Đầu bếp bày cách làm món ăn ngon nhất từ ngồng tỏi giúp khỏe mạnh để đi chơi sớm khuya mừng Đại lễ, ấm áp cả tháng 7 âm

Thứ sáu, 16:01 29/08/2025 | Ăn
GĐXH - Tháng 7 âm năm nay trùng tháng 9 dương, nhiều nơi tổ chức đón mừng Tết Độc lập. Và những món ăn ngon từ ngồng tỏi tốt cho sức khỏe, giúp cơ thể ấm áp, khỏe mạnh, khử được hàn khí khi ở ngoài trời lâu, hoặc đi khuya, về sớm dịp này.

Ngồng tỏi là món gì?

Mưa dầm dề đầu tháng 7 âm khiến chị Thùy Mai (Thanh Xuân, Hà Nội) - là người vốn nhạy cảm với thời tiết uể oải, tinh thần nặng nề. Nhớ lời mẹ dạy, chị gọi đại lý nông sản để mua mớ ngồng tỏi về ăn giải hàn - dù biết rõ đầu mùa thu chỉ có ngồng tỏi cấp đông, còn tỏi trồng vụ hè còn ngồng, ăn cứng và ít tinh dầu hơn.

Về nhà, chị sơ chế ngồng tỏi rồi xào nhanh với một nhúm dầu mè, thêm chút muối hồng. Ngay lập tức, mùi thơm tỏa ra căn bếp và khắp nhà trở nên ấm áp, tinh thần chị nhẹ nhõm hẳn. Chỉ vài cái ngồng tỏi như món rau giản dị mà xua đi cái hàn lạnh, mỏi mệt trong người chị, có lại hơi ấm tinh thần, dưỡng chất của đất trời.

Trưa hôm sau, chị Thùy Mai xào nốt phần ngồng tỏi còn lại. Vậy là, sau 2 bữa ăn ngồng tỏi chị đã cảm nhận lại được không khí trong lành, tan biến cái mệt mỏi, u buồn, hàn lạnh... Vậy đó, một món ăn giản dị nhưng vừa giữ ấm cơ thể, vừa thanh lọc không gian sống, lại gia tăng dương khí ấm áp, đủ làm dịu lòng người trong tháng 7 âm.

Đầu bếp bày cách làm món ăn ngon nhất từ ngồng tỏi giúp khỏe mạnh để đi chơi sớm khuya mừng Đại lễ, ấm áp cả tháng 7 âm- Ảnh 2.

Ngồng tỏi - món ngon dễ làm lại ngon miệng. Ảnh internet

Ngồng tỏi - món ngon dễ làm, ngon miệng

Ngồng tỏi là phần cuống xanh mơn mởn vươn lên từ củ tỏi trước khi nó kịp ra hoa. Ngồng tỏi được làm thành nhiều món ăn giản dị, dễ ăn, giòn thơm, xanh mướt bắt mắt.

Trong ngồng tỏi giàu vitamin C, B6, K, chất chống oxy hóa, cùng khoáng chất như mangan và selen chứa allicin, giúp kháng khuẩn, chống viêm, hỗ trợ tim mạch và tăng cường hệ miễn dịch. Hương vị ngồng tỏi nhẹ hơn củ tỏi tươi, lại dễ ăn, hợp với người không thích cay nồng nhưng muốn dưỡng dương khí những ngày lạnh lẽo.

Sau đây, đầu bếp Thanh Hương (Hà Nội) hướng dẫn những cách chế biến ngồng tỏi đơn giản, ngon miệng. 

Sơ chế ngồng tỏi

– Ngồng tỏi rửa sạch, cắt bỏ phần gốc già và cuống hoa có thể hơi cứng. Ngồng dài thường mềm và giữ độ giòn tốt.

Xào trứng ngồng tỏi

Phi hành thơm, đổ trứng đánh tan, thêm ngồng tỏi cắt khúc 3–4 cm. Xào nhanh, giữ độ giòn và màu xanh tươi.

Trước khi bắc xuống rắc thêm chút tiêu là thơm phức.

Ngồng tỏi xào trứng ăn ít cay, lại dễ tiêu. Món ăn dân dã nhưng giàu vitamin bổ dưỡng.

Có thể xào ngồng tỏi với thịt bò, thịt ba rọi thơm, hợp khẩu vị nhiều người.

Đầu bếp bày cách làm món ăn ngon nhất từ ngồng tỏi giúp khỏe mạnh để đi chơi sớm khuya mừng Đại lễ, ấm áp cả tháng 7 âm- Ảnh 4.

