công, Thần Tài… Ảnh internet

Cúng gia tiên

Cúng gia tiên ở nhà thường được làm giữa buổi sáng đến trưa. Mâm lễ có thể là chay, hoặc mặn tùy điều kiện của gia chủ. Có thể chuẩn bị thêm trà, rượu, trầu cau, tiền vàng, trái cây. Thắp hương, khấn tên người đã mất. Đọc văn khấn xong thì hồi hướng công đức, cầu bình an, con cháu hiếu thuận...

Cúng cô hồn (chúng sinh)

Cúng cô hồn là một trong các nghi lễ trong Rằm tháng 7, và thường làm vào lúc chiều muộn (khoảng 5–7 giờ tối).

Lưu ý là cần đặt mâm cúng chúng sinh ngoài trời - tuyệt đối không đặt trong nhà.

Lễ vật gồm: Cháo loãng, bánh kẹo, cơm, gạo, muối, nước lọc, nhang đèn, giấy tiền, áo quần mã. Sau khi khấn, rải gạo muối bốn phía, hóa vàng và khấn mời các vong linh đi.

Thứ tự cúng Rằm tháng 7, cúng ngày 14 hay chính Rằm mới chuẩn, mâm cúng nghèo thì có phải là thiếu lễ?- Ảnh 7.

Cúng chúng sinh làm ngoài trời, tiến hành khoảng 5–7 giờ tối. Ảnh internet

Hóa vàng mã

Sau khi cúng xong các mâm, lần lượt hóa vàng cúng Phật, tới hóa vàng mã cúng ban thần linh, rồi tới vàng mã cúng gia tiên, cuối cùng hóa vàng mã cho chúng sinh. Tránh hóa mã lẫn lộn vì sẽ mất ý nghĩa riêng của từng lễ.

Các gia chủ nên nhớ là mâm cúng lớn hay nhỏ không bằng lòng thành của người dâng. 

Một số lưu ý:

– Cúng Phật luôn để ở vị trí cao nhất, đồ chay tinh khiết.

– Trang phục nghiêm trang, không đùa giỡn trong lúc làm lễ.

– Tuyệt đối không đặt mâm cô hồn trong nhà.

– Cúng là dâng tâm, không bày vẽ nếu không đủ điều kiện.

– Không nên sợ hãi kiêng kỵ thái quá, bởi nghi lễ là để nhắc lòng sống thiện, không phải để lo âu.

Trình tự cúng Rằm tháng 7

Cúng Phật (buổi sáng)

Cúng thần linh (sau Phật)

Cúng gia tiên (trong buổi sáng – trưa)

Cúng chúng sinh (chiều tối, ngoài sân)

Hóa vàng (cuối cùng)

Kiêng kị lớn nhất tháng cô hồn và dịp Rằm tháng 7 âm lịchKiêng kị lớn nhất tháng cô hồn và dịp Rằm tháng 7 âm lịch

GĐXH - Rất nhiều người tin theo quan niệm dân gian, phong thủy lo lắng, kiêng kị tháng cô hồn và dịp Rằm tháng 7 âm lịch, nhưng kiêng kị lớn nhất thì không mấy người biết.

Tháng 7 âm &quot;cô hồn&quot; cảm thấy mệt mỏi, nhà lạnh, bực bội, bất an hãy dùng món ngon này từ củ tỏiTháng 7 âm 'cô hồn' cảm thấy mệt mỏi, nhà lạnh, bực bội, bất an hãy dùng món ngon này từ củ tỏi

GĐXH - Buổi chiều tháng cô hồn nếu cảm thấy mỏi mệt, nhà lạnh, lòng buồn bực, bất an... hãy dùng củ tỏi nướng theo cách sau. Khi mùi thơm lan ra... dương khí trở về ấm mình, ấm nhà, người thân vui vẻ, bình an.





Cách làm sạch ấm siêu tốc tại nhà đơn giản và nhanh nhất

Cách làm sạch ấm siêu tốc tại nhà đơn giản và nhanh nhất

GĐXH - Ấm siêu tốc dùng lâu ngày thường dễ bị bám cặn vôi ở dưới đáy gây ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe người sử dụng. Vậy làm thế nào để loại bỏ cặn một cách nhanh nhất? Hãy đọc bài viết sau để có cách làm sạch ấm siêu tốc hiệu quả.

Có nên rút điện bếp từ sau khi nấu ăn xong không?

Có nên rút điện bếp từ sau khi nấu ăn xong không?

Những loại hoa nên chọn để cúng Rằm tháng 7 đem đến phúc khí, tài lộc

Những loại hoa nên chọn để cúng Rằm tháng 7 đem đến phúc khí, tài lộc

Đây mới là cách thiết kế nhà cấp 4 tối giản phù hợp với mọi gia đình

Đây mới là cách thiết kế nhà cấp 4 tối giản phù hợp với mọi gia đình

Người có ngày sinh âm lịch này mọi khó khăn đều dễ vượt qua, sự nghiệp thành công rực rỡ

Người có ngày sinh âm lịch này mọi khó khăn đều dễ vượt qua, sự nghiệp thành công rực rỡ

Phong thủy

