Kiêng kị lớn nhất tháng cô hồn và dịp Rằm tháng 7 âm lịch

Thứ sáu, 19:01 29/08/2025
GĐXH - Rất nhiều người tin theo quan niệm dân gian, phong thủy lo lắng, kiêng kị tháng cô hồn và dịp Rằm tháng 7 âm lịch, nhưng kiêng kị lớn nhất thì không mấy người biết.

Câu chuyện kiêng kị Rằm tháng 7 âm lịch

Chị Thanh Mai (đường Bưởi, Hà Nội) chia sẻ với đồng nghiệp rằng, hôm chủ nhật bà chị họ ở quê ra chơi. Hai chị em làm bếp và rôm rả chuyện về tháng cô hồn và Rằm tháng 7 âm lịch. Chị họ kể ra hàng chục kiêng kị. Nào là đừng phơi đồ ban đêm kẻo vong theo, rồi không được cắt tóc, không được soi gương sau 12 giờ đêm… Nghe loạt kiêng kị của chị họ xong chị Thanh Mai… muốn xỉu luôn. Chị chợt nhớ và hỏi luôn: "Nhưng tóc em bù xù, xấu xí quá thế này thì kiêng hết Rằm tháng 7 hay kiêng nguyên tháng?"

Mấy chị hàng xóm nhà tôi than mệt mỏi, chán ăn, ngủ không sâu, liền được mách dùng thứ củ là &quot;vua gia vị&quot; trong bếp đánh bay ưu phiềnMấy chị hàng xóm nhà tôi than mệt mỏi, chán ăn, ngủ không sâu, liền được mách dùng thứ củ là 'vua gia vị' trong bếp đánh bay ưu phiền

GĐXH - Gừng tươi - "vua gia vị" giúp tăng cường năng lượng, dương khí và rất cần ăn trong tháng 7 âm lịch. Chỉ một mẩu gừng cay ấm, nhỏ xíu nhưng có tác dụng rất tốt trong mùa âm thịnh.


Kiêng kị Rằm tháng 7 thì nhiều lắm, thống kê có tới mấy chục thứ kiêng kị. 

Nhưng, có người vì quá sợ mà không dám bước chân ra khỏi nhà trước Rằm tháng 7 cả tuần. 

Có người kiêng kị đến mức ăn không ngon, ngủ không yên chỉ vì cái gì cũng thấy "có điềm", thậm chí tưởng tượng bị "có vong"... 

Cứ thế mà bất an kéo dài, lo âu giăng kín cả tháng 7 âm - nhất là trong những ngày cận Rằm tháng 7 âm lịch - thời điểm được cho là âm giới mở cửa ngục cho các vong linh về thăm dương thế.

Kiêng kị Rằm tháng 7 âm chỉ là cẩn trọng hơn

Thế nhưng, rất nhiều chuyên gia cho rằng, những kiêng kị Rằm tháng 7 theo dân gian không hề đáng sợ. Ngược lại, những kiêng kị đó nhắc nhở mình sống chậm lại, cẩn trọng hơn trong một tháng chuyển mùa, hay có nhiều biến động.

Rằm tháng Bảy cũng là dịp Vu Lan báo hiếu, tưởng nhớ người đã khuất, biết ơn người đang còn sống. Vì thế, ông bà ta ngày xưa khuyên: "Tháng Bảy nên ăn chay, niệm Phật, sống thiện lành".

Những điều kiêng kị như không phơi đồ ban đêm, không nói lời nặng nề, cự cãi, không sát sinh, không đi xa, không làm việc lớn… chỉ là cách nhắc khéo nhau hãy giữ tâm sáng, sống cẩn trọng, đừng buông thả bản thân... Và dịp này mưa nhiều, bão lớn, thời tiết nóng lạnh thất thường nên không có việc thì tránh đi xa…

Cắt tóc hay không thì cũng không quan trọng bằng việc bạn có đang cắt đi những ý nghĩ tiêu cực trong đầu mình. Phơi quần áo ban đêm hay không cũng không bằng việc bạn có đang phơi bày những oán giận, thị phi lên người khác… Do đó, có thể nói Rằm tháng Bảy kiêng kị lớn nhất chính là kiêng sống buông thả, kiêng nuôi trong mình sự sân si, hơn thua, độc hại - vì những thứ đó một khi đã sinh ra sẽ bám lấy bạn.

Có người ăn chay rất kỹ, cúng kiếng đầy đủ, nhưng lại hay nói xấu người khác sau lưng, hay lúc nào cũng sân si, giận hờn, trách móc. Có người hay tỏ vẻ này nọ, nhưng tâm thì hay ganh ghét, đố kị, chà đạp giẫm lên người khác để tiến thân. Vậy thử hỏi: đâu mới là thứ nên "kiêng" hơn cả?