Ngồng tỏi làm được nhiều món ăn ngon, nhưng không biết mình có hợp ăn món này hay không thì cần ăn thử chút một, vì có một số người không nên ăn. Ảnh internet

Ngồng tỏi nướng

Ngồng tỏi quét dầu ô liu, rắc muối và nướng trên than, hoặc áp chảo nướng 5–10 phút.

Khi thấy ngồng tỏi hơi cháy cạnh thì bỏ vào đĩa.

Món ăn này hương vị ngồng tỏi mềm, ngọt nhẹ, rất hợp khi ăn cùng thịt nướng hoặc salad.

Pesto ngồng tỏi

Món ăn này biến tấu hiện đại, phù hợp món Tây, hoặc ăn chay.

Xay nhuyễn ngồng tỏi với hạt hạnh nhân, phô mai parmesan, dầu ô liu và chanh. Dùng hỗn hợp thơm này chấm bánh mì, trộn pasta đều rất ngon.

Đầu bếp bày cách làm món ăn ngon nhất từ ngồng tỏi giúp khỏe mạnh để đi chơi sớm khuya mừng Đại lễ, ấm áp cả tháng 7 âm- Ảnh 5.

Ngồng tỏi xào trứng. Ảnh internet

Món ngon nhất: Ngồng tỏi xảo trứng và bacon

Nguyên liệu

1 bó ngồng tỏi (cỡ 10–12 cọng)

2 trứng gà.

3 lát bacon (thịt ba chỉ xông khói).

Một chút dầu ăn, muối, tiêu, nước tương (tuỳ chọn)

Cách làm

Rửa sạch ngồng, cắt khúc khoảng 5 cm.

Đánh trứng nhẹ cùng ít muối, tiêu.

Phi thơm bacon cho ra chút mỡ có hương thơm rất đặc trưng, giòn nhẹ, giúp tăng hương vị ngồng tỏi. Nếu không có bacon thì thay bằng thịt ba chỉ tươi thái mỏng, ướp nhẹ muối tiêu và lạp xưởng thái lát (nếu muốn thêm vị ngọt).

Cho ngồng tỏi vào đảo nhanh, sau đó đổ trứng vào, trộn đều cho chín đến khi trứng mềm, ngồng vẫn giữ độ giòn.

Nêm nếm thêm một chút nước tương (nếu thích), tắt bếp, rắc tiêu xay.

Món ăn này có vị béo thơm, cay nhẹ, màu xanh tươi tắn, được nhiều người coi là món rau đặc sản lúc chuyển mùa. Ngồng tỏi mọc nhiều và ăn ngon nhất, giàu dương khí dưỡng chất nhất vào cuối xuân - đầu hè (tháng 2-4) ở miền Bắc. Mùa thu ngồng tỏi có ở một số vùng tỏi gieo sớm, hoặc trồng vụ hè, nhưng ít và cứng hơn. Mùa đông thu hoạch củ tỏi - lúc này ngồng đã già, ăn không ngon nhưng vẫn có tinh dầu và các dưỡng chất.

Đầu bếp bày cách làm món ăn ngon nhất từ ngồng tỏi giúp khỏe mạnh để đi chơi sớm khuya mừng Đại lễ, ấm áp cả tháng 7 âm- Ảnh 7.

Ngồng tỏi rất dễ chế biến thành các món ngon, gia tăng dương khí. Ảnh internet

Ai không nên ăn ngồng tỏi

Tháng 7 âm năm nay trùng vào thời điểm Tết Độc lập, nhiều người đi chơi, tham dự tổng duyệt, duyệt binh trong tiết trời lúc mưa, lúc nắng thất thường. Vì vậy, ngoài mang củ tỏi nướng, củ gừng nướng phòng ngừa cảm lạnh, thì nên ăn các món có ngồng tỏi cay, ấm, nồng để gia tăng dương khí cho cơ thể. 

Nhưng, những người bị đau dạ dày, viêm loét tá tràng, người huyết áp thấp, người đang dùng thuốc chống đông máu, người có cơ địa quá nhiệt, dễ nổi mụn, tiêu chảy, phụ nữ mang thai 3 tháng đầu, trẻ nhỏ dưới 1 tuổi... không nên ăn ngồng tỏi sống, chưa nấu chín. Nếu muốn ăn ngồng tỏi và các món chế biến có tỏi cần xào nấu chín, nướng chín, hoặc cho vào cháo ấm, canh ấm, ăn sau bữa chính, không ăn khi đói và vừa ăn vừa nghe ngóng cơ thể, nếu không có vấn đề gì hãy ăn ngon miệng.

Đặc biệt trẻ nhỏ không dùng tỏi đường miệng. Chỉ có thể xoa dầu tỏi ngoài da nếu cần giữ ấm, giảm ho (chú ý thử trước để tránh dị ứng).

Ngọc Hà