Kiêng kị lớn nhất tháng cô hồn và dịp Rằm tháng 7 âm lịch- Ảnh 3.

Một số người kiêng kị tháng 7 âm và dịp Rằm tháng 7 không phơi quần áo ban đêm. Ảnh internet

Chuyên gia nói gì về kiêng kị tháng 7 âm?

Tôi nhớ, chuyên gia Phong thủy Hà Thanh từng giảng giải rằng: "Mấy điều kiêng kị nghe thì biết thế. Nhưng cái chính là phải giữ cái Tâm cho sạch. Tháng nào cũng vậy, nhưng tháng 7 âm nhắc mình rõ hơn. Tâm mà loạn, thì kiêng kị mấy cũng vô ích. Tâm mà tịnh thì chẳng phải lo lắng gì".

Lời giảng của Chuyên gia Phong thủy Hà Thanh như ánh đèn soi sáng cho tôi và bạn học lúc đó. Thật ra, chẳng cần tháng 7 âm, hay dịp Rằm tháng 7 mới nên sống đẹp. Nhưng đó là một dịp trong năm nhắc mình sống chậm hơn, cẩn trọng hơn - thì hãy nương theo đó để tu sửa mình.

Cũng theo Chuyên gia Phong thủy Hà Thanh, những kiêng kị dân gian ngày nay có cái đúng, có cái không còn hợp với thời đại. Cho nên ai tin, hay không tin thì tùy ý. Tuy nhiên, tháng 7 âm và Rằm tháng 7 là lúc thời tiết giao mùa, vì vậy người dân hãy chú ý:

– Ăn uống thanh đạm hơn để lắng nghe cơ thể.

– Nói lời hay, ý đẹp, nhẹ nhàng hơn để không gieo khổ, phiền não cho ai.

– Dọn dẹp nhà cửa, dọn dẹp tâm hồn để bớt vướng bận.

– Thắp một nén tâm hương để tưởng nhớ, biết ơn gia tiên.

– Gửi một lời cảm ơn cho người đang còn sống bên mình.

- Quan trọng nhất là giữ Tâm mình sáng, sống thiện lành.

Nếu bạn thấy chuyện kiêng kị khiến bản thân căng thẳng, lo sợ thì đừng ép mình phải theo chỉ "vì người ta nói...". Khi thấy điều kiêng kị thì hãy tự hỏi lòng mính xem việc kiêng kị đó có giúp mình bình an hơn không, có khiến mình sống đẹp hơn không? Nếu có tốt đẹp hơn thì hãy làm. Nếu không thì hãy bỏ qua. Bởi vì, mê tín không nằm ở hành động, mà nằm ở việc mình mất quyền chủ động.

Kiêng kị lớn nhất trong tháng 7 âm và Rằm tháng 7 ít người biết chính là kiêng giữ trong mình tâm xấu xa. Vì vậy, bạn hãy chọn sống cẩn trọng, bình an hơn, yêu thương chính mình, nhắc nhau cùng giữ Tâm sáng bình an, sống thiện lành… Đó mới là điều cần "giữ" không chỉ trong tháng 7 âm, dịp Rằm tháng 7, mà vì chính mình cả đời này.

Một nhúm vỏ tỏi mà thanh lọc không gian sống cực tốt, đủ để trấn an trong tháng 7 âm &quot;cô hồn&quot;Một nhúm vỏ tỏi mà thanh lọc không gian sống cực tốt, đủ để trấn an trong tháng 7 âm 'cô hồn'

GĐXH – Trong đời sống có những thứ bị coi là rác hữu cơ bị bỏ đi sau khi nấu nướng như vỏ tỏi. Nhưng mấy ai ngờ vỏ tỏi lại chứa đựng một giá trị âm thầm, là lớp bảo hộ khí trường, là bài thuốc thanh lọc không gian sống cực kỳ tốt.

Thâng 7 âm - tháng &quot;cô hồn&quot; đi đâu cũng cần mang theo củ tỏi và đặt củ tỏi vào các chỗ sau đây để cơ thể không bị nhiễm tà khí và tránh được xui rủiThâng 7 âm - tháng 'cô hồn' đi đâu cũng cần mang theo củ tỏi và đặt củ tỏi vào các chỗ sau đây để cơ thể không bị nhiễm tà khí và tránh được xui rủi

GĐXH - Tháng 7 âm lịch (tháng cô hồn theo dân gian) âm thịnh, dương suy - cũng là thời khắc tâm linh. Trong hành trang của đối phó với bóng tối vô hình trong tháng cô hồn củ tỏi bé nhỏ trở nên rất hữu ích. Nhưng nên đặt củ tỏi ở đâu trong tháng cô hồn mới đúng?

Ngọc Hà
